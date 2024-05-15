Якби Україна була такою корумпованою, як кажуть, партнери не давали б нам грошей та не вели переговори про вступ в ЄС, - Кулеба

Якби Україна справді була такою корумпованою, як прийнято вважати, то міжнародні партнери не надавали б країні допомогу і не розпочинали би процес вступу до ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії зазначив, що треба розрізняти сприйняття корупції і той факт, яким насправді є цей рівень. У цьому контексті він нагадав, що ЄС та МВФ хвалять Україну за антикорупційні реформи та боротьбу з корупцією.

"Завжди є простий критерій рівня корупції – якби ми були такими корумпованими, як нас сприймають, то нам би не давали грошей і не тривав би переговорний процес про вступ України до ЄС, а США не довіряли б українцям", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що є завдання у сфері боротьби з корупцією, над якими ми працюємо, і підкреслив, що президент Зеленський, український уряд і парламент послідовно борються з корупцією та досягають "серйозних результатів".

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