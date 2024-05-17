Правительство выделило более 1,5 млрд грн на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС, - Шмыгаль
Сегодня, 17 мая правительство выделило 1,5 млрд грн на восстановление Змиевской и Трыпильской ТЭС.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Более чем 1,5 млрд грн выделили сегодня для восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трыпильской ТЭС в Киевской области", - отметил он.
В частности, по словам Шмыгаля, 726 млн грн было выделено для государственной компании "Центрэнерго" из резервного фонда государственного бюджета. Еще 826 млн грн - из фонда ликвидации последствий агрессии.
"Ожидаем максимальной эффективности в использовании этих средств. Работы должны происходить максимально быстро", - резюмирует Шмыгаль.
Напомним, 11 апреля 2024 года российские оккупанты полностью разрушили Трыпильскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Также Цензор.НЕТ информировал, что ракетным ударом 22 марта 2024 года оккупанты разрушили Змиевскую ТЭС на Харьковщине, на станции уничтожены все блоки.
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Тип 9 (10 400 кВт) 10 мегаВат !!!
він знає, як відмазуватися.
ну, типу і грошики взяти і нічого не зробити.
- Де гроші?
- Згоріли...
https://opendatabot.ua/c/22927045
пс зелена погань вона таки не лікується, вони всі безнадійні...
726 млн грн було виділено для державної компанії "Центренерго"
у кацапів гугла відключили
https://www.energy-storage.news/australia-installed-2-5gwh-of-battery-storage-in-record-breaking-year-of-the-big-battery/
а отримаємо черговий пАтужньо-пустопорожній гундосік, щодо їх "асваєнія".
Бо уряд дав гроші українців на їх відбудову, але щось я не вірю що ці ТЕС їм належать.
Питаю бо цікаво. Чи так як я думаю?