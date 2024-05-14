"Нічне пекло для росіян": Оголошено збір на 3 тис. FPV-дронів із тепловізорами: Мета - 124 млн грн

Сергій Стерненко, Ігор Лаченков та співвласник Monobank Олег Гороховський оголосили збір на тепловізійні FPV-дрони для українських захисників.

Про це Стерненко повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

У першу чергу цими дронами забезпечать підрозділи на Харківщині.

Ціль - 124 млн грн на 3 тисячі дронів.

"Маємо викупити багато топових тепловізійних FPV. Вони ДУЖЕ добре себе показали – з минулого збору вже знищено Сонцепьок, танки, артилерію та живу силу ворога. Завдана шкода у десятки разів перевершила суму збору", - зазначив Стерненко.

За його словами, поставки безпілотників почнуть цими днями ще до оплати.

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Карта: 4441114454997899

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ЄДРПОУ: 21133352

Призначення платежу: Благодійний платіж на тепловізійні дрони

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