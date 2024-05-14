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Умєров та міністр оборони Туреччини Гюлер обговорили безпекову ситуації в Чорному морі

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з турецьким колегою

14 травня міністр оборони України Рустем Умєров та його турецький колега Яшар Гюлер зустрілись в Анкарі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Умєров написав у своєму фейсбуці.

"Обговорили питання поглиблення співпраці між нашими країнами у сфері оборони. Підкреслили важливість зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною. Також відбулася розширена нарада за участю делегацій, де ми детально обговорили перспективи взаємної подальшої співпраці", - повідомив міністр оборони.

Крім того, він поінформував турецького колегу щодо ситуації на фронті. 

Окремий фокус зустрічі, за словами Умєрова, - безпекова ситуація в регіоні Чорного моря.

"Зміцнюємо добросусідські відносини", - резюмував він.

Читайте: Умєров про створення Командування безпілотних систем: "Ми будемо першою країною, яка буде ділитися досвідом з іншими"

Автор: 

Туреччина (3499) Умєров Рустем (596)


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Один турок тому що турок, інший схожий на..., але в голові повний турок, от і уся наша влада...
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14.05.2024 23:32 Відповісти
А хто її вибрав? Чи не той тупий недолугий "мудрийнарід"?
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14.05.2024 23:36 Відповісти
Один з трупи клованів Єрмака
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14.05.2024 23:48 Відповісти
не просто Єрмака , а менеджерів Кремля Єрмака
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14.05.2024 23:50 Відповісти
Попіз....лі та розійшлися. Дуже потужна допомога
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15.05.2024 00:30 Відповісти
Цей Умеров таке нещастя ! За що це нам під час війни ?
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15.05.2024 08:05 Відповісти
Якби тільки він(
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15.05.2024 08:16 Відповісти
Яких результатів можна очікувати від цієї зустрічі, коли підори турки переховують у себе в закритому доку яхту самого ху№ла ?!!!
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15.05.2024 08:33 Відповісти
 
 