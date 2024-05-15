Одна людина загинула внаслідок артобстрілу окупантами Сумщини. ФОТО

Росіяни обстріляли з артилерії Есманьську громаду в Сумській області, унаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 15 травня 2024 року із застосуванням заборонених міжнародним правом методів ведення війни окупанти з 9 ранку протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району.

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Повідомляється, що внаслідок атаки ворога загинула 60-річна жінка, пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.

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Нагадаємо, у Сумській області мешканцям 10-кілометрової зони біля кордону з Росією рекомендують евакуюватися.