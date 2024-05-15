Якби Україна була такою корумпованою, як кажуть, партнери не давали б нам грошей та не вели переговори про вступ в ЄС, - Кулеба
Якби Україна справді була такою корумпованою, як прийнято вважати, то міжнародні партнери не надавали б країні допомогу і не розпочинали би процес вступу до ЄС.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Глава української дипломатії зазначив, що треба розрізняти сприйняття корупції і той факт, яким насправді є цей рівень. У цьому контексті він нагадав, що ЄС та МВФ хвалять Україну за антикорупційні реформи та боротьбу з корупцією.
"Завжди є простий критерій рівня корупції – якби ми були такими корумпованими, як нас сприймають, то нам би не давали грошей і не тривав би переговорний процес про вступ України до ЄС, а США не довіряли б українцям", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що є завдання у сфері боротьби з корупцією, над якими ми працюємо, і підкреслив, що президент Зеленський, український уряд і парламент послідовно борються з корупцією та досягають "серйозних результатів".
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Піди курни!
Джерело:
а гроші та зброю дають бо страшно
і якби не війна, з вами взагалі ніхто навіть не розмовлявби
Проблему у другому: як це зробить з мінімумом втрат?
Бо у 2014 це коштувало Крим та Лугондон…
а нашим воїнам і нашій краіні , щоби вона залишилась вільною
і незалежною краіною🙁
Для початку сходіть в лікарню,потім оформіть якісь справи.
Не дасте,ходитимете рік.
Ілі ето другоє?
"Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима. "
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
"КМВА перезатвердила проєкт реконструкції Шулявського шляхопроводу.
Про це https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_perezatverdzhennya_proyektu_rekonstruktsiya_transportno_rozvyazki_na_peretini_prospektu_peremogi_z_vul_getmana_u_solomyanskomu_ta_shevchenkivskomu_rayonakh_m_kiyeva_koriguvannya_proyektu/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2n5dUCpR3tBPyvinLIpnxdoMHa8c1u1TNiG7joPb1ALXRiw8_TzheEIGs_aem_AYgM7GVJw_XRfusJ7zudWYtoOyCbFp_UMU2wc3W9OEIaukQoBmgagUCf9An1Hd0PXb9Uv5S02zIxbnDP3gQTDLaW повідомили у КМДА.
Згідно з документом, сума реконструкції шляхопроводу зросла майже до 2,45 млрд грн."
Так що, пан міністр, поїдь на Бесарабку, купи півня і будеш їму мозги пудрити.
Да ,ну -на... Я так думаю , що наша влада ,як і путло , зі своєю ,непохітною ,вірою в велич росії ,також ,чесно , впевнена в відсутності в Україні корупції. Для них корупція це - проплачений заходом майдан ,а кремінал - знесені їхні голови , а цього ,і насправді ,в Країні нема . А вони ... ; з дитинства вони бачили ,як батьки гроші заробляють ,так хіба то корупція , вони просто також беруть,ну чуть більше ,до кармну ,на пряму ,не до кого не лізуть. У їх це називають -бізнес.
а кулеба вважає це заявою
Отримаєто тепер медальку і бронь від мобілізації...😁😁😁
Коли ви (нелюди)втечете, вас візьмуть за жабри в почнуть трясти.
Не факт що ці награбовані активи можна буде відбілити в офшорах.
Все что запад реально может сделать, чтобы нам помочь, это ввести санкции против украинский воров и коррупционеров, вина которых доказана. Они могут конфисковать их активы, как у русни и передать прямо в руки подразделениям ВСУ. Это было бы бомбезно
Так что во время войны ЗАПАД делает ВИД что Украина "правовое государство" и как буто "нет коррупции"... Но КАК ТОЛЬКО война окончится - ЗАПАД "откроет глаза"...
це на раісє вов, а в усьому світі - це Друга Світова війна.
Запам'ятай , балалаєшнік.
Суд штата Делавер чекає Бубочку - Боневтіка к собів гості
А про крадіжку допомоги Заходу після 2022 це вже знають не тільки трампісти в Конгресі, а навіть і демократи, просто гамір за Зе корупцію піднімати зараз завчасно.
ТАКА НАЇВНА ВІДМАЗКА на рівні
- Я Б'Ю ВЕСЛОМ ПО ВОДІ ТОМУ КРОКОДИЛИ В НАШОМУ СТАВКУ НЕ ВОДЯТЬСЯ 🤣
куди діваються кошти платників податків ?
Допомогають не вам, а народу Украіни. Корумпована не Украіна, а владна ШОБЛА.