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Новости Война
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В Украине почти 38 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах

38 тисяч українців вважаються зниклими безвісти

Сейчас в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, внесены данные около 38 тысяч украинцев. В нем содержатся данные как о военнослужащих, так и о гражданских лицах.

Об этом сообщила координатор Групп семей военнопленных общественной организации "Медийная инициатива за права человека" (МИПЧ) Елена Белячкова на пресс-конференции в украинской миссии при ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На сегодня количество пропавших без вести составляет официально почти 38 тыс. человек - это та цифра, которая внесена в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, согласно заявлениям, которые подали родные пропавших без вести", - отметила Белячкова.

В то же время координатор МИПЧ отметила, что фактическое количество пропавших может быть больше, поскольку статистика не учитывает людей, об исчезновении которых никто не подавал информацию.

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Например, у пропавшего человека не было родственников, которые бы заявили об исчезновении, или человек или его близкие находились в оккупации, где нет доступа к украинским государственным реестрам.

Белячкова добавила, что в реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах внесены данные не только пропавших военнослужащих, но и гражданских - как взрослых, так и детей. Также реестр содержит данные о телах, которые еще не идентифицировали и по которым проводится исследование на ДНК-совпадение.

Представительница МИПЧ указала, что такое большое количество пропавших без вести лиц связано, в частности, с тем, что Россия не предоставляет никакой информации о захваченных ею как военнопленных, так и безосновательно удерживаемых гражданских заложников.

Также читайте: С начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить 3135 человек, треть из них были зарегистрированы как пропавшие без вести, - Коордштаб

Автор: 

военнопленные (1043) пропавший без вести (152)


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Ну прічєм тут зілінскій? Скажуть зебаклани. То ваш лідор спрацював на ура для фсб.
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15.05.2024 09:04 Ответить
це тільки ті, за кого хтось хвилюється..., а скільки ж тих, за кого вже нікому хвилюватись...
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15.05.2024 09:14 Ответить
За будь якого воїна хвилюються. З цивільними справа значно важча...
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15.05.2024 09:21 Ответить
я розумію, але, наприклад, в Маріуполі гинули цілими сім'ями... й все, ніхто вже ні про кого не хвилюється, або частина родини виїхала на росію...
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15.05.2024 10:05 Ответить
А що, є зниклі за звичайних обставин?
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15.05.2024 09:26 Ответить
Це ,мабуть , ті що зникли з генералом арестовичем.
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15.05.2024 09:52 Ответить
Тут очень многие писают кипятком, что официально признанные и учтенные потери Украины в войне "всего лишь" около 35 тысяч... ну вот теперь еще плюс 30 тысяч добавьте смело.
А если учтете умерших от небоевых причин и позднее от последствий ранений, то до 80 тысяч дойдет цифра.
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15.05.2024 10:08 Ответить
 
 