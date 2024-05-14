Консультативная миссия ЕС в Украине EUAM продолжит работу до 2027 года
Европейский Совет продлил мандат Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине (EUAM Ukraine). Она продлится до 31 мая 2027 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
Задачи Консультативной миссии ЕС
Миссия EUAM Ukraine предоставляет стратегические консультации и практическую поддержку конкретных мероприятий по реформированию в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами надлежащего управления и прав человека, в частности в поддержку обязательств Украины по вступлению в ЕС.
Кроме того, EUAM консультирует, обучает и поддерживает соответствующих украинских партнеров, таких как Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция Украины.
EUAM в Украине имеет полевые офисы в Киеве, Львове, Одессе и мобильное подразделение. В Харькове и Мариуполе полевые офисы пока не работают.
Отметим, что Консультационная миссия ЕС для содействия реформе сектора гражданской безопасности в Украине начала свою работу 1 декабря 2014 года.
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