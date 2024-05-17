Ситуация крайне тяжелая, но отключений до вечера не запланировано, - ДТЭК
Вечером 17 мая в Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях, Киеве и области возобновят стабилизационные отключения потребителей электроэнергии по указанию НЭК "Укрэнерго".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТЭК.
"Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области: ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой, но до 19:00 ограничения света не предусмотрены", - говорится в сообщении.
По предварительному указанию Укрэнерго, с 19:00 должны применяться стабилизационные отключения.
"Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК в Киеве или вашей области", - говорится в сообщении компании.
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+2 Tychus Findlay
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+1 Bob Fayn
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+1 Alexander Bereznuk #582115
показать весь комментарий17.05.2024 11:11
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Я б сказав--дуже дивна ситуація
тому графіки і відновлення, яке однак не призведе до покриття власних потреб восени і взимку...
телектро транспорт, котельні, підприємства оборонної галузі, лікарні, засоби звязку матимуть повне забеспечення, а іншим за графіками...
тому високий тариф для малих спожитих об,ємів не битиме по гаманцеві...
так що економія сімейного бюджету при будь-яких тарифах гарантована