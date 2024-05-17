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Правительство выделило более 1,5 млрд грн на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС, - Шмыгаль

тец,трипільська

Сегодня, 17 мая правительство выделило 1,5 млрд грн на восстановление Змиевской и Трыпильской ТЭС.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Более чем 1,5 млрд грн выделили сегодня для восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трыпильской ТЭС в Киевской области", - отметил он.

В частности, по словам Шмыгаля, 726 млн грн было выделено для государственной компании "Центрэнерго" из резервного фонда государственного бюджета. Еще 826 млн грн - из фонда ликвидации последствий агрессии.

"Ожидаем максимальной эффективности в использовании этих средств. Работы должны происходить максимально быстро", - резюмирует Шмыгаль.

Также читайте: С начала вторжения Россия почти 180 раз обстреляла ТЭС ДТЭК

Напомним, 11 апреля 2024 года российские оккупанты полностью разрушили Трыпильскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Также Цензор.НЕТ информировал, что ракетным ударом 22 марта 2024 года оккупанты разрушили Змиевскую ТЭС на Харьковщине, на станции уничтожены все блоки.

Автор: 

Кабмин (14025) ТЭС (280) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+14
Відбудувати великі ТЕС, щоб їх так само рознесли ракетами? Здається, вже час здогадатись, що ми не можемо нормально захистити більшість об'єктів і не слід зосереджувати значні ресурси в одному місці.
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17.05.2024 12:47
+9
Щось підказує що грощі швидко закінчаться і треба буде виділяти ще таку ж суму грошей.
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17.05.2024 12:45
+9
Ну и смысл? До следующей ракеты? Распилить на ремонте 1,5 млрд.?
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17.05.2024 12:47
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Уряд-то, може, й виділив...
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17.05.2024 12:44 Ответить
Міні-ТЕЦ на газі: види палива - природний газ; біогаз; звалищний газ; газ стічних вод; шахтний газ; попутний нафтовий газ; доменний газ; деревний і піролізний газ.
Тип 9 (10 400 кВт) 10 мегаВат !!!
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17.05.2024 13:38 Ответить
порахуй собывартысть 1 квт - тебе люди проклянуть
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17.05.2024 13:48 Ответить
Як це все синхронізовувати з енергосистемою??
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17.05.2024 14:25 Ответить
Щось підказує що грощі швидко закінчаться і треба буде виділяти ще таку ж суму грошей.
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17.05.2024 12:45 Ответить
Просто ще один Кинжал і знову все по колу. Нескінченне освоєння бюджету - це ж просто манна небесна.
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17.05.2024 13:01 Ответить
Відбудова - це добре а прикриття - Петріотів би
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17.05.2024 12:46 Ответить
терміново викликайте пуштуна.
він знає, як відмазуватися.
ну, типу і грошики взяти і нічого не зробити.
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17.05.2024 12:46 Ответить
Ну и смысл? До следующей ракеты? Распилить на ремонте 1,5 млрд.?
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17.05.2024 12:47 Ответить
Це чудове "вкладання грошей".
- Де гроші?
- Згоріли...
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17.05.2024 12:56 Ответить
скажи спасибо, что хоть не на асфальт
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17.05.2024 13:25 Ответить
Відбудувати великі ТЕС, щоб їх так само рознесли ракетами? Здається, вже час здогадатись, що ми не можемо нормально захистити більшість об'єктів і не слід зосереджувати значні ресурси в одному місці.
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17.05.2024 12:47 Ответить
Чудово що про відбудову всіх сповістили. Ще потрібен фото-відео репортаж, бо кацапи не знають куди стрілять...
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17.05.2024 12:48 Ответить
Власники цих ТЕС ХТО? Вони вживали відповідних заходів з 2014 року, разом з ЦОВВ, відповідно до Закону ?
https://opendatabot.ua/c/22927045
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17.05.2024 12:54 Ответить
Центренерго знаходиться у державній власності
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17.05.2024 13:13 Ответить
Енергетика, на відміну від доріг - є стратегічною галуззю, тож і відновлення і прикриття - вкрай необхідне.
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17.05.2024 12:55 Ответить
вам не угодишь, не выделяет - плохо, выделяет - плохо. Определитесь.
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17.05.2024 13:26 Ответить
https://obukhiv.info/news/***********-ta-bezrobitnii-kompaniya-vlasnik-tripilskoi-tes-otrimae-novi-kadri/
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17.05.2024 12:56 Ответить
Хороший спосіб мародерити знайшли,завтра туди прилетить ракета і кінці в воду,а гроші в офшори,бо крипту "Слуги Кремля" вже бояться відмивати.
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17.05.2024 12:57 Ответить
Хоч мене вбий не зрозумію нахіба таке озвучувати..
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17.05.2024 12:59 Ответить
До першої атаки.
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17.05.2024 13:00 Ответить
О, класс. Завтра зарегистрирую строительную фирму и приму участие в тендере. Или не дадут, как считаете
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17.05.2024 13:00 Ответить
головне, аби ніщо на прізвисько шмугля урочисто відзвітувало про "освоєння" коштів. аби кацапи точно знали КОЛИ вчергове в'їбати. КУДИ бити - вони точно знають...
пс зелена погань вона таки не лікується, вони всі безнадійні...
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17.05.2024 13:00 Ответить
******** знову все, як і захист .. на один рубильник вистачить грошей .. суки зелені
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17.05.2024 13:02 Ответить
Красота. А потім рашисти знову їх рознесуть, та й ніхто не дізнається - було там щось відбудоване, чи ні. Золота жила.
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17.05.2024 13:09 Ответить
Як чудово, ми даємо свої кровні на відбудову ПРИВАТНОЇ власності. Ще й тарифи піднімуть, щоб приємніше було відбудованим користуватись.
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17.05.2024 13:09 Ответить
Ахметову побудують нову електростанцію.
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17.05.2024 13:13 Ответить
Слабо було заглянути у вікі, перед тим як писати маячню?
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17.05.2024 13:18 Ответить
+ 100 !!!

726 млн грн було виділено для державної компанії "Центренерго"

 у кацапів гугла відключили
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17.05.2024 13:42 Ответить
Зміївська, Трипільська ТЕС - державні.
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17.05.2024 14:19 Ответить
Поки привладні мародери викачують бюджетні кошти в бездонні кармани бандюка ахмєта, інші країни, зокрема Австралія реалізують інноваційні енероакумулюючі технології з уже встановленими більше 12GW потужностей з планами до 32GW до 2030 року замість архаїчних, високовартісних й енергозатратних ТЕС чи ТЕЦ.

https://www.energy-storage.news/australia-installed-2-5gwh-of-battery-storage-in-record-breaking-year-of-the-big-battery/
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17.05.2024 13:37 Ответить
"Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко", -

а отримаємо черговий пАтужньо-пустопорожній гундосік, щодо їх "асваєнія".
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17.05.2024 13:46 Ответить
Потуждно!
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17.05.2024 13:49 Ответить
Не варто забувати, що ТЕС є дуже неекологічними видами підприємств і західні інвестори навряд вкладатимуть гроші в їх відбудову.
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17.05.2024 14:22 Ответить
Хтось знає кому належать ці ТЕС?
Бо уряд дав гроші українців на їх відбудову, але щось я не вірю що ці ТЕС їм належать.
Питаю бо цікаво. Чи так як я думаю?
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17.05.2024 15:16 Ответить
ну, панове, вітаю із початком великого тесівництва
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17.05.2024 16:42 Ответить
 
 