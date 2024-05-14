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Умеров и министр обороны Турции Гюллер обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з турецьким колегою

14 мая министр обороны Украины Рустем Умеров и его турецкий коллега Яшар Гюлер встретились в Анкаре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Умеров написал в своем фейсбуке.

"Обсудили вопросы углубления сотрудничества между нашими странами в сфере обороны. Подчеркнули важность укрепления стратегического партнерства между Украиной и Турцией. Также состоялось расширенное совещание с участием делегаций, где мы подробно обсудили перспективы взаимного дальнейшего сотрудничества", - сообщил министр обороны.

Кроме того, он проинформировал турецкого коллегу о ситуации на фронте.

Отдельный фокус встречи, по словам Умерова, - ситуация с безопасностью в регионе Черного моря.

"Укрепляем добрососедские отношения", - резюмировал он.

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Автор: 

Турция (3369) Умеров Рустем (503)


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Один турок тому що турок, інший схожий на..., але в голові повний турок, от і уся наша влада...
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14.05.2024 23:32 Ответить
А хто її вибрав? Чи не той тупий недолугий "мудрийнарід"?
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14.05.2024 23:36 Ответить
Один з трупи клованів Єрмака
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14.05.2024 23:48 Ответить
не просто Єрмака , а менеджерів Кремля Єрмака
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14.05.2024 23:50 Ответить
Попіз....лі та розійшлися. Дуже потужна допомога
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15.05.2024 00:30 Ответить
Цей Умеров таке нещастя ! За що це нам під час війни ?
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15.05.2024 08:05 Ответить
Якби тільки він(
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15.05.2024 08:16 Ответить
Яких результатів можна очікувати від цієї зустрічі, коли підори турки переховують у себе в закритому доку яхту самого ху№ла ?!!!
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15.05.2024 08:33 Ответить
 
 