Міноборони запустило онлайн-платформу з дерегуляції: Допоможе підвищити ефективність процесів
Запущено портал "Дерегуляція в системі Міноборони". Він має допомогти підвищити ефективність процесів у міністерстві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
Там зазначили, що запуск платформи спростить реалізацію військовослужбовцями своїх прав, сприятиме ефективній взаємодії бізнесу та міністерства у сфері виробництва, закупівель, логістики та інших напрямів у сфері оборони.
"Цей ресурс – інструмент, за допомогою якого будь-хто всередині периметру Міноборони, Збройних Сил або поза ним у цивільному секторі може повідомити нам, яке питання необхідно дерегулювати, що варто змінити. Портал допоможе більш системно реалізувати потенціал змін, який мають військовослужбовці, бізнес, цивільні громадяни, а також інформувати громадянське суспільство про практичні результати реалізації конструктивних пропозицій", - пояснив заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер.
Наразі сайт працює у тестовому режимі. Заповнивши онлайн-форму користувач зможе подати пропозиції щодо змін та оптимізації процесів у системі Міноборони.
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Портал допоможе більш системно реалізувати потенціал змін, який мають військовослужбовці, бізнес, цивільні громадяни, а також інформувати громадянське суспільство про практичні результати реалізації конструктивних пропозицій
У системі МО? Цеж Армія!
Там працюе тільки « вертикаль». Так е в усіх арміях світу.
Таке враження що «влада Слуг» це прохфесіонали Януковича , які повернулися…
Є версія, що цей портал якимось загадковим чином має вихід на швейцарський коллайдер ЦЕРН, через який невідомими поки що науці шляхами гроші з Міноборони потрапляють на рахунки в швейцарських банках.