Сутки на Харьковщине: удары по Харькову и обстрелы Чугуева и Волчанска, есть раненые

Войска РФ продолжают обстреливать Харьков и Харьковскую область. В областном центре из-за вражеского ракетного обстрела повреждено 5-этажное здание, 8 автомобилей, много окон выбито.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате удара по Харькову ранены двое мужчин.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

04:44 с. Богуславка, ул. Центральная, 23. В результате обстрела горела хозяйственная постройка на площади. Пострадала женщина.

00:29 - 00:48 г. Чугуев. В результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадали женщина 69 лет и 81-летняя женщина.

23:30 с. Графское Чугуевского района в результате вражеского обстрела ранена 87-летняя женщина.

18:01 г. Волчанск. В результате обстрела ранен 70-летний мужчина.

17:30 с. Колесниковка Купянский район. В результате обстрела травмирована 55-летняя женщина.

17:00 Дергачевская громада, в поле. В результате попадания "Ланцета" в трактор получил ранения 25-летний тракторист.

16:50 г. Купянск. В результате взрыва боеприпаса погиб 50-летний мужчина.

10:25 Харьковский район, Малоданиловская поселковая громада. В результате обстрела было повреждено здание общежития, амбулатория общей практики семейной медицины и дом. Пострадали 4 работника медучреждения.

По данным ОВА, на Харьковском направлении с начала суток подразделения наших войск успешно отбили четыре атаки противника на направлениях Пыльная - Липцы, Лукьянцы - Слобожанское, Пыльная - Слобожанское, Муром - Старица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове снова раздавались взрывы, - ОВА

Также отмечается, что на Купянском направлении украинские подразделения отбили 20 атак противника.

"В то же время, боевые действия еще продолжаются на направлениях Кисловка - Ивановка, Котляровка - Песчаное, Куземовка - Стельмаховка, Ковалевка - Новоегоровка. В отдельных районах, в результате интенсивного огневого воздействия противника, наши подразделения осуществили перегруппировку на более выгодные позиции", - отмечает Синегубов.

По его словам, сейчас 2319 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 3834 из Харьковского, 103 из Богодуховского и 2533 человека эвакуированы волонтерами. Всего эвакуировано 8779 человек.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне ударили по жилой инфраструктуре в Харькове. Два человека получили ранения