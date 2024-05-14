Умєров та міністр оборони Туреччини Гюлер обговорили безпекову ситуації в Чорному морі

14 травня міністр оборони України Рустем Умєров та його турецький колега Яшар Гюлер зустрілись в Анкарі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Умєров написав у своєму фейсбуці.

"Обговорили питання поглиблення співпраці між нашими країнами у сфері оборони. Підкреслили важливість зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною. Також відбулася розширена нарада за участю делегацій, де ми детально обговорили перспективи взаємної подальшої співпраці", - повідомив міністр оборони.

Крім того, він поінформував турецького колегу щодо ситуації на фронті.

Окремий фокус зустрічі, за словами Умєрова, - безпекова ситуація в регіоні Чорного моря.

"Зміцнюємо добросусідські відносини", - резюмував він.

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