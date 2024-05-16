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Один человек погиб и один получил ранения в результате российских обстрелов Сумщины, - ОВА

Російські обстріли Сумщини 16 травня

В течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 183 взрыва.

Об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Есманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (11 взрывов) и ствольной артиллерии (10 взрывов).
  • Эсманьская громада: осуществлены обстрелы из минометов (23 взрыва), РСЗО (8 взрывов), ствольной артиллерии (23 взрыва). В результате обстрела из РСЗО погибла 1 гражданская женщина.
  • Зноб-Новгородская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (7 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).
  • Новослободская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Великописаревская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва) и обстрелы из артиллерии (7 взрывов) и сброс с БПЛА боеприпаса типа ВОГ (1 взрыв).

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  • Середино-Будская громада: были минометные обстрелы (7 взрывов) и артиллерийский обстрел (15 взрывов).
  • Краснопольская громада: произошли атака FPV дронов (3 взрыва) и минометные обстрелы (11 взрывов). Кроме того, нанесен удар FPV-дроном (4 взрыва).
  • Дружбовская громада: враг ударил из РСЗО (28 взрывов). В результате обстрела получил ранения 1 человек.
  • Хотинская громада: осуществлен обстрел из РСЗО (6 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва).
  • Шалыгинская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

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обстрел (26872) Сумская область (2996) жертвы (2056)


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16.05.2024 09:37 Ответить
 
 