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Консультативная миссия ЕС в Украине EUAM продолжит работу до 2027 года

Консультативна місія ЄС в Україні

Европейский Совет продлил мандат Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине (EUAM Ukraine). Она продлится до 31 мая 2027 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Задачи Консультативной миссии ЕС

Миссия EUAM Ukraine предоставляет стратегические консультации и практическую поддержку конкретных мероприятий по реформированию в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами надлежащего управления и прав человека, в частности в поддержку обязательств Украины по вступлению в ЕС.

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Кроме того, EUAM консультирует, обучает и поддерживает соответствующих украинских партнеров, таких как Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция Украины.

EUAM в Украине имеет полевые офисы в Киеве, Львове, Одессе и мобильное подразделение. В Харькове и Мариуполе полевые офисы пока не работают.

Отметим, что Консультационная миссия ЕС для содействия реформе сектора гражданской безопасности в Украине начала свою работу 1 декабря 2014 года.

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Автор: 

консультации (52) Евросоюз (17089)


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Ермак их проконсультирует.....
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14.05.2024 13:37 Ответить
Хто такий ермак ? Знаю лише одного ... дЄрмака. Ну того з ОПісу для пісунів - менеджерів ТОП розливу з лайна. Культура стосунків для них невідома. Он які небриті пики лізуть у телевізор. Тому про безкультур'я некультурно - ВИМОГА ЧАСУ !
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14.05.2024 13:42 Ответить
А им зачем КУЛЬТУРА?
Нашему народу культура не нужна
Наш народ выбирает 95 квартал!!!!!!!
Хотели 95 квартала?
Нате, получите!!!
В обе руки!!!
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14.05.2024 14:18 Ответить
 
 