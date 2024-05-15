Если бы Украина была такой коррумпированной, как говорят, партнеры не давали бы нам денег и не вели переговоры о вступлении в ЕС, - Кулеба

Если бы Украина действительно была такой коррумпированной, как принято считать, то международные партнеры не оказывали бы стране помощь и не начинали бы процесс вступления в ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии отметил, что надо различать восприятие коррупции и тот факт, каким на самом деле является этот уровень. В этом контексте он напомнил, что ЕС и МВФ хвалят Украину за антикоррупционные реформы и борьбу с коррупцией.

"Всегда есть простой критерий уровня коррупции - если бы мы были такими коррумпированными, как нас воспринимают, то нам бы не давали денег и не продолжался бы переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС, а США не доверяли бы украинцам", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что есть задачи в сфере борьбы с коррупцией, над которыми мы работаем, и подчеркнул, что президент Зеленский, украинское правительство и парламент последовательно борются с коррупцией и достигают "серьезных результатов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блинкен: Победа в войне с коррупцией не даст Украине стать похожей на Россию