Один человек погиб в результате артобстрела оккупантами Сумщины. ФОТО
Россияне обстреляли из артиллерии Есманьскую громаду в Сумской области, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 15 мая 2024 года с применением запрещенных международным правом методов ведения войны оккупанты с 9 утра в течение часа из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру Есманьской громады Шосткинского района.
Сообщается, что в результате атаки врага погибла 60-летняя женщина, повреждены по меньшей мере 4 частных дома.
Напомним, в Сумской области жителям 10-километровой зоны возле границы с Россией рекомендуют эвакуироваться.
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Чайка Київ
показать весь комментарий15.05.2024 12:40 Ответить Мне нравится 0
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