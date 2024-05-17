Правительство выделило более 1,5 млрд грн на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС, - Шмыгаль

Сегодня, 17 мая правительство выделило 1,5 млрд грн на восстановление Змиевской и Трыпильской ТЭС.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Более чем 1,5 млрд грн выделили сегодня для восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трыпильской ТЭС в Киевской области", - отметил он.

В частности, по словам Шмыгаля, 726 млн грн было выделено для государственной компании "Центрэнерго" из резервного фонда государственного бюджета. Еще 826 млн грн - из фонда ликвидации последствий агрессии.

"Ожидаем максимальной эффективности в использовании этих средств. Работы должны происходить максимально быстро", - резюмирует Шмыгаль.

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Напомним, 11 апреля 2024 года российские оккупанты полностью разрушили Трыпильскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Также Цензор.НЕТ информировал, что ракетным ударом 22 марта 2024 года оккупанты разрушили Змиевскую ТЭС на Харьковщине, на станции уничтожены все блоки.