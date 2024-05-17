Для обновления данных в ТЦК справка о несудимости не требуется, - МВД

Для постановки на воинский учет или обновления данных в ТЦК не требуется справка о несудимости.

Об этом сообщили в МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что из-за распространения неточной информации в соцсетях сервисы МВД сейчас перегружены запросами от граждан. Соответственно время обработки заявок увеличивается.

"Справка (выписка) об отсутствии/наличии судимости НЕ ТРЕБУЕТСЯ для постановки на воинский учет или обновления военно-учетных документов", - отметили там.

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