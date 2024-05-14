Україна долучилася до багатонаціональної ініціативи CFBLNet для тестування бойових систем, - Міноборони
Україна приєдналася як гостьовий партнер до багатонаціональної ініціативи – Combined Federated Battle Laboratories Network (Об’єднаної мережі бойових лабораторій), яку використовують розробники систем для тестувань, спільних навчань та верифікації розробок.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, спонсором участі України в ініціативі стала Агенція НАТО зі зв'язку та інформації (NCIA), з якою Міноборони України підписало технічну угоду.
У Міноборони зазначають, що участь України в "мережі бойових лабораторій" розширить можливості країни щодо тестування бойових систем на взаємосумісність та готовність до застосування у багатонаціональних операціях. Це дозволить, зокрема, проводити такі тестування в мережах із грифом "таємно" після відповідної акредитації.
Зокрема, співпраця НАТО та України дозволить обмінюватися експертизою, зміцнювати співпрацю, проводити навчання та надавати можливості для покращення взаємосумісності.
Повідомляється, що окрім України, участь в ініціативі беруть 39 партнерів (32 країни НАТО, Австрія, Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія, організація НАТО тощо).
"Наша співпраця з НАТО та іншими країнами-партнерами розширює кордони. Ми прагнемо до взаємосумісності з партнерами, а наші системи давно зарекомендували себе під час спільних навчань. Вдячні за запрошення України до ще однієї ініціативи. Готові продовжувати роботу та поглиблювати взаємодію", – зауважила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
Варто зауважити, що наразі мережа CFBLNet налічує понад 400 точок у 26 країнах та НАТО. Вона функціонує у рамках партнерства між Комітетом з електроніки комунікацій (CCEB), НАТО та Сполученими Штатами Америки. Ядром CFBLNet для європейських країн, країн та організацій НАТО управляє Агенція НАТО зі зв’язку та інформації (NCIA).
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