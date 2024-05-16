В Харкові знову лунають вибухи, - ОВА

Вночі 16 травня росіяни вкотре обстріляли Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!" - повідомив він.

Нагадаємо ввечері 15 травня війська РФ обстріляли житлову інфраструктуру Харкова та поранили двох цивільних.

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