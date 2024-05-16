За прошедшие сутки рашисты 260 раз ударили по Запорожской области, три человека получили ранения. Вечером враг атаковал Никопольский район

В течение 15 мая российские захватчики 260 раз ударили по 7 населенным пунктам Запорожской области. Вчера вечером агрессор еще раз обстрелял Никопольщину Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

"Двое мужчин и женщина ранены во время вражеской атаки по Васильевскому району", - рассказал начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Враг применял авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию для ударов по населенным пунктам области. В частности:

враг нанес авиационные удары по Малой Токмачке и Степногорску;

121 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;

11 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Работино;

126 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки.

По информации начальника Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, вечером 15 мая враг открыл огонь из артиллерии по одному из сел Марганецкой громады. Туда прилетело полдесятка снарядов. Погибших и раненых нет.

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