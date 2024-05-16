Оголошено збір коштів на 300 наплічників для бойових медиків

Благодійний фонд "Лелека-Україна" оголосив збір коштів на 300 рюкзаків для бойових медиків. Необхідна сума - 2 000 000 грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцент БФ.

Що потрібно придбати?

"Забезпеч 300 бойових медиків якісними наплічниками - підтримай збір на 2 000 000 грн! Leleka Foundation/БФ Лелека-Україна готує 300 бойових медиків до важкого літа: маємо укомплектувати й передати на фронт три сотні спеціальних наплічників", - йдеться у повідомленні.

Також у фонді уточнили, що обрали 24-літровий медичний "мультикам" вітчизняного виробництва. Ця модель зараз найпопулярніша серед медиків з передової, що звертаються до фонду.

Кожен рюкзак буде наповнено базовим набором першої допомоги: якісними турнікетами, бандажами, кровоспинними, голками, трубками, шинами та іншими важливими засобами. Тоді такий наплічник стає головним інструментом роботи бойового медика з пораненим на "польовому" етапі. І цей "мінішпиталь на плечах" рятує в перші хвилини та години після поранення.

"Уся начинка під проєкт - десятки тисяч одиниць тактичної медицини - вже закуплені чи у дорозі. Потрібен останній ривок, щоб почати постачання рятівних рюкзаків у військо - виготовлення самих рюкзаків. Їх вже роблять, довіряючи нашій обіцянці оплатити рахунки після закриття збору", - додають у фонді.

Тож ще раз: 300 рюкзаків для 300 медиків на фронті. Це - можливість надати допомогу 3 000 поранених.

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Реквізити для охочих долучитися до збору:

Банка фонду: https://bit.ly/leleka_mono

Для клієнтів Приватбанку:https://bit.ly/leleka_pryvat

Пейпел: [email protected]

Повні реквізити (для інших банків):

Найменування отримувача: БФ ЛЕЛЕКА-Україна

Код отримувача: 44945199

IBAN: UA643052990000026007026227517

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Призначення: безповоротна благодійна допомога