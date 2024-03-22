Потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів, - Шмигаль
За попередніми даними, енергетикам знадобиться доба, щоб відновити енергопостачання для всіх побутових споживачів після масованої атаки РФ на енергооб’єкти України.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогоднішні удари Росії були спрямовані насамперед проти енергетики України. Уражено приблизно 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС. Є проблеми в декількох регіонах.
"Ключове зараз - енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно.
Завдяки додатковому захисту наших енергооб’єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується.
Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок", - зазначив він.
Шмигаль повідомив, що світло повертатимуть у три етапи.
"Перший - заживлюємо критичну інфраструктуру. Це теплопостачання, водопостачання, лікарні. Другий етап - заживлюємо населення. Третій етап - заживлюємо промисловість. Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів", - розповів прем'єр.
"Укренерго" та Міністерство енергетики будуть повідомляти всі додаткові деталі.
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Упевнений,що орки вночі не повторять?
https://559.slovaronline.com/ Орфографічний словник української мови ЗАЖИВИТИ
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ГО́ЇТИ (виліковувати пошкодження на тілі), ЗАГО́ЮВАТИ, ЗАЖИВЛЯ́ТИ, ЗГО́ЮВАТИ діал.; ЗАЛІКО́ВУВАТИ (за допомогою ліків, лікування)
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дієсл. недокон. виду (що робити?)Дієприслівникова форма: заживившисьзаживитьсяДеепричастная форма: заживившись
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-ивлюся, -ивишся; мн. заживляться; док., розм. Задовольнити потребу в їжі; наїстися.
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-ивлюся, -ивишся; мн. заживляться; док. , розм. Задовольнити потребу в їжі; наїстися.
Но кацап, это все-равно я, потому что моя фамилия Пономарёв, а не Пономаренко или Шмыгаль, и родной для меня русский, а не украинский ...