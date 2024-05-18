Знеструмлювати населення 18 травня не будуть, ввечері передбачено обмеження для промислових споживачів, - Міненерго

18 травня у нічні та ранкові години вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міненерго.

"З 19:00 до 24:00 в усіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається", – йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілів

Вночі у Полтавській та Харківській областях ворожі дрони атакували енергетичні об’єкти. Без постраждалих. Однак є пошкодження обладнання, наслідки уточнюються.

На Донеччині під час обстрілу вимикалась повітряна лінія обленерго, внаслідок чого знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі.

Також у Вінницькій області внаслідок падіння уламків ворожого дрона залишається знеструмленою одна з підстанцій обленерго.

Через бойові дії знеструмлювалися абоненти в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях та Херсоні.

Нагадаємо, зранку НЕК "Укренерго" повідомило про атаку на енергооб'єкти України.

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