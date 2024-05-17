Кабмин назначил Гаврилюка первым заместителем Умерова. Балануцу - заместителем министра обороны по вопросам евроинтеграции
Кабинет Министров назначил новых заместителей министра обороны Рустема Умерова.
Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Первым заместителем министра обороны был назначен Иван Гаврилюк. А заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции - Александр Балануца.
В то же время ,Кабмин уволил Ивана Гаврилюка с должности заместителя министра обороны.
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2004 рік - Національна академія оборони України (оперативно-тактичний рівень).
2018 рік - Національний університет оборони України (оперативно-стратегічний рівень).
З 1992 по 2008 рік - пройшов шлях від командира взводу батальйону охорони і обслуговування до заступника начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії управління армійського корпусу.
З 2008 по 2013 рік -начальник штабу відділу ракетних військ і артилерії управління армійського корпусу.
З 2013 по 2014 рік - начальник тилу управління армійського корпусу.
З 2014 по 2015 рік - заступник начальника організаційно-планового управління Тилу Збройних Сил України.
З 2015 по 2018 рік - начальник Тилу Збройних Сил України.
З 2018 по 2020 рік - начальник Головного управління логістики - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
У 2020 році - звільнений із військової служби у запас.
З 2020 по 2022 - радник командувача Сил логістики ЗСУ.
24 лютого 2022 року - прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики Збройних Сил України.
З вересня 2022 по жовтень 2023 року - заступник Головного інспектора Міністерства оборони України.
05 жовтня 2023 року призначений Кабінетом Міністрів України на посаду заступника Міністра оборони України.
Закон, для усих!
в мо окрема посада за євроінтеграцію? це, про що?
мо окремо інтегрується в європу?
які в нього функції? які, взагалі функції мо, крім забезпечувати армію їжею одягом зброєю?
чи, нема куди було пристроїти шанувальника 95 кварталу?
****, цьому нема кінця! а я, так мріяв з'їздити в австралію.