Умєров та міністр оборони Туреччини Гюлер обговорили безпекову ситуації в Чорному морі
14 травня міністр оборони України Рустем Умєров та його турецький колега Яшар Гюлер зустрілись в Анкарі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Умєров написав у своєму фейсбуці.
"Обговорили питання поглиблення співпраці між нашими країнами у сфері оборони. Підкреслили важливість зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною. Також відбулася розширена нарада за участю делегацій, де ми детально обговорили перспективи взаємної подальшої співпраці", - повідомив міністр оборони.
Крім того, він поінформував турецького колегу щодо ситуації на фронті.
Окремий фокус зустрічі, за словами Умєрова, - безпекова ситуація в регіоні Чорного моря.
"Зміцнюємо добросусідські відносини", - резюмував він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Kord D
показати весь коментар14.05.2024 23:32 Відповісти Мені подобається 1
Николай Николаевич #334532
показати весь коментар14.05.2024 23:36 Відповісти Мені подобається 1
Наталия Гончар
показати весь коментар14.05.2024 23:48 Відповісти Мені подобається 2
Наталия Гончар
показати весь коментар14.05.2024 23:50 Відповісти Мені подобається 3
✘
Alex van der Mar
показати весь коментар15.05.2024 00:30 Відповісти Мені подобається 2
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар15.05.2024 08:05 Відповісти Мені подобається 1
Саня Мантула #401270
показати весь коментар15.05.2024 08:16 Відповісти Мені подобається 0
Володимир Ярощук #452835
показати весь коментар15.05.2024 08:33 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль