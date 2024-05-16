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Новости Агрессия России против Украины
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В Харькове снова раздавались взрывы, - ОВА

Вночі 16 травня в Харкові лунають вибухи

Ночью 16 мая россияне в очередной раз обстреляли Харьков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!" - сообщил он.

Напомним вечером 15 мая войска РФ обстреляли жилую инфраструктуру Харькова и ранили двух гражданских.

Читайте: В Харькове прогремели взрывы, - ОВА

Автор: 

взрыв (6724) Харьков (7448)


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Лунають.4 було....але мені ні до того..читаю в цензорі новини...
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16.05.2024 00:32 Ответить
Кацапи кончені вбивці і під@раси ніяк не можуть второпати ,
що ніколи їм не вдастя перемогти украінців ,
НІКОЛИ ‼️
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16.05.2024 00:41 Ответить
нажаль, вдавалось, i не раз.
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16.05.2024 01:34 Ответить
Це очевидна дезинформация, проти Зеленського та приблуд95, від прутіна з орками!
Смерть московським оркам!
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16.05.2024 07:39 Ответить
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16.05.2024 09:19 Ответить
24/7
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16.05.2024 12:24 Ответить
 
 