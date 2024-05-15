Один человек погиб в результате артобстрела оккупантами Сумщины. ФОТО

Россияне обстреляли из артиллерии Есманьскую громаду в Сумской области, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 15 мая 2024 года с применением запрещенных международным правом методов ведения войны оккупанты с 9 утра в течение часа из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру Есманьской громады Шосткинского района.

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Сообщается, что в результате атаки врага погибла 60-летняя женщина, повреждены по меньшей мере 4 частных дома.

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Напомним, в Сумской области жителям 10-километровой зоны возле границы с Россией рекомендуют эвакуироваться.