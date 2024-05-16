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Новини Війна
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Оголошено збір коштів на 300 наплічників для бойових медиків

Благодійний фонд "Лелека-Україна" оголосив збір коштів на 300 рюкзаків для бойових медиків. Необхідна сума - 2 000 000 грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцент БФ.

Що потрібно придбати? 

"Забезпеч 300 бойових медиків якісними наплічниками - підтримай збір на 2 000 000 грн! Leleka Foundation/БФ Лелека-Україна готує 300 бойових медиків до важкого літа: маємо укомплектувати й передати на фронт три сотні спеціальних наплічників", - йдеться у повідомленні.

Також у фонді уточнили, що обрали 24-літровий медичний "мультикам" вітчизняного виробництва. Ця модель зараз найпопулярніша серед медиків з передової, що звертаються до фонду.

Кожен рюкзак буде наповнено базовим набором першої допомоги: якісними турнікетами, бандажами, кровоспинними, голками, трубками, шинами та іншими важливими засобами. Тоді такий наплічник стає головним інструментом роботи бойового медика з пораненим на "польовому" етапі. І цей "мінішпиталь на плечах" рятує в перші хвилини та години після поранення.

"Уся начинка під проєкт - десятки тисяч одиниць тактичної медицини - вже закуплені чи у дорозі. Потрібен останній ривок, щоб почати постачання рятівних рюкзаків у військо - виготовлення самих рюкзаків. Їх вже роблять, довіряючи нашій обіцянці оплатити рахунки після закриття збору", - додають у фонді.

Тож ще раз: 300 рюкзаків для 300 медиків на фронті. Це - можливість надати допомогу 3 000 поранених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оголошено терміновий збір на FPV-дрони для українських воїнів на Харківському напрямку. ВIДЕО

збір на наплічники для медиків

Реквізити для охочих долучитися до збору:

Банка фонду: https://bit.ly/leleka_mono

Для клієнтів Приватбанку:https://bit.ly/leleka_pryvat

Пейпел: [email protected]

Повні реквізити (для інших банків):

Найменування отримувача: БФ ЛЕЛЕКА-Україна

Код отримувача: 44945199

IBAN: UA643052990000026007026227517

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Призначення: безповоротна благодійна допомога

Автор: 

благодійність (567) медична допомога (112)


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а суддя не хоче купити, в якого жіночка в Маямі квартиру купила. Або заступниця резнікова яка купила в болгарії готель. Ці підари крадуть міліардами, а люди які виживають з останнійх сил повинні вітдавати останню копійку. Соромно за зелених підарів і тіх хто за них голосував. Ці суки прийшли до влади пребарахлітся, для ніх війни немає, вони вважають людей за бидло і сцють їм в очі.
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16.05.2024 09:59 Відповісти
Цих пі..рів у 2019 вибрав нарід. А вони поназначали всіх інших пі..рів на всих рівнях. Від того що ти тут будеш плакати в черговий раз, на передку легше не стане. І у влади совість не з'явиться і красти вони не перестануть. Думати треба було тоді, зараз вже пізно.
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16.05.2024 10:27 Відповісти
Я і мої рідні за цей цирк не голосували, я ще тоді сказав що це ***** некомпетентні заробітчани, які прийшли демонтувати Україну. Чере що перереспорився майже з усіма знайомими, та був неодноразово забанений у фейсбуці. І саме образливо для мене що ті знайомі, яки кричали ліш би не Порошенко, поробили собі інвалідність і позйобувались за кордон.
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16.05.2024 11:12 Відповісти
Аналогічно. Буде весело дивитися як ці гниди назад полізуть коли переможемо. Я теж в шоці від новин кожного дня. І теж психую і кажу інколи що допомагати не буду. Але розумію що від нашої допомоги з самого початку залежило і залежить дуже багато. А ці паскуди як крали так і крастимуть і нічого не вдієш. Хіба що зібратися і винести їх нах. Але хто міг це зробити і очолити ті всі зараз на передку. В тилу вже сидить більш пасивний народ який швидко розженуть палками на мою думку. Тому просто продовжую допомагати поки що і все.
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16.05.2024 11:19 Відповісти
Що не так з нашою державою? Гроші на стадіони, музеї, асфальт, пам'ятники, чиновників та іншу наволоч є, а на ЗСУ збирають прості люди.
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16.05.2024 10:06 Відповісти
все так, лиш вибрали не те!!!
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16.05.2024 10:08 Відповісти
Я долучаюся до всіх ініціатив, по збору коштів, що оголошуються на сторінках ЦЕНЗОР.НЕТ, сподіваюся редакція видання ініціаторів знає або перевіряє.
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16.05.2024 10:11 Відповісти
"Объявлен сбор средств на 300 рюкзаков для боевых медиков " - опять бабки и студенты свои гроши должны посылать. Тряхните Резника, он на одних яйцах миллионами ВОРОВАЛ.
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16.05.2024 10:43 Відповісти
 
 