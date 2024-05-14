Умеров и министр обороны Турции Гюллер обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море

14 мая министр обороны Украины Рустем Умеров и его турецкий коллега Яшар Гюлер встретились в Анкаре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Умеров написал в своем фейсбуке.

"Обсудили вопросы углубления сотрудничества между нашими странами в сфере обороны. Подчеркнули важность укрепления стратегического партнерства между Украиной и Турцией. Также состоялось расширенное совещание с участием делегаций, где мы подробно обсудили перспективы взаимного дальнейшего сотрудничества", - сообщил министр обороны.

Кроме того, он проинформировал турецкого коллегу о ситуации на фронте.

Отдельный фокус встречи, по словам Умерова, - ситуация с безопасностью в регионе Черного моря.

"Укрепляем добрососедские отношения", - резюмировал он.

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