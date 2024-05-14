"Нічне пекло для росіян": Оголошено збір на 3 тис. FPV-дронів із тепловізорами: Мета - 124 млн грн
Сергій Стерненко, Ігор Лаченков та співвласник Monobank Олег Гороховський оголосили збір на тепловізійні FPV-дрони для українських захисників.
Про це Стерненко повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
У першу чергу цими дронами забезпечать підрозділи на Харківщині.
Ціль - 124 млн грн на 3 тисячі дронів.
"Маємо викупити багато топових тепловізійних FPV. Вони ДУЖЕ добре себе показали – з минулого збору вже знищено Сонцепьок, танки, артилерію та живу силу ворога. Завдана шкода у десятки разів перевершила суму збору", - зазначив Стерненко.
За його словами, поставки безпілотників почнуть цими днями ще до оплати.
Реквізити для допомоги:
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/7acJqCpVMp
Карта: 4441114454997899
Реквізити банки для юросіб: Рахунок - UA783220010000029244998833095
ЄДРПОУ: 21133352
Призначення платежу: Благодійний платіж на тепловізійні дрони
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Стерненко - це один із тих, який замість Порошенка загітував більшість виборців проголосувати за цю зелену гундосу макаку, яка кожного дня робить хрипливе пердіння по телевізору
У вас є претензії до Стерненка? Може, теж шкодуєте, що Стерненка не вбили в Одесі?
То прикрийте свої пащеки й не *******.
Ще раз - про ДОНАТИ на мавіки.
Не про те, що сказали чи написали сини Порошенко з Англії про війну в Україні. До речі, в тебе нема новин про них?
Розумні люди не допускають війни, а ******* на всю голову війну кличуть і потім донатять
Де сини Порошенка?
Стерненком, а не якимось кацапизьдиськом Иннакентієм.