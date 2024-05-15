Одна людина загинула внаслідок артобстрілу окупантами Сумщини. ФОТО
Росіяни обстріляли з артилерії Есманьську громаду в Сумській області, унаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 15 травня 2024 року із застосуванням заборонених міжнародним правом методів ведення війни окупанти з 9 ранку протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району.
Повідомляється, що внаслідок атаки ворога загинула 60-річна жінка, пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.
Нагадаємо, у Сумській області мешканцям 10-кілометрової зони біля кордону з Росією рекомендують евакуюватися.
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показати весь коментар15.05.2024 12:40 Відповісти Мені подобається 0
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