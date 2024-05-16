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Одна людина загинула та одна зазнала поранень внаслідок російських обстрілів Сумщини, - ОВА

Російські обстріли Сумщини 16 травня

Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 183 вибухи.

Про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів) та ствольної артилерії (10 вибухів).
  • Есманьська громада: здійснено обстріли з мінометів (23 вибухи), РСЗВ (8 вибухів), ствольної артилерії (23 вибухи). Внаслідок обстрілу з РСЗВ загинула 1 цивільна жінка.
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано здійснено обстріли з мінометів (7 вибухів) та артилерії (5 вибухів).
  • Новослобідська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи) та обстріли з артилерії (7 вибухів) та скидання з БПЛА боєприпасу типу ВОГ (1 вибух).

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  • Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (7 вибухів) та артилерійський обстріл (15 вибухів).
  • Краснопільська громада: відбулися атака FPV дронів (3 вибухів) та мінометні обстріли (11 вибухів). Крім того, завдано удар FPV-дроном (4 вибухи).
  • Дружбівська громада: ворог вдарив з РСЗВ (28 вибухів). Внаслідок обстрілу отримала поранення 1 людина.
  • Хотінська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (6 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: завдано удару FPV дроном (1 вибух).

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обстріл (28183) Сумська область (3534) жертви (1777)


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16.05.2024 09:37 Відповісти
 
 