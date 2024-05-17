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Новини Мобілізація
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Для оновлення даних у ТЦК довідка про несудимість не потрібна, - МВС

мобілізація,тцк

Для взяття на військових облік чи оновлення даних у ТЦК не вимагається довідка про несудимість.

Про це повідомили в МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що через поширення неточної інформації у соцмережах сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян. Відповідно час обробки заявок збільшується.

"Довідка (витяг) про відсутність/наявність судимості НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів", - зазначили там.

Читайте: Ворог поширює фейкове повідомлення нібито від ДСНС із закликом евакуюватись з Харкова, - МВС. ФОТО

Автор: 

МВС (3499) мобілізація (3023) ТЦК та СП (560)


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Топ коментарі
+9
А влада має довідку про свою легітимність?
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17.05.2024 13:32
+3
Там і ноги з руками не сильно потрібні.
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17.05.2024 13:21
+2
Була б людина
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17.05.2024 13:15
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Була б людина
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17.05.2024 13:15 Відповісти
Если уже ЗЭКов берут, то вполне логичное решение.
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17.05.2024 13:16 Відповісти
"Вже"! А існують країни в котрих під час війни наявність "судимості" та перебування у в'язниці обмежувала мобілізацію до збройних сил?! Особливо з огляду що в рашистів надають перевагу саме насильникам та вбивцям, а в Україні лише за нетяжкими статтями що НЕ ПОВ'ЯЗАНІ з насильством?!
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17.05.2024 13:54 Відповісти
Я же пишу, что вполне логичное решение. Что опять не так?
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17.05.2024 16:53 Відповісти
Там і ноги з руками не сильно потрібні.
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17.05.2024 13:21 Відповісти
"Там" це де?!
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17.05.2024 13:55 Відповісти
А довідка, що ти не верблюд, і що на твоєму горбі не накатаєшся?

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17.05.2024 13:28 Відповісти
А є сумніви, можливі варіанти?!
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17.05.2024 13:58 Відповісти
А влада має довідку про свою легітимність?
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17.05.2024 13:32 Відповісти
А такі існують?! У якій державі це практикується?! Список у студію, хоча навіщо, якщо усім РОЗУМНИМ відомо, що він буде порожнім, а от базікало "Алекс Скела" цим переймається!!!
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17.05.2024 13:52 Відповісти
Дуже добре, бо на отримання цієї довідки потрібно не менше місяця, до того ж яка різниця чи була людина засуджена чи ні якщо вона відбула вже покарання а якщо воно ще й умовне то точно не за тяжкими статтями наявність котрих не забороняє мобілізацію засудженого?! Тож це логічно і правильно!!!
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17.05.2024 13:50 Відповісти
в ДІЇ за одну хвилину...
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17.05.2024 13:53 Відповісти
Відкрив "Дію" і НЕ ПОБАЧИВ, бо там можна лише ЗАМОВИТИ, а не ОТРИМАТИ! Тож не треба вигадувати!!!
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17.05.2024 13:57 Відповісти
Посилання на цю можливість у "Дії" для підтвердеження моїх слів: https://diia.gov.ua/services/vityag-pro-nesudimist Замовлення - 5 хв, Отримання - до 30 календарних днів
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17.05.2024 14:03 Відповісти
Дійсно, як при влаштуванні на роботу в поліції, навіщо.....зараз всей сброд пішов в патрульну поліцію харчуватися щоб уникнути мобілізації, відгодовані бородаті борови їздять на новеньких авто в тей час коли на фронті не вистачає....
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17.05.2024 13:52 Відповісти
А тих хто там служив раніше куди поділи?!
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17.05.2024 13:59 Відповісти
мамачки, какая демократична держава
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17.05.2024 14:51 Відповісти
 
 