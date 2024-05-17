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Ситуация крайне тяжелая, но отключений до вечера не запланировано, - ДТЭК

Знеструмлення Києва 17 травня

Вечером 17 мая в Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях, Киеве и области возобновят стабилизационные отключения потребителей электроэнергии по указанию НЭК "Укрэнерго".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области: ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой, но до 19:00 ограничения света не предусмотрены", - говорится в сообщении.

По предварительному указанию Укрэнерго, с 19:00 должны применяться стабилизационные отключения.

"Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК в Киеве или вашей области", - говорится в сообщении компании.

Читайте: Сегодня снова вводятся графики стабилизационных отключений: Как узнать, когда не будет света ИНСТРУКЦИЯ

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) ДТЭК (520) отключение света (422) обесточивание (55)


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Топ комментарии
+2
Дуже цікаво, що "ситуація значно поважчала" відразу після того, як якийсь чиновник заявив про життєву необхідність підвищення тарифів.
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17.05.2024 10:55
+1
Ситуація вкрай важка...
Я б сказав--дуже дивна ситуація
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17.05.2024 10:50
+1
після здачі заес і недавнього знищення чотирьох найпотужніших в регіонах теплових електростанцій, україна лише імпортує електрику від енергосоюзників...але має перейти на самозабезпечення, бо об,єми імпорту значні і не зайві у самій європі...
тому графіки і відновлення, яке однак не призведе до покриття власних потреб восени і взимку...
телектро транспорт, котельні, підприємства оборонної галузі, лікарні, засоби звязку матимуть повне забеспечення, а іншим за графіками...
тому високий тариф для малих спожитих об,ємів не битиме по гаманцеві...
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17.05.2024 11:11
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Ситуація вкрай важка...
Я б сказав--дуже дивна ситуація
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17.05.2024 10:50 Ответить
Дуже цікаво, що "ситуація значно поважчала" відразу після того, як якийсь чиновник заявив про життєву необхідність підвищення тарифів.
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17.05.2024 10:55 Ответить
після здачі заес і недавнього знищення чотирьох найпотужніших в регіонах теплових електростанцій, україна лише імпортує електрику від енергосоюзників...але має перейти на самозабезпечення, бо об,єми імпорту значні і не зайві у самій європі...
тому графіки і відновлення, яке однак не призведе до покриття власних потреб восени і взимку...
телектро транспорт, котельні, підприємства оборонної галузі, лікарні, засоби звязку матимуть повне забеспечення, а іншим за графіками...
тому високий тариф для малих спожитих об,ємів не битиме по гаманцеві...
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17.05.2024 11:11 Ответить
Так, звичайно. Високий тариф буде виключно корисним будь-якому "гаманцеві".
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17.05.2024 11:16 Ответить
авжеж, адже при графіках і відключеннях мало у кого будуть значні показники на лічильниках...
так що економія сімейного бюджету при будь-яких тарифах гарантована
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17.05.2024 11:28 Ответить
Так Ахмєтка недавно статтю видав на цю тему. І тут же почалася повна жопа з енергетикою. До цього було все норм, а тепер просто катастрофа.
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17.05.2024 13:38 Ответить
дивна ситуація
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17.05.2024 10:56 Ответить
Навіщо відключати вночі?
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17.05.2024 11:13 Ответить
тому що наші чудові громадяни врубають обігрівачі, щоб не замерзнути при +20 градусах в квартирі
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17.05.2024 13:45 Ответить
В Києві ще й гарячу воду відключили, як завжди. Бойлери ж ніхто не буде вмикати. Всі ж загартовані, в холодній будуть митися та дітей мити.
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17.05.2024 11:18 Ответить
купуємо чорні платикові каністри, щодня наповнюємо водою і вранці виставляємо на балкон сонячного боку...ввечері маємо гарячу воду...
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17.05.2024 11:31 Ответить
Людям вночі просто блекаути на всю ніч влаштовують, називаючи це "стабілізаційними відключеннями". Вангую, що ГЕС після водопілля пішли на ремонт, а більше вже нічого й не залишилося. Плюс - чудовий привід покошмарити населення перед підняттям тарифів, щоб стадо вже було на все згодно.
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17.05.2024 12:48 Ответить
населення завжди може вимкнути обігрівачі і кондьори на ніч - і не буде ніяких відключень.
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17.05.2024 13:46 Ответить
Не треба тільки цієї галіматні нести про те, що обігрівачі при +16 усю систему ложать. Чи вам ДТЕК особисто за таку дурню доплачує?
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17.05.2024 13:47 Ответить
Ну та ясно. Але перед вами вибір простий - або вимикаєте обігрівач, який "систему не ложить", або вам вимикають світло. Розумію, що ви вибираєте друге. Тоді не жалійтесь.
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17.05.2024 14:04 Ответить
 
 