В Україні майже 38 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин

Наразі до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, внесено дані близько 38 тисяч українців. У ньому містяться дані як про військовослужбовців, так і про цивільних осіб.

Про це повідомила координаторка Груп родин військовополонених громадської організації "Медійна ініціатива за права людини" (МІПЛ) Олена Белячкова на пресконференції в українській місії при ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні кількість зниклих безвісти становить офіційно майже 38 тис. осіб - це та цифра, яка внесене до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, згідно із заявами, які подали рідні зниклих безвісти", - зазначила Белячкова.

Водночас координаторка МІПЛ наголосила, що фактична кількість зниклих може бути більшою, оскільки статистика не враховує людей, про зникнення яких ніхто не подавав інформацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, міститься 36 тис. облікових записів, - уповноважений Добросердов

Наприклад, у зниклої людини не було родичів, які б заявили про зникнення, або людина чи її близькі перебували в окупації, де немає доступу до українських державних реєстрів.

Белячкова додала, що до реєстру зниклих безвісти за особливих обставин внесено дані не лише зниклі військовослужбовців, а й цивільних - як дорослих, так і дітей. Також реєстр містить дані про тіла, які ще не ідентифікували й щодо яких проводиться дослідження на ДНК-збіг.

Представниця МІПЛ вказала, що така велика кількість зниклих безвісти осіб пов’язана, зокрема, з тим, що Росія не надає жодної інформації про захоплених нею як військовополонених, так і безпідставно утримуваних цивільних заручників.

Читайте також: З початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити 3135 осіб, третина з них були зареєстровані як зниклі безвісти, - Коордштаб