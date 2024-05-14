Правительство назначило временных глав Минагрополитики и Мининфраструктуры
Кабинет Министров назначил временно исполняющих обязанности министров аграрной политики и развития громад, территорий и инфраструктуры.
Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Так, временно возложено исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины на Тараса Высоцкого.
Также временно исполнять обязанности министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины будет Василий Шкураков.
Увольнение министров
Напомним, 9 мая Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
Также парламент поддержал увольнение Николая Сольского, которого подозревают в сделках с государственной землей, с должности министра аграрной политики.
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