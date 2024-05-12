Умеров о создании Командования беспилотных систем: "Мы будем первой страной, которая будет делиться опытом с другими"
Украина первой в мире создала Командование беспилотных систем и намерена делиться своим опытом со странами-партнерами.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Любая война - это война возможностей. Сейчас у нас есть возможность, мы в состоянии такое построить, поэтому Президент подписал указ о создании Командования беспилотных систем", - отметил он.
Министр подчеркнул, что сейчас в войне против российского агрессора Украина использует дроны, "как разведывательные, так и бомберы, для того, чтобы защищать страну, поскольку это война технологий, и мы должны иметь преимущество над врагом, чтобы победить".
"В смысле создания Командования сил беспилотных систем, мы - первые. Такого командования еще нет в мире... Мы будем первой страной, которая будет делиться опытом с другими нашими партнерами... Мы будем масштабировать Командование для того, чтобы иметь преимущество над врагом", - подчеркнул Умеров.
Глава Минобороны отметил, что дроны - "наше оружие победы, потому что мы имеем преимущество в этом вопросе": украинские исследователи, ученые, предприниматели работают в направлении разработок и изготовления различных типов БПЛА для защитников Украинского государства.
"Сейчас есть очень большое количество различных дронов, которые мы должны использовать. Для этого нужно обучать и привлекать людей, а также - иметь координацию с другими подразделениями Сил безопасности и обороны. Я надеюсь, что мы будем непобедимыми, имея такой род сил в Вооруженных силах Украины", - резюмировал Умеров.
Ранее Умеров назвал профессии, которые пользуются наибольшим спросом в рекрутинговых центрах.
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Але блаЗЄнські тоді того досвіду не помітили...
Пряма мова: "Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було проінформовано Головним управлінням розвідки, як і належить, всі необхідні інстанції, керівництво і командування".
Мізер
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На бумаге.
Для пиара.
Спроси сейчас у Умерова, кто назначен Командующим этих сил, он не скажет, потому что его нет.
Так как можно создавать новый вид сил без его командующего под его руководством?
Чи як за 2, мйже з половиною років війни не зробити укріплень на півночі, та як вкрасти гроші на дорогах, марафонах, євробаченнях?
Довбодятли!!!