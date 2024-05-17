Уряд виділив понад 1,5 млрд грн на відбудову Зміївської та Трипільської ТЕС, - Шмигаль
Сьогодні, 17 травня уряд виділив 1,5 млрд грн на відбудову Зміївської та Трипільської ТЕС.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Більш ніж 1,5 млрд грн виділили сьогодні для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині", - зазначив він.
Зокрема, за словами Шмигаля, 726 млн грн було виділено для державної компанії "Центренерго" з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн - з фонду ліквідації наслідків агресії.
"Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко", - резюмує Шмигаль.
Нагадаємо,11 квітня 2024 року російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Також Цензор.НЕТ інформував, що ракетним ударом 22 березня 2024 року окупанти зруйнували Зміївську ТЕС на Харківщині, на станції знищено всі блоки.
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Тип 9 (10 400 кВт) 10 мегаВат !!!
він знає, як відмазуватися.
ну, типу і грошики взяти і нічого не зробити.
- Де гроші?
- Згоріли...
https://opendatabot.ua/c/22927045
пс зелена погань вона таки не лікується, вони всі безнадійні...
726 млн грн було виділено для державної компанії "Центренерго"
у кацапів гугла відключили
https://www.energy-storage.news/australia-installed-2-5gwh-of-battery-storage-in-record-breaking-year-of-the-big-battery/
а отримаємо черговий пАтужньо-пустопорожній гундосік, щодо їх "асваєнія".
Бо уряд дав гроші українців на їх відбудову, але щось я не вірю що ці ТЕС їм належать.
Питаю бо цікаво. Чи так як я думаю?