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Кабмин назначил Гаврилюка первым заместителем Умерова. Балануцу - заместителем министра обороны по вопросам евроинтеграции

умєров

Кабинет Министров назначил новых заместителей министра обороны Рустема Умерова.

Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Первым заместителем министра обороны был назначен Иван Гаврилюк. А заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции - Александр Балануца.

В то же время ,Кабмин уволил Ивана Гаврилюка с должности заместителя министра обороны.

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Автор: 

Кабмин (14025) Минобороны (9288) назначение (2165)


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Топ комментарии
+4
Тепер в борделі щось зміниться?
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17.05.2024 12:41
+3
опять кровати!
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17.05.2024 12:33
+3
заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції

в мо окрема посада за євроінтеграцію? це, про що?
мо окремо інтегрується в європу?
які в нього функції? які, взагалі функції мо, крім забезпечувати армію їжею одягом зброєю?
чи, нема куди було пристроїти шанувальника 95 кварталу?

****, цьому нема кінця! а я, так мріяв з'їздити в австралію.
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17.05.2024 12:40
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опять кровати!
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17.05.2024 12:33 Ответить
1992 рік - Сумське вище артилерійське командне училище.

2004 рік - Національна академія оборони України (оперативно-тактичний рівень).

2018 рік - Національний університет оборони України (оперативно-стратегічний рівень).

З 1992 по 2008 рік - пройшов шлях від командира взводу батальйону охорони і обслуговування до заступника начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії управління армійського корпусу.

З 2008 по 2013 рік -начальник штабу відділу ракетних військ і артилерії управління армійського корпусу.

З 2013 по 2014 рік - начальник тилу управління армійського корпусу.

З 2014 по 2015 рік - заступник начальника організаційно-планового управління Тилу Збройних Сил України.

З 2015 по 2018 рік - начальник Тилу Збройних Сил України.

З 2018 по 2020 рік - начальник Головного управління логістики - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

У 2020 році - звільнений із військової служби у запас.

З 2020 по 2022 - радник командувача Сил логістики ЗСУ.

24 лютого 2022 року - прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики Збройних Сил України.

З вересня 2022 по жовтень 2023 року - заступник Головного інспектора Міністерства оборони України.

05 жовтня 2023 року призначений Кабінетом Міністрів України на посаду заступника Міністра оборони України.
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17.05.2024 12:34 Ответить
Тепер, нарешті, звільнені особи з Міноборони, як розброньовані, мають час, ОСОБИСТО прибути до ТЦК для звірки особистих даних…
Закон, для усих!
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17.05.2024 12:36 Ответить
заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції

в мо окрема посада за євроінтеграцію? це, про що?
мо окремо інтегрується в європу?
які в нього функції? які, взагалі функції мо, крім забезпечувати армію їжею одягом зброєю?
чи, нема куди було пристроїти шанувальника 95 кварталу?

****, цьому нема кінця! а я, так мріяв з'їздити в австралію.
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17.05.2024 12:40 Ответить
Хто вони такі???
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17.05.2024 12:40 Ответить
Тепер в борделі щось зміниться?
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17.05.2024 12:41 Ответить
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17.05.2024 12:53 Ответить
в шо ви клоуни інтегруватись зібралися? слів нема
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17.05.2024 13:25 Ответить
"Тєпєрь пойдьот у нас уж музика нє та, у нас запляшут лєс і гори"... *****, де ж українці так нагрішили.... За ті ****** 73 % вже ж мабуть відстрадалися...
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17.05.2024 13:41 Ответить
 
 