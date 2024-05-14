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Правительство назначило временных глав Минагрополитики и Мининфраструктуры

шмигаль,кабмін

Кабинет Министров назначил временно исполняющих обязанности министров аграрной политики и развития громад, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Так, временно возложено исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины на Тараса Высоцкого.

Также временно исполнять обязанности министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины будет Василий Шкураков.

Увольнение министров

Напомним, 9 мая Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Также парламент поддержал увольнение Николая Сольского, которого подозревают в сделках с государственной землей, с должности министра аграрной политики.

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Автор: 

Кабмин (14025) Минагрополитики (412) назначение (2170) Мининфраструктуры (941)


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щодо сольського нема питань..., майже..., а щодо Кубракова - якась дичина...
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14.05.2024 14:31 Ответить
Нелегітимний уряд назначив тимчасових ...
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14.05.2024 15:25 Ответить
А хіба так можна було? Проти Висоцького справа про корупцію на 65 млн. закрита?
Чергове дніще пробито. Пипець.
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14.05.2024 15:55 Ответить
Якась влада вся штучна і тимчасова ще чомусь дуже голодна і недалекаОдна шкода від їхніх кадрів
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14.05.2024 20:42 Ответить
 
 