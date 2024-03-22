Потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів, - Шмигаль

За попередніми даними, енергетикам знадобиться доба, щоб відновити енергопостачання для всіх побутових споживачів після масованої атаки РФ на енергооб’єкти України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогоднішні удари Росії були спрямовані насамперед проти енергетики України. Уражено приблизно 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС. Є проблеми в декількох регіонах.

"Ключове зараз - енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно.

Завдяки додатковому захисту наших енергооб’єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується.

Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок", - зазначив він.

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Шмигаль повідомив, що світло повертатимуть у три етапи.

"Перший - заживлюємо критичну інфраструктуру. Це теплопостачання, водопостачання, лікарні. Другий етап - заживлюємо населення. Третій етап - заживлюємо промисловість. Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів", - розповів прем'єр.

"Укренерго" та Міністерство енергетики будуть повідомляти всі додаткові деталі.

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