Ситуація вкрай важка, але відключень до вечора не заплановано, - ДТЕК
Увечері 17 травня в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях, Києві та області відновлять стабілізаційні відключення споживачів електроенергії за вказівкою НЕК "Укренерго".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені", - йдеться у повідомленні.
За попередньою вказівкою Укренерго, з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення.
"Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК в Києві або вашій області", - сказано у повідомленні компанії.
Топ коментарі
+2 Tychus Findlay
показати весь коментар17.05.2024 10:55
+1 Bob Fayn
показати весь коментар17.05.2024 10:50
+1 Alexander Bereznuk #582115
показати весь коментар17.05.2024 11:11
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Я б сказав--дуже дивна ситуація
тому графіки і відновлення, яке однак не призведе до покриття власних потреб восени і взимку...
телектро транспорт, котельні, підприємства оборонної галузі, лікарні, засоби звязку матимуть повне забеспечення, а іншим за графіками...
тому високий тариф для малих спожитих об,ємів не битиме по гаманцеві...
так що економія сімейного бюджету при будь-яких тарифах гарантована