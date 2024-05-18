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Обесточивать население 18 мая не будут, вечером предусмотрены ограничения для промышленных потребителей, - Минэнерго

ремонт,електроенергія,електрика,світло

18 мая в ночные и утренние часы уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"С 19:00 до 24:00 во всех регионах планируются ограничения промышленных потребителей. При этом отключение бытовых потребителей пока не предвидится", - говорится в сообщении.

Последствия обстрелов

Ночью в Полтавской и Харьковской областях вражеские дроны атаковали энергетические объекты. Без пострадавших. Однако есть повреждения оборудования, последствия уточняются.

В Донецкой области во время обстрела выключалась воздушная линия облэнерго, в результате чего обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители.

Также в Винницкой области в результате падения обломков вражеского дрона остается обесточенной одна из подстанций облэнерго.

Из-за боевых действий обесточивались абоненты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской областях и Херсоне.

Напомним, утром НЭК "Укрэнерго" сообщило об атаке на энергообъекты Украины.

Также читайте: Ситуация крайне тяжелая, но отключений до вечера не запланировано, - ДТЭК

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отключение (204) Минэнерго (362) отключение света (422) обесточивание (55)


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При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається", Джерело:
Отже, підвищення тарифів не передбачається. А то зрадники та любителі ринку з базаром уже набридли.
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18.05.2024 14:44 Ответить
От не знаю звідки і куди здійснювалось то аварійне постачання, але світла не було з дев'ятої вечора майже до шостої ранку сьогодні у побутових споживачів, принаймні, в мене та околиці...
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18.05.2024 15:51 Ответить
hooray!!!
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18.05.2024 15:54 Ответить
 
 