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Знеструмлювати населення 18 травня не будуть, ввечері передбачено обмеження для промислових споживачів, - Міненерго

ремонт,електроенергія,електрика,світло

18 травня у нічні та ранкові години вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міненерго.

"З 19:00 до 24:00 в усіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається", – йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілів

Вночі у Полтавській та Харківській областях ворожі дрони атакували енергетичні об’єкти. Без постраждалих. Однак є пошкодження обладнання, наслідки уточнюються. 

На Донеччині під час обстрілу вимикалась повітряна лінія обленерго, внаслідок чого знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі.

Також у Вінницькій області внаслідок падіння уламків ворожого дрона залишається знеструмленою одна з підстанцій обленерго.

Через бойові дії знеструмлювалися абоненти в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях та Херсоні.

Нагадаємо, зранку НЕК "Укренерго" повідомило про атаку на енергооб'єкти України.

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Автор: 

вимкнення (150) Міненерго (1399) відключення світла (1086) знеструмлення (63)


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При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається", Джерело:
Отже, підвищення тарифів не передбачається. А то зрадники та любителі ринку з базаром уже набридли.
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18.05.2024 14:44 Відповісти
От не знаю звідки і куди здійснювалось то аварійне постачання, але світла не було з дев'ятої вечора майже до шостої ранку сьогодні у побутових споживачів, принаймні, в мене та околиці...
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18.05.2024 15:51 Відповісти
hooray!!!
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18.05.2024 15:54 Відповісти
 
 