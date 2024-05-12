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Умєров про створення Командування безпілотних систем: "Ми будемо першою країною, яка буде ділитися досвідом з іншими"

Міністр оборони України Рустем Умєров

Україна першою у світі створила Командування безпілотних систем та має намір ділитися своїм досвідом з країнами-партнерами.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Будь-яка війна — це війна спроможностей. Зараз у нас є спроможність, ми в змозі таке збудувати, тому Президент підписав указ про створення Командування безпілотних систем", - зазначив він.

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Міністр підкреслив, що наразі у війні проти російського агресора Україна використовує дрони, "як розвідувальні, так і бомбери для того, щоб захищати країну, адже це війна технологій, і ми повинні мати перевагу над ворогом, щоб мати перемогу".

"В сенсі створення Командування сил безпілотних систем, ми перші. Такого командування ще немає в світі… Ми будемо першою країною, яка буде ділитися досвідом з іншими нашими партнерами… Ми будемо масштабувати Командування для того, щоб мати перевагу над ворогом", - наголосив Умєров.

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Очільник Міноборони зауважив, що дрони - "наша зброя перемоги, тому що ми маємо перевагу в цьому питанні", адже української дослідники, науковці, підприємці працюють у напрямку розробок та виготовлення різних типів БПЛА для захисників Української держави.

"Зараз дуже велика кількість різних дронів, які ми повинні використовувати. Для цього потрібно навчати і залучати людей, а також мати координацію з іншими підрозділами Сил безпеки і оборони. Я сподіваюся, що ми будемо непереможними, маючи такий рід сил у Збройних силах України", - резюмував Умєров.

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Автор: 

Умєров Рустем (590) Сили безпілотних систем (91)


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Топ коментарі
+27
як же цей пафос грьобаний заіпав..є
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12.05.2024 18:07
+21
Вже достали своіми прожектами - чого наступ на Харків проібали?
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12.05.2024 18:09
+17
Хвалимось хай теком, але не можемо замінувуть підходи до Харкова. Угу. Це діагноз.
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12.05.2024 18:07
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Мрійник, ***.....
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12.05.2024 18:06 Відповісти
Хвалимось хай теком, але не можемо замінувуть підходи до Харкова. Угу. Це діагноз.
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12.05.2024 18:07 Відповісти
Вонючий чурбан.
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12.05.2024 18:07 Відповісти
він караїм тобто іудей…
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12.05.2024 18:08 Відповісти
як же цей пафос грьобаний заіпав..є
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12.05.2024 18:07 Відповісти
...особливо, якщо згадати визволення Карабаху Азербайджаном.

Але блаЗЄнські тоді того досвіду не помітили...
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12.05.2024 20:19 Відповісти
...з рашкою теж будеш ділитися?
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12.05.2024 18:07 Відповісти
З рашкою вони вже поділились в першу чергу.
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12.05.2024 18:36 Відповісти
Ти тут яким боком, одоробло??
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12.05.2024 18:08 Відповісти
І скільки в це створення бабла зариє?
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12.05.2024 18:09 Відповісти
Знайшов нарешті хоч якусь ложку меду )
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12.05.2024 18:09 Відповісти
Вже достали своіми прожектами - чого наступ на Харків проібали?
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12.05.2024 18:09 Відповісти
Никто ничего не пр*бывал, они подмахивали кацарылым.
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12.05.2024 18:15 Відповісти
Джерело: речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було проінформовано Головним управлінням розвідки, як і належить, всі необхідні інстанції, керівництво і командування".
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12.05.2024 20:20 Відповісти
І з марсіянами не забудь поділитися
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12.05.2024 18:10 Відповісти
Довбойоби зелені, ви країну просираєте шаленими темпами! Ви взагалі там - при розумі?!
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12.05.2024 18:13 Відповісти
К них все идет по плану, оманскому плану.
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12.05.2024 18:18 Відповісти
К них = У них )))
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12.05.2024 21:15 Відповісти
Діло залишилось за самим малим - десь взяти міліон дронів і при цьому вкрасти всі гроші у ЗСУ для цьої цілі - та потім ганьбити увесь світ шо вони тягнуть з постачанням.
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12.05.2024 18:13 Відповісти
Скільки дронів ви поставили в ЗСУ ?
Мізер
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12.05.2024 18:16 Відповісти
Якщо в текстах зеленського присутня наркотична складова то в умєрова просто азіатська тупість .
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12.05.2024 18:17 Відповісти
Та не треба бути першою країною і ділитися досвідом. Ви с початку Харківщині замінуйте і фортифікації побудуйте! Ти ж блт міністр! Скільки можна ?!
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12.05.2024 18:17 Відповісти
Та мовчи вже дебіл, ти тут до чого??? Міністр сраний!!! Коли буде створено, коли за працює як треба, тоді повідомлять, так є створено а то вже місяць тринадцять всі кому не лінь!!!
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12.05.2024 18:18 Відповісти
....триндять....
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12.05.2024 18:19 Відповісти
Чи може чиновник, у якого сім'я живе вже багато років закордоном, бути ефективним менеджером для своєї країни?! Дивлюсь на умєрова, стефанчука, зєлєскага і можу точно сказати - ні! Тому що ви від цього ущєрбного пісдобола хочете? Він у владі виключно заради збагачення за наш з вами рахунок, а далі - він звалить з награбованим, як і увесь той зепідрський скот.
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12.05.2024 18:19 Відповісти
Умєров! Ви будете першим урядом, який під час війни знищував власну армію та військово-промисловий комплекс!!!
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12.05.2024 18:21 Відповісти
Знову Нью-Васюкі і космопорт
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12.05.2024 18:23 Відповісти
Вони створять Командування безпілотних систем (тобто, прилаштують на високооплачувану роботу з пільгами, квартирами від держави і подалі від фронту потрібних людей), а з простого населення закупівля за власні кошти дронів та оператори для роботи на передовій. Малоймовірно, що такий ось "передовий" досвід комусь буде цікавий.
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12.05.2024 18:29 Відповісти
Притулі місце готують...
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12.05.2024 19:28 Відповісти
Мабуть Колі котлеті.
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12.05.2024 19:39 Відповісти
скромнішим потрібно бути тим більше будучи повним профаном
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12.05.2024 18:40 Відповісти
Україна першою у світі створила Командування безпілотних систем ...
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На бумаге.
Для пиара.
Спроси сейчас у Умерова, кто назначен Командующим этих сил, он не скажет, потому что его нет.
Так как можно создавать новый вид сил без его командующего под его руководством?
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12.05.2024 18:48 Відповісти
ти чмо небрите, зніми однострій. Ти навідь в армії не служило. іди торгуй чебуреками. Який ти потужний керівник, разом з сирським, ми вже всі побачили.
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12.05.2024 18:51 Відповісти
Прлфагація від профанатлряв! Годочне зоб якось засирати ігформпростір, казочками про рокращегня? А що це кпрдигально виріщує зелені аиродки...
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12.05.2024 18:55 Відповісти
І де мільйон дронів БоНеВтіка?!
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12.05.2024 18:56 Відповісти
сховалися за міліардом дерев
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12.05.2024 19:26 Відповісти
Будете ділитись досвідом... Мабуть як здати 100 кв.км за 2 дні...
Чи як за 2, мйже з половиною років війни не зробити укріплень на півночі, та як вкрасти гроші на дорогах, марафонах, євробаченнях?
Довбодятли!!!
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12.05.2024 19:26 Відповісти
Бредит и не стесняется, что его прочтут.
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12.05.2024 19:36 Відповісти
Такудынаху....! И полетят дирижабли со всего мира в Нью-Васюки!
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12.05.2024 19:38 Відповісти
Чи є ще країна, де міністр оборони називав бойові безпілотники весільними дронами, наварюючи на яйцях для бійців 300%, а президент роззброював країну під час війни?
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12.05.2024 19:51 Відповісти
Яким досвідом? У вас нічого не зроблено, все тільки на папері. Дрони купуються за волонтерські кошти.
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12.05.2024 19:54 Відповісти
С вами, зелеными **********, мы будем первой страной, которую рыфы окупирует первой. Где фортификация в Харьковской области? В Часовом Яру? в Запорожской области? Только на канале единый марафон? Только в телевизоре?
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12.05.2024 20:50 Відповісти
Скоро выяснится, шо ничего нет и на Волыне, НОЛЬ!
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12.05.2024 21:22 Відповісти
Влізуть потвори і все згадять....
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12.05.2024 21:40 Відповісти
Навіщо умєрка звільнив Хоренка, керівника ССО
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12.05.2024 22:10 Відповісти
ви тут не догоняєте! Головне не створення безпілотних систем, а створення командування безпілотних систем! А далі як пойдйот
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12.05.2024 22:31 Відповісти
І не говори! Прямо медальки всім Зельоним вручити, і нагороди від продавців шашлику, за те, що ми перші, і за ту ціну, яку за це платимо.
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12.05.2024 23:24 Відповісти
Кожний день читаю, як наші чиновники вихваляються - ми там перші, такого ще ніхто не робив, Україна унікальна і т.п. Які тупі бовдури керують нашою державою! Це все, що можна сказати.
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13.05.2024 00:49 Відповісти
 
 