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Міноборони запустило онлайн-платформу з дерегуляції: Допоможе підвищити ефективність процесів

міноборони

Запущено портал "Дерегуляція в системі Міноборони". Він має допомогти підвищити ефективність процесів у міністерстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Там зазначили, що запуск платформи спростить реалізацію військовослужбовцями своїх прав, сприятиме ефективній взаємодії бізнесу та міністерства у сфері виробництва, закупівель, логістики та інших напрямів у сфері оборони.

"Цей ресурс – інструмент, за допомогою якого будь-хто всередині периметру Міноборони, Збройних Сил або поза ним у цивільному секторі може повідомити нам, яке питання необхідно дерегулювати, що варто змінити. Портал допоможе більш системно реалізувати потенціал змін, який мають військовослужбовці, бізнес, цивільні громадяни, а також інформувати громадянське суспільство про практичні результати реалізації конструктивних пропозицій", - пояснив заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Наразі сайт працює у тестовому режимі. Заповнивши онлайн-форму користувач зможе подати пропозиції щодо змін та оптимізації процесів у системі Міноборони.

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Міноборони (7334) військовослужбовці (4726) диджиталізація (275)


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Портал допоможе більш системно реалізувати потенціал змін, який мають військовослужбовці, бізнес, цивільні громадяни, а також інформувати громадянське суспільство про практичні результати реалізації конструктивних пропозицій

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14.05.2024 14:21 Відповісти
Яка « дерегуляція»?!

У системі МО? Цеж Армія!

Там працюе тільки « вертикаль». Так е в усіх арміях світу.

Таке враження що «влада Слуг» це прохфесіонали Януковича , які повернулися…
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14.05.2024 15:19 Відповісти
Вже навіть не смішно читати від зелені про якесь небачене надпотужне підвищення, розширення, поглиблення, пркращення, збільшення і тп…
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14.05.2024 14:37 Відповісти
В Міноборони запустили портал в невідомий вимір, де зникають велетенські кошти, а звідки вилуплюються яйця по 17. Тепер не знають, що з цим робити, бо портал ніхто не може закрити.
Є версія, що цей портал якимось загадковим чином має вихід на швейцарський коллайдер ЦЕРН, через який невідомими поки що науці шляхами гроші з Міноборони потрапляють на рахунки в швейцарських банках.

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14.05.2024 14:47 Відповісти
кто-то присел плотно на IT распил в министерстве)))
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14.05.2024 15:00 Відповісти
 
 