Консультативная миссия ЕС в Украине EUAM продолжит работу до 2027 года

Европейский Совет продлил мандат Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине (EUAM Ukraine). Она продлится до 31 мая 2027 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Задачи Консультативной миссии ЕС

Миссия EUAM Ukraine предоставляет стратегические консультации и практическую поддержку конкретных мероприятий по реформированию в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами надлежащего управления и прав человека, в частности в поддержку обязательств Украины по вступлению в ЕС.

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Кроме того, EUAM консультирует, обучает и поддерживает соответствующих украинских партнеров, таких как Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция Украины.

EUAM в Украине имеет полевые офисы в Киеве, Львове, Одессе и мобильное подразделение. В Харькове и Мариуполе полевые офисы пока не работают.

Отметим, что Консультационная миссия ЕС для содействия реформе сектора гражданской безопасности в Украине начала свою работу 1 декабря 2014 года.

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