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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Одна людина загинула внаслідок артобстрілу окупантами Сумщини. ФОТО

Росіяни обстріляли з артилерії Есманьську громаду в Сумській області, унаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 15 травня 2024 року із застосуванням заборонених міжнародним правом методів ведення війни окупанти з 9 ранку протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни 48 разів обстріляли Сумщину протягом дня. Одна людина зазнала поранень, - ОВА

Обстріл Сумщини 15 травня

Повідомляється, що внаслідок атаки ворога загинула 60-річна жінка, пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.

Обстріл Сумщини 15 травня

Читайте: Наступ РФ у Сумській області: ситуація напружена, але критичного накопичення військ не спостерігаємо, - ОТУВ "Сіверськ"

Нагадаємо, у Сумській області мешканцям 10-кілометрової зони біля кордону з Росією рекомендують евакуюватися.

Автор: 

обстріл (28428) Сумська область (3664)


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15.05.2024 12:40 Відповісти
 
 