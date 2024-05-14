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Минобороны запустило онлайн-платформу по дерегуляции: Поможет повысить эффективность процессов

міноборони

Запущен портал "Дерегуляция в системе Минобороны". Он должен помочь повысить эффективность процессов в министерстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Там отметили, что запуск платформы упростит реализацию военнослужащими своих прав, будет способствовать эффективному взаимодействию бизнеса и министерства в сфере производства, закупок, логистики и других направлений в сфере обороны.

"Этот ресурс - инструмент, с помощью которого любой внутри периметра Минобороны, Вооруженных Сил или вне его в гражданском секторе может сообщить нам, какой вопрос необходимо дерегулировать, что стоит изменить. Портал поможет более системно реализовать потенциал изменений, который имеют военнослужащие, бизнес, гражданские лица, а также информировать гражданское общество о практических результатах реализации конструктивных предложений", - сказал заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Сейчас сайт работает в тестовом режиме. Заполнив онлайн-форму пользователь сможет подать предложения относительно изменений и оптимизации процессов в системе Минобороны.

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Минобороны (9306) военнослужащие (6117) диджитализация (221)


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Портал допоможе більш системно реалізувати потенціал змін, який мають військовослужбовці, бізнес, цивільні громадяни, а також інформувати громадянське суспільство про практичні результати реалізації конструктивних пропозицій

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14.05.2024 14:21 Ответить
Яка « дерегуляція»?!

У системі МО? Цеж Армія!

Там працюе тільки « вертикаль». Так е в усіх арміях світу.

Таке враження що «влада Слуг» це прохфесіонали Януковича , які повернулися…
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14.05.2024 15:19 Ответить
Вже навіть не смішно читати від зелені про якесь небачене надпотужне підвищення, розширення, поглиблення, пркращення, збільшення і тп…
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14.05.2024 14:37 Ответить
В Міноборони запустили портал в невідомий вимір, де зникають велетенські кошти, а звідки вилуплюються яйця по 17. Тепер не знають, що з цим робити, бо портал ніхто не може закрити.
Є версія, що цей портал якимось загадковим чином має вихід на швейцарський коллайдер ЦЕРН, через який невідомими поки що науці шляхами гроші з Міноборони потрапляють на рахунки в швейцарських банках.

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14.05.2024 14:47 Ответить
кто-то присел плотно на IT распил в министерстве)))
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14.05.2024 15:00 Ответить
 
 