Правительство назначило временных глав Минагрополитики и Мининфраструктуры

Кабинет Министров назначил временно исполняющих обязанности министров аграрной политики и развития громад, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Так, временно возложено исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины на Тараса Высоцкого.

Также временно исполнять обязанности министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины будет Василий Шкураков.

Увольнение министров

Напомним, 9 мая Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Также парламент поддержал увольнение Николая Сольского, которого подозревают в сделках с государственной землей, с должности министра аграрной политики.

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