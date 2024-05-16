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Минулої доби рашисти 260 разів ударили по Запорізькій області, три людини дістали поранення. Ввечері ворог атакував Нікопольський район

область,запорізька

Протягом 15 травня російські загарбники 260 разів ударили по 7 населених пунктах Запорізької області. Вчора ввечері агресор ще раз обстріляв Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

"Двох чоловіків та жінку поранено під час ворожої атаки по Василівському району", - розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог застосовував авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію для ударів по населених пунктах області. Зокрема:

  • ворог завдав авіаційних ударів по Малій Токмачці та Степногірську;
  • 121 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
  • 11 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине;
  • 126 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака,  ввечері 15 травня ворог відкрив вогонь з артилерії по одному з сіл Марганецької громади. Туди прилетіло півдесятка снарядів. Загиблих та поранених немає.

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Автор: 

обстріл (28196) Запорізька область (3560) Дніпропетровська область (3613)


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