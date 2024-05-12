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Умеров о создании Командования беспилотных систем: "Мы будем первой страной, которая будет делиться опытом с другими"

Міністр оборони України Рустем Умєров

Украина первой в мире создала Командование беспилотных систем и намерена делиться своим опытом со странами-партнерами.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Любая война - это война возможностей. Сейчас у нас есть возможность, мы в состоянии такое построить, поэтому Президент подписал указ о создании Командования беспилотных систем", - отметил он.

Также читайте: Кабмин поддержал проект указа президента о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем, - Умеров

Министр подчеркнул, что сейчас в войне против российского агрессора Украина использует дроны, "как разведывательные, так и бомберы, для того, чтобы защищать страну, поскольку это война технологий, и мы должны иметь преимущество над врагом, чтобы победить".

"В смысле создания Командования сил беспилотных систем, мы - первые. Такого командования еще нет в мире... Мы будем первой страной, которая будет делиться опытом с другими нашими партнерами... Мы будем масштабировать Командование для того, чтобы иметь преимущество над врагом", - подчеркнул Умеров.

Также читайте: Развитие применения беспилотных систем - это мой приоритет, - Сырский

Глава Минобороны отметил, что дроны - "наше оружие победы, потому что мы имеем преимущество в этом вопросе": украинские исследователи, ученые, предприниматели работают в направлении разработок и изготовления различных типов БПЛА для защитников Украинского государства.

"Сейчас есть очень большое количество различных дронов, которые мы должны использовать. Для этого нужно обучать и привлекать людей, а также - иметь координацию с другими подразделениями Сил безопасности и обороны. Я надеюсь, что мы будем непобедимыми, имея такой род сил в Вооруженных силах Украины", - резюмировал Умеров.

Ранее Умеров назвал профессии, которые пользуются наибольшим спросом в рекрутинговых центрах.

Автор: 

Умеров Рустем (509) Силы беспилотных систем (90)


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Топ комментарии
+27
як же цей пафос грьобаний заіпав..є
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12.05.2024 18:07
+21
Вже достали своіми прожектами - чого наступ на Харків проібали?
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12.05.2024 18:09
+17
Хвалимось хай теком, але не можемо замінувуть підходи до Харкова. Угу. Це діагноз.
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12.05.2024 18:07
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Мрійник, ***.....
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12.05.2024 18:06 Ответить
Хвалимось хай теком, але не можемо замінувуть підходи до Харкова. Угу. Це діагноз.
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12.05.2024 18:07 Ответить
Вонючий чурбан.
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12.05.2024 18:07 Ответить
він караїм тобто іудей…
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12.05.2024 18:08 Ответить
як же цей пафос грьобаний заіпав..є
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12.05.2024 18:07 Ответить
...особливо, якщо згадати визволення Карабаху Азербайджаном.

Але блаЗЄнські тоді того досвіду не помітили...
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12.05.2024 20:19 Ответить
...з рашкою теж будеш ділитися?
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12.05.2024 18:07 Ответить
З рашкою вони вже поділились в першу чергу.
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12.05.2024 18:36 Ответить
Ти тут яким боком, одоробло??
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12.05.2024 18:08 Ответить
І скільки в це створення бабла зариє?
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12.05.2024 18:09 Ответить
Знайшов нарешті хоч якусь ложку меду )
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12.05.2024 18:09 Ответить
Вже достали своіми прожектами - чого наступ на Харків проібали?
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12.05.2024 18:09 Ответить
Никто ничего не пр*бывал, они подмахивали кацарылым.
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12.05.2024 18:15 Ответить
Джерело: речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було проінформовано Головним управлінням розвідки, як і належить, всі необхідні інстанції, керівництво і командування".
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12.05.2024 20:20 Ответить
І з марсіянами не забудь поділитися
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12.05.2024 18:10 Ответить
Довбойоби зелені, ви країну просираєте шаленими темпами! Ви взагалі там - при розумі?!
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12.05.2024 18:13 Ответить
К них все идет по плану, оманскому плану.
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12.05.2024 18:18 Ответить
К них = У них )))
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12.05.2024 21:15 Ответить
Діло залишилось за самим малим - десь взяти міліон дронів і при цьому вкрасти всі гроші у ЗСУ для цьої цілі - та потім ганьбити увесь світ шо вони тягнуть з постачанням.
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12.05.2024 18:13 Ответить
Скільки дронів ви поставили в ЗСУ ?
Мізер
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12.05.2024 18:16 Ответить
Якщо в текстах зеленського присутня наркотична складова то в умєрова просто азіатська тупість .
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12.05.2024 18:17 Ответить
Та не треба бути першою країною і ділитися досвідом. Ви с початку Харківщині замінуйте і фортифікації побудуйте! Ти ж блт міністр! Скільки можна ?!
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12.05.2024 18:17 Ответить
Та мовчи вже дебіл, ти тут до чого??? Міністр сраний!!! Коли буде створено, коли за працює як треба, тоді повідомлять, так є створено а то вже місяць тринадцять всі кому не лінь!!!
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12.05.2024 18:18 Ответить
....триндять....
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12.05.2024 18:19 Ответить
Чи може чиновник, у якого сім'я живе вже багато років закордоном, бути ефективним менеджером для своєї країни?! Дивлюсь на умєрова, стефанчука, зєлєскага і можу точно сказати - ні! Тому що ви від цього ущєрбного пісдобола хочете? Він у владі виключно заради збагачення за наш з вами рахунок, а далі - він звалить з награбованим, як і увесь той зепідрський скот.
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12.05.2024 18:19 Ответить
Умєров! Ви будете першим урядом, який під час війни знищував власну армію та військово-промисловий комплекс!!!
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12.05.2024 18:21 Ответить
Знову Нью-Васюкі і космопорт
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12.05.2024 18:23 Ответить
Вони створять Командування безпілотних систем (тобто, прилаштують на високооплачувану роботу з пільгами, квартирами від держави і подалі від фронту потрібних людей), а з простого населення закупівля за власні кошти дронів та оператори для роботи на передовій. Малоймовірно, що такий ось "передовий" досвід комусь буде цікавий.
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12.05.2024 18:29 Ответить
Притулі місце готують...
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12.05.2024 19:28 Ответить
Мабуть Колі котлеті.
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12.05.2024 19:39 Ответить
скромнішим потрібно бути тим більше будучи повним профаном
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12.05.2024 18:40 Ответить
Україна першою у світі створила Командування безпілотних систем ...
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На бумаге.
Для пиара.
Спроси сейчас у Умерова, кто назначен Командующим этих сил, он не скажет, потому что его нет.
Так как можно создавать новый вид сил без его командующего под его руководством?
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12.05.2024 18:48 Ответить
ти чмо небрите, зніми однострій. Ти навідь в армії не служило. іди торгуй чебуреками. Який ти потужний керівник, разом з сирським, ми вже всі побачили.
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12.05.2024 18:51 Ответить
Прлфагація від профанатлряв! Годочне зоб якось засирати ігформпростір, казочками про рокращегня? А що це кпрдигально виріщує зелені аиродки...
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12.05.2024 18:55 Ответить
І де мільйон дронів БоНеВтіка?!
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12.05.2024 18:56 Ответить
сховалися за міліардом дерев
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12.05.2024 19:26 Ответить
Будете ділитись досвідом... Мабуть як здати 100 кв.км за 2 дні...
Чи як за 2, мйже з половиною років війни не зробити укріплень на півночі, та як вкрасти гроші на дорогах, марафонах, євробаченнях?
Довбодятли!!!
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12.05.2024 19:26 Ответить
Бредит и не стесняется, что его прочтут.
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12.05.2024 19:36 Ответить
Такудынаху....! И полетят дирижабли со всего мира в Нью-Васюки!
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12.05.2024 19:38 Ответить
Чи є ще країна, де міністр оборони називав бойові безпілотники весільними дронами, наварюючи на яйцях для бійців 300%, а президент роззброював країну під час війни?
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12.05.2024 19:51 Ответить
Яким досвідом? У вас нічого не зроблено, все тільки на папері. Дрони купуються за волонтерські кошти.
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12.05.2024 19:54 Ответить
С вами, зелеными **********, мы будем первой страной, которую рыфы окупирует первой. Где фортификация в Харьковской области? В Часовом Яру? в Запорожской области? Только на канале единый марафон? Только в телевизоре?
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12.05.2024 20:50 Ответить
Скоро выяснится, шо ничего нет и на Волыне, НОЛЬ!
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12.05.2024 21:22 Ответить
Влізуть потвори і все згадять....
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12.05.2024 21:40 Ответить
Навіщо умєрка звільнив Хоренка, керівника ССО
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12.05.2024 22:10 Ответить
ви тут не догоняєте! Головне не створення безпілотних систем, а створення командування безпілотних систем! А далі як пойдйот
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12.05.2024 22:31 Ответить
І не говори! Прямо медальки всім Зельоним вручити, і нагороди від продавців шашлику, за те, що ми перші, і за ту ціну, яку за це платимо.
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12.05.2024 23:24 Ответить
Кожний день читаю, як наші чиновники вихваляються - ми там перші, такого ще ніхто не робив, Україна унікальна і т.п. Які тупі бовдури керують нашою державою! Це все, що можна сказати.
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13.05.2024 00:49 Ответить
 
 