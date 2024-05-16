Один человек погиб и один получил ранения в результате российских обстрелов Сумщины, - ОВА
В течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 183 взрыва.
Об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Есманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
- Белопольская громада: враг бил из минометов (11 взрывов) и ствольной артиллерии (10 взрывов).
- Эсманьская громада: осуществлены обстрелы из минометов (23 взрыва), РСЗО (8 взрывов), ствольной артиллерии (23 взрыва). В результате обстрела из РСЗО погибла 1 гражданская женщина.
- Зноб-Новгородская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (7 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).
- Новослободская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Великописаревская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва) и обстрелы из артиллерии (7 взрывов) и сброс с БПЛА боеприпаса типа ВОГ (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: были минометные обстрелы (7 взрывов) и артиллерийский обстрел (15 взрывов).
- Краснопольская громада: произошли атака FPV дронов (3 взрыва) и минометные обстрелы (11 взрывов). Кроме того, нанесен удар FPV-дроном (4 взрыва).
- Дружбовская громада: враг ударил из РСЗО (28 взрывов). В результате обстрела получил ранения 1 человек.
- Хотинская громада: осуществлен обстрел из РСЗО (6 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва).
- Шалыгинская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).
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Чайка Київ
показать весь комментарий16.05.2024 09:37 Ответить Мне нравится 0
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