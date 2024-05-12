Умєров про створення Командування безпілотних систем: "Ми будемо першою країною, яка буде ділитися досвідом з іншими"
Україна першою у світі створила Командування безпілотних систем та має намір ділитися своїм досвідом з країнами-партнерами.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Будь-яка війна — це війна спроможностей. Зараз у нас є спроможність, ми в змозі таке збудувати, тому Президент підписав указ про створення Командування безпілотних систем", - зазначив він.
Міністр підкреслив, що наразі у війні проти російського агресора Україна використовує дрони, "як розвідувальні, так і бомбери для того, щоб захищати країну, адже це війна технологій, і ми повинні мати перевагу над ворогом, щоб мати перемогу".
"В сенсі створення Командування сил безпілотних систем, ми перші. Такого командування ще немає в світі… Ми будемо першою країною, яка буде ділитися досвідом з іншими нашими партнерами… Ми будемо масштабувати Командування для того, щоб мати перевагу над ворогом", - наголосив Умєров.
Очільник Міноборони зауважив, що дрони - "наша зброя перемоги, тому що ми маємо перевагу в цьому питанні", адже української дослідники, науковці, підприємці працюють у напрямку розробок та виготовлення різних типів БПЛА для захисників Української держави.
"Зараз дуже велика кількість різних дронів, які ми повинні використовувати. Для цього потрібно навчати і залучати людей, а також мати координацію з іншими підрозділами Сил безпеки і оборони. Я сподіваюся, що ми будемо непереможними, маючи такий рід сил у Збройних силах України", - резюмував Умєров.
Раніше Умєров назвав професії, які мають найбільший попит у рекрутингових центрах.
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Але блаЗЄнські тоді того досвіду не помітили...
Пряма мова: "Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було проінформовано Головним управлінням розвідки, як і належить, всі необхідні інстанції, керівництво і командування".
Мізер
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На бумаге.
Для пиара.
Спроси сейчас у Умерова, кто назначен Командующим этих сил, он не скажет, потому что его нет.
Так как можно создавать новый вид сил без его командующего под его руководством?
Чи як за 2, мйже з половиною років війни не зробити укріплень на півночі, та як вкрасти гроші на дорогах, марафонах, євробаченнях?
Довбодятли!!!