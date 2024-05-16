В Харькове снова раздавались взрывы, - ОВА
Ночью 16 мая россияне в очередной раз обстреляли Харьков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!" - сообщил он.
Напомним вечером 15 мая войска РФ обстреляли жилую инфраструктуру Харькова и ранили двух гражданских.
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що ніколи їм не вдастя перемогти украінців ,
НІКОЛИ ‼️
Смерть московським оркам!