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Новости мобилизации
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Для обновления данных в ТЦК справка о несудимости не требуется, - МВД

мобілізація,тцк

Для постановки на воинский учет или обновления данных в ТЦК не требуется справка о несудимости.

Об этом сообщили в МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что из-за распространения неточной информации в соцсетях сервисы МВД сейчас перегружены запросами от граждан. Соответственно время обработки заявок увеличивается.

"Справка (выписка) об отсутствии/наличии судимости НЕ ТРЕБУЕТСЯ для постановки на воинский учет или обновления военно-учетных документов", - отметили там.

Также читайте: Враг распространяет фейковое сообщение якобы от ГСЧС с призывом эвакуироваться из Харькова, - МВД. ФОТО

Автор: 

МВД (9316) мобилизация (2735) ТЦК (518)


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Топ комментарии
+9
А влада має довідку про свою легітимність?
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17.05.2024 13:32
+3
Там і ноги з руками не сильно потрібні.
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17.05.2024 13:21
+2
Була б людина
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17.05.2024 13:15
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Була б людина
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17.05.2024 13:15 Ответить
Если уже ЗЭКов берут, то вполне логичное решение.
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17.05.2024 13:16 Ответить
"Вже"! А існують країни в котрих під час війни наявність "судимості" та перебування у в'язниці обмежувала мобілізацію до збройних сил?! Особливо з огляду що в рашистів надають перевагу саме насильникам та вбивцям, а в Україні лише за нетяжкими статтями що НЕ ПОВ'ЯЗАНІ з насильством?!
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17.05.2024 13:54 Ответить
Я же пишу, что вполне логичное решение. Что опять не так?
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17.05.2024 16:53 Ответить
Там і ноги з руками не сильно потрібні.
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17.05.2024 13:21 Ответить
"Там" це де?!
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17.05.2024 13:55 Ответить
А довідка, що ти не верблюд, і що на твоєму горбі не накатаєшся?

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17.05.2024 13:28 Ответить
А є сумніви, можливі варіанти?!
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17.05.2024 13:58 Ответить
А влада має довідку про свою легітимність?
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17.05.2024 13:32 Ответить
А такі існують?! У якій державі це практикується?! Список у студію, хоча навіщо, якщо усім РОЗУМНИМ відомо, що він буде порожнім, а от базікало "Алекс Скела" цим переймається!!!
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17.05.2024 13:52 Ответить
Дуже добре, бо на отримання цієї довідки потрібно не менше місяця, до того ж яка різниця чи була людина засуджена чи ні якщо вона відбула вже покарання а якщо воно ще й умовне то точно не за тяжкими статтями наявність котрих не забороняє мобілізацію засудженого?! Тож це логічно і правильно!!!
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17.05.2024 13:50 Ответить
в ДІЇ за одну хвилину...
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17.05.2024 13:53 Ответить
Відкрив "Дію" і НЕ ПОБАЧИВ, бо там можна лише ЗАМОВИТИ, а не ОТРИМАТИ! Тож не треба вигадувати!!!
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17.05.2024 13:57 Ответить
Посилання на цю можливість у "Дії" для підтвердеження моїх слів: https://diia.gov.ua/services/vityag-pro-nesudimist Замовлення - 5 хв, Отримання - до 30 календарних днів
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17.05.2024 14:03 Ответить
Дійсно, як при влаштуванні на роботу в поліції, навіщо.....зараз всей сброд пішов в патрульну поліцію харчуватися щоб уникнути мобілізації, відгодовані бородаті борови їздять на новеньких авто в тей час коли на фронті не вистачає....
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17.05.2024 13:52 Ответить
А тих хто там служив раніше куди поділи?!
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17.05.2024 13:59 Ответить
мамачки, какая демократична держава
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17.05.2024 14:51 Ответить
 
 