Ситуация крайне тяжелая, но отключений до вечера не запланировано, - ДТЭК

Вечером 17 мая в Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях, Киеве и области возобновят стабилизационные отключения потребителей электроэнергии по указанию НЭК "Укрэнерго".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области: ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой, но до 19:00 ограничения света не предусмотрены", - говорится в сообщении.

По предварительному указанию Укрэнерго, с 19:00 должны применяться стабилизационные отключения.

"Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК в Киеве или вашей области", - говорится в сообщении компании.

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