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Ситуація вкрай важка, але відключень до вечора не заплановано, - ДТЕК

Знеструмлення Києва 17 травня

Увечері 17 травня в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях, Києві та області відновлять стабілізаційні відключення споживачів електроенергії за вказівкою НЕК "Укренерго".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені", - йдеться у повідомленні.

За попередньою вказівкою Укренерго, з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення.

"Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК в Києві або вашій області", - сказано у повідомленні компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні знову запроваджують графіки стабілізаційних відключень: Як дізнатися, коли не буде світла. ІНСТРУКЦІЯ

Автор: 

електроенергія (6176) ДТЕК (1981) відключення світла (1085) знеструмлення (63)


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Топ коментарі
+2
Дуже цікаво, що "ситуація значно поважчала" відразу після того, як якийсь чиновник заявив про життєву необхідність підвищення тарифів.
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17.05.2024 10:55
+1
Ситуація вкрай важка...
Я б сказав--дуже дивна ситуація
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17.05.2024 10:50
+1
після здачі заес і недавнього знищення чотирьох найпотужніших в регіонах теплових електростанцій, україна лише імпортує електрику від енергосоюзників...але має перейти на самозабезпечення, бо об,єми імпорту значні і не зайві у самій європі...
тому графіки і відновлення, яке однак не призведе до покриття власних потреб восени і взимку...
телектро транспорт, котельні, підприємства оборонної галузі, лікарні, засоби звязку матимуть повне забеспечення, а іншим за графіками...
тому високий тариф для малих спожитих об,ємів не битиме по гаманцеві...
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17.05.2024 11:11
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Ситуація вкрай важка...
Я б сказав--дуже дивна ситуація
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17.05.2024 10:50 Відповісти
Дуже цікаво, що "ситуація значно поважчала" відразу після того, як якийсь чиновник заявив про життєву необхідність підвищення тарифів.
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17.05.2024 10:55 Відповісти
після здачі заес і недавнього знищення чотирьох найпотужніших в регіонах теплових електростанцій, україна лише імпортує електрику від енергосоюзників...але має перейти на самозабезпечення, бо об,єми імпорту значні і не зайві у самій європі...
тому графіки і відновлення, яке однак не призведе до покриття власних потреб восени і взимку...
телектро транспорт, котельні, підприємства оборонної галузі, лікарні, засоби звязку матимуть повне забеспечення, а іншим за графіками...
тому високий тариф для малих спожитих об,ємів не битиме по гаманцеві...
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17.05.2024 11:11 Відповісти
Так, звичайно. Високий тариф буде виключно корисним будь-якому "гаманцеві".
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17.05.2024 11:16 Відповісти
авжеж, адже при графіках і відключеннях мало у кого будуть значні показники на лічильниках...
так що економія сімейного бюджету при будь-яких тарифах гарантована
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17.05.2024 11:28 Відповісти
Так Ахмєтка недавно статтю видав на цю тему. І тут же почалася повна жопа з енергетикою. До цього було все норм, а тепер просто катастрофа.
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17.05.2024 13:38 Відповісти
дивна ситуація
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17.05.2024 10:56 Відповісти
Навіщо відключати вночі?
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17.05.2024 11:13 Відповісти
тому що наші чудові громадяни врубають обігрівачі, щоб не замерзнути при +20 градусах в квартирі
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17.05.2024 13:45 Відповісти
В Києві ще й гарячу воду відключили, як завжди. Бойлери ж ніхто не буде вмикати. Всі ж загартовані, в холодній будуть митися та дітей мити.
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17.05.2024 11:18 Відповісти
купуємо чорні платикові каністри, щодня наповнюємо водою і вранці виставляємо на балкон сонячного боку...ввечері маємо гарячу воду...
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17.05.2024 11:31 Відповісти
Людям вночі просто блекаути на всю ніч влаштовують, називаючи це "стабілізаційними відключеннями". Вангую, що ГЕС після водопілля пішли на ремонт, а більше вже нічого й не залишилося. Плюс - чудовий привід покошмарити населення перед підняттям тарифів, щоб стадо вже було на все згодно.
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17.05.2024 12:48 Відповісти
населення завжди може вимкнути обігрівачі і кондьори на ніч - і не буде ніяких відключень.
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17.05.2024 13:46 Відповісти
Не треба тільки цієї галіматні нести про те, що обігрівачі при +16 усю систему ложать. Чи вам ДТЕК особисто за таку дурню доплачує?
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17.05.2024 13:47 Відповісти
Ну та ясно. Але перед вами вибір простий - або вимикаєте обігрівач, який "систему не ложить", або вам вимикають світло. Розумію, що ви вибираєте друге. Тоді не жалійтесь.
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17.05.2024 14:04 Відповісти
 
 