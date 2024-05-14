Умеров и министр обороны Турции Гюллер обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море
14 мая министр обороны Украины Рустем Умеров и его турецкий коллега Яшар Гюлер встретились в Анкаре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Умеров написал в своем фейсбуке.
"Обсудили вопросы углубления сотрудничества между нашими странами в сфере обороны. Подчеркнули важность укрепления стратегического партнерства между Украиной и Турцией. Также состоялось расширенное совещание с участием делегаций, где мы подробно обсудили перспективы взаимного дальнейшего сотрудничества", - сообщил министр обороны.
Кроме того, он проинформировал турецкого коллегу о ситуации на фронте.
Отдельный фокус встречи, по словам Умерова, - ситуация с безопасностью в регионе Черного моря.
"Укрепляем добрососедские отношения", - резюмировал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Kord D
показать весь комментарий14.05.2024 23:32 Ответить Мне нравится 1
Николай Николаевич #334532
показать весь комментарий14.05.2024 23:36 Ответить Мне нравится 1
Наталия Гончар
показать весь комментарий14.05.2024 23:48 Ответить Мне нравится 2
Наталия Гончар
показать весь комментарий14.05.2024 23:50 Ответить Мне нравится 3
✘
Alex van der Mar
показать весь комментарий15.05.2024 00:30 Ответить Мне нравится 2
Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий15.05.2024 08:05 Ответить Мне нравится 1
Саня Мантула #401270
показать весь комментарий15.05.2024 08:16 Ответить Мне нравится 0
Володимир Ярощук #452835
показать весь комментарий15.05.2024 08:33 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль