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Новини Агресія Росії проти України
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В Харкові знову лунають вибухи, - ОВА

Вночі 16 травня в Харкові лунають вибухи

Вночі 16 травня росіяни вкотре обстріляли Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!" - повідомив він.

Нагадаємо ввечері 15 травня війська РФ обстріляли житлову інфраструктуру Харкова та поранили двох цивільних.

Читайте: У Харкові пролунали вибухи, - ОВА

Автор: 

вибух (4433) Харків (5556)


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Лунають.4 було....але мені ні до того..читаю в цензорі новини...
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16.05.2024 00:32 Відповісти
Кацапи кончені вбивці і під@раси ніяк не можуть второпати ,
що ніколи їм не вдастя перемогти украінців ,
НІКОЛИ ‼️
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16.05.2024 00:41 Відповісти
нажаль, вдавалось, i не раз.
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16.05.2024 01:34 Відповісти
Це очевидна дезинформация, проти Зеленського та приблуд95, від прутіна з орками!
Смерть московським оркам!
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16.05.2024 07:39 Відповісти
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16.05.2024 09:19 Відповісти
24/7
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16.05.2024 12:24 Відповісти
 
 