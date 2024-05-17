Уряд виділив понад 1,5 млрд грн на відбудову Зміївської та Трипільської ТЕС, - Шмигаль

Сьогодні, 17 травня уряд виділив 1,5 млрд грн на відбудову Зміївської та Трипільської ТЕС.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Більш ніж 1,5 млрд грн виділили сьогодні для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині", - зазначив він.

Зокрема, за словами Шмигаля, 726 млн грн було виділено для державної компанії "Центренерго" з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн - з фонду ліквідації наслідків агресії.

"Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко", - резюмує Шмигаль.

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Нагадаємо,11 квітня 2024 року російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Також Цензор.НЕТ інформував, що ракетним ударом 22 березня 2024 року окупанти зруйнували Зміївську ТЕС на Харківщині, на станції знищено всі блоки.