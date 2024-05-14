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Новини Війна
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"Нічне пекло для росіян": Оголошено збір на 3 тис. FPV-дронів із тепловізорами: Мета - 124 млн грн

Сергій Стерненко, Ігор Лаченков та співвласник Monobank Олег Гороховський оголосили збір на тепловізійні FPV-дрони для українських захисників.

Про це Стерненко повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Збір Стерненка на тепловізійні FPV.

У першу чергу цими дронами забезпечать підрозділи на Харківщині.

Ціль - 124 млн грн на 3 тисячі дронів. 

"Маємо викупити багато топових тепловізійних FPV. Вони ДУЖЕ добре себе показали – з минулого збору вже знищено Сонцепьок, танки, артилерію та живу силу ворога. Завдана шкода у десятки разів перевершила суму збору", - зазначив Стерненко.

За його словами, поставки безпілотників почнуть цими днями ще до оплати.

Реквізити для допомоги:

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/7acJqCpVMp

Карта: 4441114454997899
Реквізити банки для юросіб: Рахунок - UA783220010000029244998833095
ЄДРПОУ: 21133352
Призначення платежу: Благодійний платіж на тепловізійні дрони

Дивіться: Російських кораблів буде менше. 22 лютого буде морський бій, - українські волонтери анонсували великий збір на морські дрони, які знищать російські кораблі. ВIДЕО

Автор: 

збір (332) Стерненко Сергій (384) Гороховський Олег (15)


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Топ коментарі
+22
А чому б Стерненку не оголосити розшук Рєзнікова з 2.2 мяльярдами доларів ?
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14.05.2024 12:47
+14
я Порошенку донатю, а цим пройдисвітам віри не має.
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14.05.2024 12:49
+14
їбать ти тупееееньке
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14.05.2024 12:56
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Мєдлєнно тобі спробую розказати.

Стерненко - це один із тих, який замість Порошенка загітував більшість виборців проголосувати за цю зелену гундосу макаку, яка кожного дня робить хрипливе пердіння по телевізору
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14.05.2024 14:18 Відповісти
Дивуюсь тупорилим. Вас попросили донатити. Коли нема чим чи не хочеш - умнись і сопи в дірку від сраки. Але навіщо працювати на користь кацапів? Навіщо руйнувати органіацію волонтерської допомоги, яка й так зменшується?
У вас є претензії до Стерненка? Може, теж шкодуєте, що Стерненка не вбили в Одесі?
То прикрийте свої пащеки й не *******.
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14.05.2024 14:00 Відповісти
До Стерненка одна претензія - нах він агітував за Зеленського проти Пороха
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14.05.2024 14:19 Відповісти
Ти не вкурив, про що допис? Про ДОНАТИ на мавіки.

Ще раз - про ДОНАТИ на мавіки.
Не про те, що сказали чи написали сини Порошенко з Англії про війну в Україні. До речі, в тебе нема новин про них?
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14.05.2024 14:22 Відповісти
Ти ******* ?

Розумні люди не допускають війни, а ******* на всю голову війну кличуть і потім донатять
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14.05.2024 14:24 Відповісти
Це ти розумна людина, ********? Тобі ще раз кажу - розмова не проте, що було, а проте , що є.
Де сини Порошенка?
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14.05.2024 14:31 Відповісти
один малолітній, у старшого троє дітей.
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14.05.2024 14:38 Відповісти
а де Баканов і Лисий з Кварталу ?
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14.05.2024 14:40 Відповісти
А я до чого з тими бакановими і лисими? Хто винен, що ви мовчите проти шобли?
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14.05.2024 15:34 Відповісти
Бери і донать своєму стерненко та сопи в дірки.
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14.05.2024 14:54 Відповісти
Брати будеш ти. Це раз. А два - нема мого Стерненка. Є організація покупки мавіків Стерненком.
Стерненком, а не якимось кацапизьдиськом Иннакентієм.
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14.05.2024 15:32 Відповісти
Щось порвало тебе.
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14.05.2024 16:09 Відповісти
Я дуже вибачаюсь. А де той мільон дронів, на який наша шановна влада витратила вже 57 мільярдів гривень( 40 в тому році+17 вже в цьому) ???
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14.05.2024 14:01 Відповісти
А де Прутіла? Чого це з цими Стерв'ятненками разом не збирає? https://www.youtube.com/shorts/3ZOBg2jiPLQ Цей день настав!
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14.05.2024 14:12 Відповісти
на 2 банки закинула, потім роздивилась, що вони дружні...)))
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14.05.2024 14:34 Відповісти
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