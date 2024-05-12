Умеров о создании Командования беспилотных систем: "Мы будем первой страной, которая будет делиться опытом с другими"

Украина первой в мире создала Командование беспилотных систем и намерена делиться своим опытом со странами-партнерами.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Любая война - это война возможностей. Сейчас у нас есть возможность, мы в состоянии такое построить, поэтому Президент подписал указ о создании Командования беспилотных систем", - отметил он.

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Министр подчеркнул, что сейчас в войне против российского агрессора Украина использует дроны, "как разведывательные, так и бомберы, для того, чтобы защищать страну, поскольку это война технологий, и мы должны иметь преимущество над врагом, чтобы победить".

"В смысле создания Командования сил беспилотных систем, мы - первые. Такого командования еще нет в мире... Мы будем первой страной, которая будет делиться опытом с другими нашими партнерами... Мы будем масштабировать Командование для того, чтобы иметь преимущество над врагом", - подчеркнул Умеров.

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Глава Минобороны отметил, что дроны - "наше оружие победы, потому что мы имеем преимущество в этом вопросе": украинские исследователи, ученые, предприниматели работают в направлении разработок и изготовления различных типов БПЛА для защитников Украинского государства.

"Сейчас есть очень большое количество различных дронов, которые мы должны использовать. Для этого нужно обучать и привлекать людей, а также - иметь координацию с другими подразделениями Сил безопасности и обороны. Я надеюсь, что мы будем непобедимыми, имея такой род сил в Вооруженных силах Украины", - резюмировал Умеров.

Ранее Умеров назвал профессии, которые пользуются наибольшим спросом в рекрутинговых центрах.