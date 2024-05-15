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Новини Допомога Україні
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Якби Україна була такою корумпованою, як кажуть, партнери не давали б нам грошей та не вели переговори про вступ в ЄС, - Кулеба

міністр закордонних справ України Кулеба Дмитро

Якби Україна справді була такою корумпованою, як прийнято вважати, то міжнародні партнери не надавали б країні допомогу і не розпочинали би процес вступу до ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії зазначив, що треба розрізняти сприйняття корупції і той факт, яким насправді є цей рівень. У цьому контексті він нагадав, що ЄС та МВФ хвалять Україну за антикорупційні реформи та боротьбу з корупцією.

"Завжди є простий критерій рівня корупції – якби ми були такими корумпованими, як нас сприймають, то нам би не давали грошей і не тривав би переговорний процес про вступ України до ЄС, а США не довіряли б українцям", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що є завдання у сфері боротьби з корупцією, над якими ми працюємо, і підкреслив, що президент Зеленський, український уряд і парламент послідовно борються з корупцією та досягають "серйозних результатів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен: Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію

Автор: 

корупція (4671) допомога (8284) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+57
Гроші дають не вам , крадіям при владі ,
а нашим воїнам і нашій краіні , щоби вона залишилась вільною
і незалежною краіною🙁
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15.05.2024 17:30
+51
Яке ж воно жалюгідно-огидне.
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15.05.2024 17:31
+46
Они делают это не благодаря, а вопреки вам. Из чистой практической целесообразности. Если бы не союзники - вы бы уже кончили Украину и сдали ее ***** на блюдечке. Вам об этом они говорят уже прямым текстом. А вы все пытаетесь косить под идиотов.
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15.05.2024 17:33
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2-3 триллиона долларов репараций от параши перекроют этот долг многократно.
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15.05.2024 17:46 Відповісти
Блінкен вчора шо говорив АЛООО... РЕФОРМИ, КРАДЕТЕ...
Піди курни!
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15.05.2024 17:27 Відповісти
Блінкен: Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію
Джерело:
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15.05.2024 17:32 Відповісти
поки що Україна програє в битві проти корупції. Особливо на Харківщині, на побудові укріплень
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15.05.2024 18:35 Відповісти
заберіть цього дебіла
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15.05.2024 19:58 Відповісти
переговори, це пшик, пустодзонство...
а гроші та зброю дають бо страшно
і якби не війна, з вами взагалі ніхто навіть не розмовлявби
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15.05.2024 17:29 Відповісти
З якими корумпованими режимами не працювали англосакси? Інша справа, що якщо народ кінець кінцем починав розуміти, що режим потрібно знести, то все ставало на свої місця. І навпаки.
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15.05.2024 17:30 Відповісти
Знімати президентів народ України вже навчився. Доведено двома Майданами.

Проблему у другому: як це зробить з мінімумом втрат?
Бо у 2014 це коштувало Крим та Лугондон…
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15.05.2024 19:12 Відповісти
Гроші дають не вам , крадіям при владі ,
а нашим воїнам і нашій краіні , щоби вона залишилась вільною
і незалежною краіною🙁
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15.05.2024 17:30 Відповісти
Ага-ага)
Для початку сходіть в лікарню,потім оформіть якісь справи.
Не дасте,ходитимете рік.
Ілі ето другоє?
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15.05.2024 17:30 Відповісти
Яке ж воно жалюгідно-огидне.
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15.05.2024 17:31 Відповісти
Він не з нашої планети, нічого дивного.
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15.05.2024 18:35 Відповісти
що ви "пане"звіздите,і сцяєте в очі.
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15.05.2024 17:32 Відповісти
Они делают это не благодаря, а вопреки вам. Из чистой практической целесообразности. Если бы не союзники - вы бы уже кончили Украину и сдали ее ***** на блюдечке. Вам об этом они говорят уже прямым текстом. А вы все пытаетесь косить под идиотов.
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15.05.2024 17:33 Відповісти
Вони не косять під ідіотів -вони настоящіє, вкриті зеленим мохом авгієвих конюшен.
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15.05.2024 18:19 Відповісти
якби кулеба мав мізки, він би не був міністром "закордонних справ"

"Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима. "
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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15.05.2024 17:33 Відповісти
Скот,ще й вистачає совісті ухмилятись!
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15.05.2024 17:33 Відповісти
Його що, безумна покусала? Тепер тільки приспати - вакцини не існує...
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15.05.2024 17:34 Відповісти
Не безумна, а ***********. Пам'ятаєте: "ми навіть не розуміємо..."
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15.05.2024 17:48 Відповісти
Так, добре пам'ятаємо вереск тої сучки.
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15.05.2024 18:41 Відповісти
Кулеба думає, що всі дурні. Партнери краще дадуть гроші, аби самим не воювати із росією. А корупція ще гірша, ніж до повномасштабної війни
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15.05.2024 17:37 Відповісти
Щоб думати потрібні власні мізки! А де вони у амеби-пристосуванця кулеби?
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15.05.2024 18:11 Відповісти
Всі 33 роки незалежності чиновники працювали не покладаючи рук на таку репутацію України. Підігрівалась така репутація кацапсятиною з кремля, а ***** її лілеяв з початку свого царювання.
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15.05.2024 17:37 Відповісти
Що таке "лілеяв"? Пан має на увазі "плекав"?
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15.05.2024 17:49 Відповісти
Так-так, плекав та підгодовував
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15.05.2024 18:08 Відповісти
Ні-ні, ***** її саме "лілеяв".
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15.05.2024 18:38 Відповісти
Та лілеяв-лілеяв... То Pan Kotskyi так по літературному захотів
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15.05.2024 19:06 Відповісти
******
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15.05.2024 17:38 Відповісти
Та понятно , ты сам себе НЕ враг . Явку с повинной ещё ранот оформлять.
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15.05.2024 17:40 Відповісти
якби ви зелені виродки не розкрали гроші на фортифікації ми би зараз не залишали би Вовчанськ....
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15.05.2024 17:41 Відповісти
Зараз масштаби розкрадання неймовірні. Що відбувається у Києві, коли кожна копійка повинна йти на укріплення фронту.
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15.05.2024 17:47 Відповісти
У Києві. Щоб у КМДАшніх крадіїв вже поперек горлянки стало:

"КМВА перезатвердила проєкт реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Про це https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_perezatverdzhennya_proyektu_rekonstruktsiya_transportno_rozvyazki_na_peretini_prospektu_peremogi_z_vul_getmana_u_solomyanskomu_ta_shevchenkivskomu_rayonakh_m_kiyeva_koriguvannya_proyektu/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2n5dUCpR3tBPyvinLIpnxdoMHa8c1u1TNiG7joPb1ALXRiw8_TzheEIGs_aem_AYgM7GVJw_XRfusJ7zudWYtoOyCbFp_UMU2wc3W9OEIaukQoBmgagUCf9An1Hd0PXb9Uv5S02zIxbnDP3gQTDLaW повідомили у КМДА.

Згідно з документом, сума реконструкції шляхопроводу зросла майже до 2,45 млрд грн."
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15.05.2024 17:49 Відповісти
воно й нікуди не залазило...
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15.05.2024 17:53 Відповісти
Сцуть в очі українцям - а кажуть що то роса. ******....и
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15.05.2024 17:44 Відповісти
Ну не гандон...
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15.05.2024 17:44 Відповісти
Шльондра.
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15.05.2024 17:48 Відповісти
Цинізм та нахабство корумпованої банди ЗЕскотів вже не має жодних меж, адже ця сволота впевнена, що прийшла надовго і робитиме тут все, що забажає.
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15.05.2024 17:50 Відповісти
А які у партнерів опції в разі визнання тотальної корупції в адміністрації "слуг"? Якщо перекрити допомогу то орди біженців посунуть на Захід. Це проблема яку вирішити відносно легко. В Європі 585 млн. населення і мінусова народжуваність. Місце знайдеться. А от що робити з ****** і ********* на всю голову кацапами коли вони вийдуть на кордони ЄС де немає армії як такої, а американці заклякнуть в своєму трампокаліпсичному ізоляціоналізмі? Першою кацапи окупують Угорщину куди війдуть під якимсь приводом для створення плацдарму. А далі почнеться "червона чума"... Тому європеці переозброюються і тягнуть час ослаблюючи таким ********* мінімальною допомогою ЗСУ.
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15.05.2024 17:51 Відповісти
А-ха. Це зразок корумпованості, а партнери мають шкурний інтерес бо самі воювати не хочуть і в ЄС теж не візьмуть, а годуватимуть обіцянками.
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15.05.2024 17:52 Відповісти
Мовчав би вже гроші дають народу щоб він вижив, а не вам
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15.05.2024 17:55 Відповісти
Дають народу, але вони цю допомогу пі₴дять в турбо режимі. Тому він і радіє, що надають.
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15.05.2024 18:58 Відповісти
Дебіл
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15.05.2024 17:55 Відповісти
підор ти дєрьмаковскій, ****** кулеба!! гроші дають, аби виграти час на підготовку до можливого вторгнення кацапів!! час, який твій уйобіщний зелений роботодавець зі своїм їбучим дєрьмачілою бездарно проїбали!! а перемовини вести щодо єс - це не "мішки тягати", це можно робити 20 років (зокрема, й у надії, що крахни до того часу не буде - а надто, коли нею правлять от такі невиліковні їбануті уйобки, як ти, ублюдочна кулеба)!!
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15.05.2024 17:59 Відповісти
сказав як відрізав. хоча є підозра, що якби у владі були чесні люди, які працювали б на користь країни (не прив'язуючись до персоналій), то могло б не бути повномаштабного вторгнення та й Крим, Донецьк та Луганськ лишилися б неокупованими.
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15.05.2024 17:59 Відповісти
Дають - бо бачуть в Украіні захисника від рашки
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15.05.2024 18:04 Відповісти
Будуть давати чи корумповані чи ні... тому що більшість грошей повертається потім в їх економіку, через купівлю нерухомості, гроші в банках та різні поточні витрати
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15.05.2024 18:07 Відповісти
Гроші дають не ЗЕбанутим шакалам, а Україні. Західні політики не менше за нас знають, що в Україні наразі керуе шайка пархатих вилупків на чолі з блазнем, яким керує Бенею КАЛ.омойським. І не важливо, в камері Беня чи на волі, в Україні влада тотально належить цій пархатій зграї, і Беня руліт із камери.
Так що, пан міністр, поїдь на Бесарабку, купи півня і будеш їму мозги пудрити.
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15.05.2024 18:10 Відповісти
Ну і нехай мені хтось скаже що мета оп не здача України, оп робить все щоб світ відвернувся від України і тоді ,,ура,, Захід зрадив і потрібно йти на поклон до путіна
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15.05.2024 18:17 Відповісти
Підождіть, підождіть. Скажете «гоп», як переживете американський і європейський аудит, бо вони запитають. Але того що вже зараз видно не примружуючи очі, того достатньо, щоб вважати нас корумпованою державою
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15.05.2024 18:18 Відповісти
На початку 90-х коли тільки дебатувалось питання корупції, один профессор з Національної Академії вірно зауважував, що банальні крадіжки державного майна стійкими організованими злочинними групами з розподіленням ролей штучно ,затушовуються корупцією і ОПГ уникає покарання в повному складі.
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15.05.2024 18:31 Відповісти
Translator

Да ,ну -на... Я так думаю , що наша влада ,як і путло , зі своєю ,непохітною ,вірою в велич росії ,також ,чесно , впевнена в відсутності в Україні корупції. Для них корупція це - проплачений заходом майдан ,а кремінал - знесені їхні голови , а цього ,і насправді ,в Країні нема . А вони ... ; з дитинства вони бачили ,як батьки гроші заробляють ,так хіба то корупція , вони просто також беруть,ну чуть більше ,до кармну ,на пряму ,не до кого не лізуть. У їх це називають -бізнес.
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15.05.2024 18:31 Відповісти
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15.05.2024 18:33 Відповісти
нас еще не приняли кулёба, а пока только бла-бла.....
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15.05.2024 18:36 Відповісти
Блюва́ння (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. vomitum) - мимовільні поштовхові викиди вмісту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA шлунка через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82 рот .
а кулеба вважає це заявою
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15.05.2024 18:41 Відповісти
Кралврал95,шоу продолжается.
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15.05.2024 18:42 Відповісти
Пан Кулєба- вам "зачьот"..
Отримаєто тепер медальку і бронь від мобілізації...😁😁😁
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15.05.2024 18:44 Відповісти
Та в них просто немає вибору...
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15.05.2024 18:50 Відповісти
Ляпнув що в воду перднув...
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15.05.2024 18:51 Відповісти
Довбень, корумпована не Україна, а зелена влада. Знизу догори. Без виключення. Бо саме таких і набирали в цю недолугу владу.
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15.05.2024 18:52 Відповісти
Хворий на всю голову!
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15.05.2024 19:05 Відповісти
У зелені взагалі нормальних кадрів немає, тільки повні ідіоти?
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15.05.2024 19:05 Відповісти
Це вони усіх нас тримають за ідіотів.
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15.05.2024 20:35 Відповісти
Золоті слова - я б на місці усього світу більше взагалі жодного центу, жодного набою до гвинтівки не дав самій не корумпованій країні світу - Бінго, живіть самі.
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15.05.2024 19:08 Відповісти
Усі хто стоїть біля влади впевнені та короткозорі,чи прикидуються такими,впевнені -корупцію перемогли,точніше -очоливши.
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15.05.2024 19:11 Відповісти
Немає слів одні пі,пі, пі, пі,пі,пі,пі.
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15.05.2024 19:27 Відповісти
Вони не вам дають гроші, а дають гроші обездоленим українцям в надії, що ви посоромитемя надалі під час такої кровопролитної війни мародерити свій народ, але вони помиляються - будете, що робите кожного дня.
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15.05.2024 19:30 Відповісти
Мудень ти, вам ніхто і не дає....
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15.05.2024 19:52 Відповісти
Європа, яка прошита наскрізь москальскими грошами і шпигунами, хай затнеться з доріканням нам корупцією!!! Її не більш ніж в них!!!
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15.05.2024 19:58 Відповісти
Чому в нас такі жалюгідні міністри. Їб.чій 95 квартал
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15.05.2024 20:08 Відповісти
Корумпована не Україна, а тимчасова (смію надіятися) "влада" - якій місце у в'язниці за скоєні кримінальні злочини.
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15.05.2024 20:27 Відповісти
Якби Україна не була такою корумпованою, як кажуть, партнери нам давали б гроші, та вели б переговори, щоб дати ще більше.
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15.05.2024 20:30 Відповісти
Вони(партнери) не проти, бо маєтками ви (мародери)повертаєте.
Коли ви (нелюди)втечете, вас візьмуть за жабри в почнуть трясти.
Не факт що ці награбовані активи можна буде відбілити в офшорах.
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15.05.2024 20:40 Відповісти
Європейские партнеры не раз намекали на проблемы с коррупцией, но не давили Украину этими вопросами, чтобы не спровоцировать востание (так как население доверяет западным политикам больше чем ОП). Сейчас ситуация не сильно изменилась, все понимают что у нас воруют и не краснеют, но майданы и востания куда более опасны для украинской государствености и следовательно интересам запада.
Все что запад реально может сделать, чтобы нам помочь, это ввести санкции против украинский воров и коррупционеров, вина которых доказана. Они могут конфисковать их активы, как у русни и передать прямо в руки подразделениям ВСУ. Это было бы бомбезно
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15.05.2024 20:43 Відповісти
Во время ВОВ Запад также поддерживал Сталина, зная, что он ДИКТАТОР. Но как только победили Гитлера, СРАЗУ СССР был объявлен ТОТАЛИТАРНЫМ государством, а Сталин - ДИКТАТОР и ПОЯВИЛСЯ "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС"...

Так что во время войны ЗАПАД делает ВИД что Украина "правовое государство" и как буто "нет коррупции"... Но КАК ТОЛЬКО война окончится - ЗАПАД "откроет глаза"...
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15.05.2024 20:48 Відповісти
Шо такє вов?

це на раісє вов, а в усьому світі - це Друга Світова війна.

Запам'ятай , балалаєшнік.
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15.05.2024 20:56 Відповісти
ВОВ это период 2 Мировой войны с 1941-1945. Иди учись в школу, неучь
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15.05.2024 21:01 Відповісти
Здохни свинособака
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15.05.2024 22:39 Відповісти
))) я не тороплюсь, а во ты можешь поторопится !)))
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15.05.2024 23:42 Відповісти
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16.05.2024 10:35 Відповісти
От чмо!
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15.05.2024 20:56 Відповісти
Клоун. На злодїї як кажуть шапка горить. Не було би проблем то би і не говорив а раз говорить значить є. А гроші і зброю дають тим 2-3% хто за неньку Україну проливає свою кров. Якщо завтра із якоїсь причини закінчаться бойові дії то і закінчится вливання грошей. Не треба бути наївним ніхто ніякою відбудовою України займатись не буде.
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15.05.2024 21:06 Відповісти
Взагалі на Зеленського і Ко заведена кримінальні справа в США по відмиванню грошей.
Суд штата Делавер чекає Бубочку - Боневтіка к собів гості

А про крадіжку допомоги Заходу після 2022 це вже знають не тільки трампісти в Конгресі, а навіть і демократи, просто гамір за Зе корупцію піднімати зараз завчасно.
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15.05.2024 22:27 Відповісти
Шо, уже? Є які-небуть посилання?
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15.05.2024 23:13 Відповісти
Ти шо б.. з місяця впав чи в комі був останні роки, проснувся з зимової сплячки 😅

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16.05.2024 02:58 Відповісти
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16.05.2024 03:01 Відповісти
Типовий представник зеленої влади...
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15.05.2024 21:28 Відповісти
Казковий долбойоб.
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15.05.2024 21:50 Відповісти
Так собі аргумент.На тупу відмазку схоже
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15.05.2024 21:54 Відповісти
Во дебииил!!!
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15.05.2024 21:58 Відповісти
Забули що таке совість...
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15.05.2024 21:58 Відповісти
Гроші дають не ВАМ, а Україні. А ви стоїте на дорозі цих грошей.
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15.05.2024 22:02 Відповісти
Якби Україна була такою корумпованою, як кажуть, партнери не давали б нам грошей та не вели переговори про вступ в ЄС, - Кулеба Джерело:
ТАКА НАЇВНА ВІДМАЗКА на рівні

- Я Б'Ю ВЕСЛОМ ПО ВОДІ ТОМУ КРОКОДИЛИ В НАШОМУ СТАВКУ НЕ ВОДЯТЬСЯ 🤣
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15.05.2024 22:24 Відповісти
Чому Буратіно садить Коломойшу в тюрму,бо замазан з ним у відмивання грошей в США 😆
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15.05.2024 22:32 Відповісти
Зельоним не дають. Згадайте період до великого вторгнення. Після першої ж відмови Зельоними у звіті, гроші перестали виділяти всі банківські структури. А тепер дають, щоб українці не зникнули як нація. І те, що дають, під пильним контролем. І дають по максимуму товаром, і мінімально грошима.
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15.05.2024 23:05 Відповісти
Тоді розкажи чому інші країни процвітають, а ми з голою жопою по всім напрямкам,
куди діваються кошти платників податків ?
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15.05.2024 23:08 Відповісти
...Хоч люди і кажуть, що в мене не всі вдома, але мати казала, що вони скоро соберуться всі разом...
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15.05.2024 23:48 Відповісти
А звідки у бабусі нашого очильніка ОГА 70 мільонів - так тут сразу СЛОЖНА, і купа подібного...

Допомогають не вам, а народу Украіни. Корумпована не Украіна, а владна ШОБЛА.
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15.05.2024 23:57 Відповісти
 
 