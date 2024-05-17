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Для оновлення даних у ТЦК довідка про несудимість не потрібна, - МВС
Для взяття на військових облік чи оновлення даних у ТЦК не вимагається довідка про несудимість.
Про це повідомили в МВС, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що через поширення неточної інформації у соцмережах сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян. Відповідно час обробки заявок збільшується.
"Довідка (витяг) про відсутність/наявність судимості НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів", - зазначили там.
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