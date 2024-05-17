Ситуація вкрай важка, але відключень до вечора не заплановано, - ДТЕК

Увечері 17 травня в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях, Києві та області відновлять стабілізаційні відключення споживачів електроенергії за вказівкою НЕК "Укренерго".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені", - йдеться у повідомленні.

За попередньою вказівкою Укренерго, з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення.

"Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК в Києві або вашій області", - сказано у повідомленні компанії.

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