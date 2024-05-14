Консультативна місія ЄС в Україні EUAM продовжить роботу до 2027 року

Європейська Рада продовжила мандат Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки в Україні (EUAM Ukraine). Вона триватиме до 31 травня 2027 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Завдання Консультативної місії ЄС

Місія EUAM Ukraine надає стратегічні консультації та практичну підтримку конкретних заходів з реформування відповідно до стандартів ЄС і міжнародних принципів належного врядування та прав людини, зокрема на підтримку зобов'язань України щодо вступу до ЄС.

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Крім того, EUAM консультує, навчає та підтримує відповідних українських партнерів, таких як Міністерство внутрішніх справ України та Національна поліція України.

EUAM в Україні має польові офіси в Києві, Львові, Одесі та мобільний підрозділ. У Харкові та Маріуполі польові офіси наразі не працюють.

Зазначимо, що Консультаційна місія ЄС для сприяння реформі сектору громадянської безпеки в Україні розпочала свою роботу 1 грудня 2014 року.

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