Для оновлення даних у ТЦК довідка про несудимість не потрібна, - МВС

Для взяття на військових облік чи оновлення даних у ТЦК не вимагається довідка про несудимість.

Про це повідомили в МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що через поширення неточної інформації у соцмережах сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян. Відповідно час обробки заявок збільшується.

"Довідка (витяг) про відсутність/наявність судимості НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів", - зазначили там.

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