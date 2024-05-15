УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11402 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 863 8

В Україні майже 38 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин

38 тисяч українців вважаються зниклими безвісти

Наразі до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, внесено дані близько 38 тисяч українців. У ньому містяться дані як про військовослужбовців, так і про цивільних осіб.

Про це повідомила координаторка Груп родин військовополонених громадської організації "Медійна ініціатива за права людини" (МІПЛ) Олена Белячкова на пресконференції в українській місії при ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні кількість зниклих безвісти становить офіційно майже 38 тис. осіб - це та цифра, яка внесене до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, згідно із заявами, які подали рідні зниклих безвісти", - зазначила Белячкова.

Водночас координаторка МІПЛ наголосила, що фактична кількість зниклих може бути більшою, оскільки статистика не враховує людей, про зникнення яких ніхто не подавав інформацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, міститься 36 тис. облікових записів, - уповноважений Добросердов

Наприклад, у зниклої людини не було родичів, які б заявили про зникнення, або людина чи її близькі перебували в окупації, де немає доступу до українських державних реєстрів.

Белячкова додала, що до реєстру зниклих безвісти за особливих обставин внесено дані не лише зниклі військовослужбовців, а й цивільних - як дорослих, так і дітей. Також реєстр містить дані про тіла, які ще не ідентифікували й щодо яких проводиться дослідження на ДНК-збіг.

Представниця МІПЛ вказала, що така велика кількість зниклих безвісти осіб пов’язана, зокрема, з тим, що Росія не надає жодної інформації про захоплених нею як військовополонених, так і безпідставно утримуваних цивільних заручників.

Читайте також: З початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити 3135 осіб, третина з них були зареєстровані як зниклі безвісти, - Коордштаб

Автор: 

військовополонені (908) зниклий безвісти (202)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну прічєм тут зілінскій? Скажуть зебаклани. То ваш лідор спрацював на ура для фсб.
показати весь коментар
15.05.2024 09:04 Відповісти
це тільки ті, за кого хтось хвилюється..., а скільки ж тих, за кого вже нікому хвилюватись...
показати весь коментар
15.05.2024 09:14 Відповісти
За будь якого воїна хвилюються. З цивільними справа значно важча...
показати весь коментар
15.05.2024 09:21 Відповісти
я розумію, але, наприклад, в Маріуполі гинули цілими сім'ями... й все, ніхто вже ні про кого не хвилюється, або частина родини виїхала на росію...
показати весь коментар
15.05.2024 10:05 Відповісти
А що, є зниклі за звичайних обставин?
показати весь коментар
15.05.2024 09:26 Відповісти
Це ,мабуть , ті що зникли з генералом арестовичем.
показати весь коментар
15.05.2024 09:52 Відповісти
Тут очень многие писают кипятком, что официально признанные и учтенные потери Украины в войне "всего лишь" около 35 тысяч... ну вот теперь еще плюс 30 тысяч добавьте смело.
А если учтете умерших от небоевых причин и позднее от последствий ранений, то до 80 тысяч дойдет цифра.
показати весь коментар
15.05.2024 10:08 Відповісти
 
 