В Украине почти 38 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах
Сейчас в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, внесены данные около 38 тысяч украинцев. В нем содержатся данные как о военнослужащих, так и о гражданских лицах.
Об этом сообщила координатор Групп семей военнопленных общественной организации "Медийная инициатива за права человека" (МИПЧ) Елена Белячкова на пресс-конференции в украинской миссии при ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"На сегодня количество пропавших без вести составляет официально почти 38 тыс. человек - это та цифра, которая внесена в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, согласно заявлениям, которые подали родные пропавших без вести", - отметила Белячкова.
В то же время координатор МИПЧ отметила, что фактическое количество пропавших может быть больше, поскольку статистика не учитывает людей, об исчезновении которых никто не подавал информацию.
Например, у пропавшего человека не было родственников, которые бы заявили об исчезновении, или человек или его близкие находились в оккупации, где нет доступа к украинским государственным реестрам.
Белячкова добавила, что в реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах внесены данные не только пропавших военнослужащих, но и гражданских - как взрослых, так и детей. Также реестр содержит данные о телах, которые еще не идентифицировали и по которым проводится исследование на ДНК-совпадение.
Представительница МИПЧ указала, что такое большое количество пропавших без вести лиц связано, в частности, с тем, что Россия не предоставляет никакой информации о захваченных ею как военнопленных, так и безосновательно удерживаемых гражданских заложников.
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А если учтете умерших от небоевых причин и позднее от последствий ранений, то до 80 тысяч дойдет цифра.