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Новини
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Уряд виділив понад 1,5 млрд грн на відбудову Зміївської та Трипільської ТЕС, - Шмигаль

тец,трипільська

Сьогодні, 17 травня уряд виділив 1,5 млрд грн на відбудову Зміївської та Трипільської ТЕС.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Більш ніж 1,5 млрд грн виділили сьогодні для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині", - зазначив він.

Зокрема, за словами Шмигаля, 726 млн грн було виділено для державної компанії "Центренерго" з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн - з фонду ліквідації наслідків агресії.

"Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко", - резюмує Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завали розбиратимуть ще два місяці: "Центренерго" показало наслідки ракетних атак на свої ТЕС. ВIДЕО

Нагадаємо,11 квітня 2024 року російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Також Цензор.НЕТ інформував, що ракетним ударом 22 березня 2024 року окупанти зруйнували Зміївську ТЕС на Харківщині, на станції знищено всі блоки.

Автор: 

Кабмін (14065) ТЕС (916) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+14
Відбудувати великі ТЕС, щоб їх так само рознесли ракетами? Здається, вже час здогадатись, що ми не можемо нормально захистити більшість об'єктів і не слід зосереджувати значні ресурси в одному місці.
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17.05.2024 12:47
+9
Щось підказує що грощі швидко закінчаться і треба буде виділяти ще таку ж суму грошей.
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17.05.2024 12:45
+9
Ну и смысл? До следующей ракеты? Распилить на ремонте 1,5 млрд.?
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17.05.2024 12:47
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Уряд-то, може, й виділив...
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17.05.2024 12:44 Відповісти
Міні-ТЕЦ на газі: види палива - природний газ; біогаз; звалищний газ; газ стічних вод; шахтний газ; попутний нафтовий газ; доменний газ; деревний і піролізний газ.
Тип 9 (10 400 кВт) 10 мегаВат !!!
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17.05.2024 13:38 Відповісти
порахуй собывартысть 1 квт - тебе люди проклянуть
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17.05.2024 13:48 Відповісти
Як це все синхронізовувати з енергосистемою??
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17.05.2024 14:25 Відповісти
Щось підказує що грощі швидко закінчаться і треба буде виділяти ще таку ж суму грошей.
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17.05.2024 12:45 Відповісти
Просто ще один Кинжал і знову все по колу. Нескінченне освоєння бюджету - це ж просто манна небесна.
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17.05.2024 13:01 Відповісти
Відбудова - це добре а прикриття - Петріотів би
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17.05.2024 12:46 Відповісти
терміново викликайте пуштуна.
він знає, як відмазуватися.
ну, типу і грошики взяти і нічого не зробити.
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17.05.2024 12:46 Відповісти
Ну и смысл? До следующей ракеты? Распилить на ремонте 1,5 млрд.?
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17.05.2024 12:47 Відповісти
Це чудове "вкладання грошей".
- Де гроші?
- Згоріли...
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17.05.2024 12:56 Відповісти
скажи спасибо, что хоть не на асфальт
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17.05.2024 13:25 Відповісти
Відбудувати великі ТЕС, щоб їх так само рознесли ракетами? Здається, вже час здогадатись, що ми не можемо нормально захистити більшість об'єктів і не слід зосереджувати значні ресурси в одному місці.
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17.05.2024 12:47 Відповісти
Чудово що про відбудову всіх сповістили. Ще потрібен фото-відео репортаж, бо кацапи не знають куди стрілять...
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17.05.2024 12:48 Відповісти
Власники цих ТЕС ХТО? Вони вживали відповідних заходів з 2014 року, разом з ЦОВВ, відповідно до Закону ?
https://opendatabot.ua/c/22927045
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17.05.2024 12:54 Відповісти
Центренерго знаходиться у державній власності
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17.05.2024 13:13 Відповісти
Енергетика, на відміну від доріг - є стратегічною галуззю, тож і відновлення і прикриття - вкрай необхідне.
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17.05.2024 12:55 Відповісти
вам не угодишь, не выделяет - плохо, выделяет - плохо. Определитесь.
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17.05.2024 13:26 Відповісти
https://obukhiv.info/news/***********-ta-bezrobitnii-kompaniya-vlasnik-tripilskoi-tes-otrimae-novi-kadri/
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17.05.2024 12:56 Відповісти
Хороший спосіб мародерити знайшли,завтра туди прилетить ракета і кінці в воду,а гроші в офшори,бо крипту "Слуги Кремля" вже бояться відмивати.
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17.05.2024 12:57 Відповісти
Хоч мене вбий не зрозумію нахіба таке озвучувати..
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17.05.2024 12:59 Відповісти
До першої атаки.
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17.05.2024 13:00 Відповісти
О, класс. Завтра зарегистрирую строительную фирму и приму участие в тендере. Или не дадут, как считаете
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17.05.2024 13:00 Відповісти
головне, аби ніщо на прізвисько шмугля урочисто відзвітувало про "освоєння" коштів. аби кацапи точно знали КОЛИ вчергове в'їбати. КУДИ бити - вони точно знають...
пс зелена погань вона таки не лікується, вони всі безнадійні...
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17.05.2024 13:00 Відповісти
******** знову все, як і захист .. на один рубильник вистачить грошей .. суки зелені
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17.05.2024 13:02 Відповісти
Красота. А потім рашисти знову їх рознесуть, та й ніхто не дізнається - було там щось відбудоване, чи ні. Золота жила.
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17.05.2024 13:09 Відповісти
Як чудово, ми даємо свої кровні на відбудову ПРИВАТНОЇ власності. Ще й тарифи піднімуть, щоб приємніше було відбудованим користуватись.
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17.05.2024 13:09 Відповісти
Ахметову побудують нову електростанцію.
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17.05.2024 13:13 Відповісти
Слабо було заглянути у вікі, перед тим як писати маячню?
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17.05.2024 13:18 Відповісти
+ 100 !!!

726 млн грн було виділено для державної компанії "Центренерго"

 у кацапів гугла відключили
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17.05.2024 13:42 Відповісти
Зміївська, Трипільська ТЕС - державні.
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17.05.2024 14:19 Відповісти
Поки привладні мародери викачують бюджетні кошти в бездонні кармани бандюка ахмєта, інші країни, зокрема Австралія реалізують інноваційні енероакумулюючі технології з уже встановленими більше 12GW потужностей з планами до 32GW до 2030 року замість архаїчних, високовартісних й енергозатратних ТЕС чи ТЕЦ.

https://www.energy-storage.news/australia-installed-2-5gwh-of-battery-storage-in-record-breaking-year-of-the-big-battery/
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17.05.2024 13:37 Відповісти
"Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко", -

а отримаємо черговий пАтужньо-пустопорожній гундосік, щодо їх "асваєнія".
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17.05.2024 13:46 Відповісти
Потуждно!
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17.05.2024 13:49 Відповісти
Не варто забувати, що ТЕС є дуже неекологічними видами підприємств і західні інвестори навряд вкладатимуть гроші в їх відбудову.
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17.05.2024 14:22 Відповісти
Хтось знає кому належать ці ТЕС?
Бо уряд дав гроші українців на їх відбудову, але щось я не вірю що ці ТЕС їм належать.
Питаю бо цікаво. Чи так як я думаю?
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17.05.2024 15:16 Відповісти
ну, панове, вітаю із початком великого тесівництва
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17.05.2024 16:42 Відповісти
 
 