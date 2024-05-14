Уряд призначив тимчасових глав Мінагрополітики та Мінінфраструктури

Кабінет Міністрів призначив тимчасових виконувачів обов’язків міністрів аграрної політики і розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Так, тимчасово покладено виконання обов’язків міністра аграрної політики та продовольства України на Тараса Висоцького.

Також тимчасово виконуватиме обов'язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков.

Звільнення міністрів

Нагадаємо, 9 травня Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Також парламент підтримав звільнення Миколи Сольського, якого підозрюють в оборудках із державною землею, з посади міністра аграрної політики.

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