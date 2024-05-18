Знеструмлювати населення 18 травня не будуть, ввечері передбачено обмеження для промислових споживачів, - Міненерго
18 травня у нічні та ранкові години вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міненерго.
"З 19:00 до 24:00 в усіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається", – йдеться в повідомленні.
Наслідки обстрілів
Вночі у Полтавській та Харківській областях ворожі дрони атакували енергетичні об’єкти. Без постраждалих. Однак є пошкодження обладнання, наслідки уточнюються.
На Донеччині під час обстрілу вимикалась повітряна лінія обленерго, внаслідок чого знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі.
Також у Вінницькій області внаслідок падіння уламків ворожого дрона залишається знеструмленою одна з підстанцій обленерго.
Через бойові дії знеструмлювалися абоненти в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях та Херсоні.
Нагадаємо, зранку НЕК "Укренерго" повідомило про атаку на енергооб'єкти України.
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Отже, підвищення тарифів не передбачається. А то зрадники та любителі ринку з базаром уже набридли.