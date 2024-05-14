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Уряд призначив тимчасових глав Мінагрополітики та Мінінфраструктури

шмигаль,кабмін

Кабінет Міністрів призначив тимчасових виконувачів обов’язків міністрів аграрної політики і розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Так, тимчасово покладено виконання обов’язків міністра аграрної політики та продовольства України на Тараса Висоцького.

Також тимчасово виконуватиме обов'язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков.

Звільнення міністрів

Нагадаємо, 9 травня Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Також парламент підтримав звільнення Миколи Сольського, якого підозрюють в оборудках із державною землею, з посади міністра аграрної політики.

Читайте: Кабмін просить Раду змінити механізм передислокації військових частин

Автор: 

Кабмін (14078) Мінагрополітики (1545) призначення (2280) Мінінфраструктури (2060)


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щодо сольського нема питань..., майже..., а щодо Кубракова - якась дичина...
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14.05.2024 14:31 Відповісти
Нелегітимний уряд назначив тимчасових ...
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14.05.2024 15:25 Відповісти
А хіба так можна було? Проти Висоцького справа про корупцію на 65 млн. закрита?
Чергове дніще пробито. Пипець.
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14.05.2024 15:55 Відповісти
Якась влада вся штучна і тимчасова ще чомусь дуже голодна і недалекаОдна шкода від їхніх кадрів
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14.05.2024 20:42 Відповісти
 
 