Объявлен сбор средств на 300 рюкзаков для боевых медиков

Благотворительный фонд "Лелека-Украина" объявил сбор средств на 300 рюкзаков для боевых медиков. Необходимая сумма - 2 000 000 грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр БФ.

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"Обеспечь 300 боевых медиков качественными рюкзаками - поддержи сбор на 2 000 000 грн! Leleka Foundation/БФ Лелека-Украина готовит 300 боевых медиков к тяжелому лету: должны укомплектовать и передать на фронт три сотни специальных рюкзаков", - говорится в сообщении.

Также в фонде уточнили, что выбрали 24-литровый медицинский "мультикам" отечественного производства. Эта модель сейчас самая популярная среди медиков с передовой, обращающихся в фонд.

Каждый рюкзак будет наполнен базовым набором первой помощи: качественными турникетами, бандажами, кровоостанавливающими, иглами, трубками, шинами и другими важными средствами. Тогда такой рюкзак становится главным инструментом работы боевого медика с раненым на "полевом" этапе. И этот "мини-госпиталь на плечах" спасает в первые минуты и часы после ранения.

"Вся начинка под проект - десятки тысяч единиц тактической медицины - уже закуплены или в пути. Нужен последний рывок, чтобы начать поставки спасительных рюкзаков в войско - изготовление самих рюкзаков. Их уже делают, доверяя нашему обещанию оплатить счета после закрытия сбора", - добавляют в фонде.

Так что еще раз: 300 рюкзаков для 300 медиков на фронте. Это - возможность оказать помощь 3 000 раненых.

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Реквизиты для желающих присоединиться к сбору:

Банка фонда: https://bit.ly/leleka_mono

Для клиентов Приватбанка:https://bit.ly/leleka_pryvat

Пейпел: [email protected]

Полные реквизиты (для других банков):

Наименование получателя: БФ ЛЕЛЕКА-Украина

Код получателя: 44945199

IBAN: UA643052990000026007026227517

Название банка: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Назначение: безвозвратная благотворительная помощь