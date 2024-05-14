Минобороны запустило онлайн-платформу по дерегуляции: Поможет повысить эффективность процессов

Запущен портал "Дерегуляция в системе Минобороны". Он должен помочь повысить эффективность процессов в министерстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Там отметили, что запуск платформы упростит реализацию военнослужащими своих прав, будет способствовать эффективному взаимодействию бизнеса и министерства в сфере производства, закупок, логистики и других направлений в сфере обороны.

"Этот ресурс - инструмент, с помощью которого любой внутри периметра Минобороны, Вооруженных Сил или вне его в гражданском секторе может сообщить нам, какой вопрос необходимо дерегулировать, что стоит изменить. Портал поможет более системно реализовать потенциал изменений, который имеют военнослужащие, бизнес, гражданские лица, а также информировать гражданское общество о практических результатах реализации конструктивных предложений", - сказал заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Сейчас сайт работает в тестовом режиме. Заполнив онлайн-форму пользователь сможет подать предложения относительно изменений и оптимизации процессов в системе Минобороны.

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