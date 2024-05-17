Кабмін призначив Гаврилюка першим заступником Умєрова. Балануцу - заступником міністра оборони з питань євроінтеграції

Кабінет Міністрів призначив нових заступників міністра оборони Рустем Умєрова.

Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Першим заступником міністра оборони було призначено Івана Гаврилюка. А заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції - Олександра Балануцу.

Водночас Кабмін звільнив Івана Гаврилюка з посади заступника міністра оборони.

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