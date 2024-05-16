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Новости Война
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Объявлен сбор средств на 300 рюкзаков для боевых медиков

Благотворительный фонд "Лелека-Украина" объявил сбор средств на 300 рюкзаков для боевых медиков. Необходимая сумма - 2 000 000 грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр БФ.

Что нужно приобрести?

"Обеспечь 300 боевых медиков качественными рюкзаками - поддержи сбор на 2 000 000 грн! Leleka Foundation/БФ Лелека-Украина готовит 300 боевых медиков к тяжелому лету: должны укомплектовать и передать на фронт три сотни специальных рюкзаков", - говорится в сообщении.

Также в фонде уточнили, что выбрали 24-литровый медицинский "мультикам" отечественного производства. Эта модель сейчас самая популярная среди медиков с передовой, обращающихся в фонд.

Каждый рюкзак будет наполнен базовым набором первой помощи: качественными турникетами, бандажами, кровоостанавливающими, иглами, трубками, шинами и другими важными средствами. Тогда такой рюкзак становится главным инструментом работы боевого медика с раненым на "полевом" этапе. И этот "мини-госпиталь на плечах" спасает в первые минуты и часы после ранения.

"Вся начинка под проект - десятки тысяч единиц тактической медицины - уже закуплены или в пути. Нужен последний рывок, чтобы начать поставки спасительных рюкзаков в войско - изготовление самих рюкзаков. Их уже делают, доверяя нашему обещанию оплатить счета после закрытия сбора", - добавляют в фонде.

Так что еще раз: 300 рюкзаков для 300 медиков на фронте. Это - возможность оказать помощь 3 000 раненых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объявлен срочный сбор на FPV-дроны для украинских воинов на Харьковском направлении. ВИДЕО

збір на наплічники для медиків

Реквизиты для желающих присоединиться к сбору:

Банка фонда: https://bit.ly/leleka_mono

Для клиентов Приватбанка:https://bit.ly/leleka_pryvat

Пейпел: [email protected]

Полные реквизиты (для других банков):

Наименование получателя: БФ ЛЕЛЕКА-Украина

Код получателя: 44945199

IBAN: UA643052990000026007026227517

Название банка: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Назначение: безвозвратная благотворительная помощь

Автор: 

благотворительность (610) медицинская помощь (84)


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а суддя не хоче купити, в якого жіночка в Маямі квартиру купила. Або заступниця резнікова яка купила в болгарії готель. Ці підари крадуть міліардами, а люди які виживають з останнійх сил повинні вітдавати останню копійку. Соромно за зелених підарів і тіх хто за них голосував. Ці суки прийшли до влади пребарахлітся, для ніх війни немає, вони вважають людей за бидло і сцють їм в очі.
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16.05.2024 09:59 Ответить
Цих пі..рів у 2019 вибрав нарід. А вони поназначали всіх інших пі..рів на всих рівнях. Від того що ти тут будеш плакати в черговий раз, на передку легше не стане. І у влади совість не з'явиться і красти вони не перестануть. Думати треба було тоді, зараз вже пізно.
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16.05.2024 10:27 Ответить
Я і мої рідні за цей цирк не голосували, я ще тоді сказав що це ***** некомпетентні заробітчани, які прийшли демонтувати Україну. Чере що перереспорився майже з усіма знайомими, та був неодноразово забанений у фейсбуці. І саме образливо для мене що ті знайомі, яки кричали ліш би не Порошенко, поробили собі інвалідність і позйобувались за кордон.
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16.05.2024 11:12 Ответить
Аналогічно. Буде весело дивитися як ці гниди назад полізуть коли переможемо. Я теж в шоці від новин кожного дня. І теж психую і кажу інколи що допомагати не буду. Але розумію що від нашої допомоги з самого початку залежило і залежить дуже багато. А ці паскуди як крали так і крастимуть і нічого не вдієш. Хіба що зібратися і винести їх нах. Але хто міг це зробити і очолити ті всі зараз на передку. В тилу вже сидить більш пасивний народ який швидко розженуть палками на мою думку. Тому просто продовжую допомагати поки що і все.
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16.05.2024 11:19 Ответить
Що не так з нашою державою? Гроші на стадіони, музеї, асфальт, пам'ятники, чиновників та іншу наволоч є, а на ЗСУ збирають прості люди.
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16.05.2024 10:06 Ответить
все так, лиш вибрали не те!!!
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16.05.2024 10:08 Ответить
Я долучаюся до всіх ініціатив, по збору коштів, що оголошуються на сторінках ЦЕНЗОР.НЕТ, сподіваюся редакція видання ініціаторів знає або перевіряє.
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16.05.2024 10:11 Ответить
"Объявлен сбор средств на 300 рюкзаков для боевых медиков " - опять бабки и студенты свои гроши должны посылать. Тряхните Резника, он на одних яйцах миллионами ВОРОВАЛ.
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16.05.2024 10:43 Ответить
 
 