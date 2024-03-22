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Новини Агресія Росії проти України
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Потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів, - Шмигаль

енергетика,світло

За попередніми даними, енергетикам знадобиться доба, щоб відновити енергопостачання для всіх побутових споживачів після масованої атаки РФ на енергооб’єкти України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогоднішні удари Росії були спрямовані насамперед проти енергетики України. Уражено приблизно 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС. Є проблеми в декількох регіонах.

"Ключове зараз - енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно. 

Завдяки додатковому захисту наших енергооб’єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується.
Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок", - зазначив він.

Також читайте: Ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час, - Галущенко

Шмигаль повідомив, що світло повертатимуть у три етапи.

"Перший - заживлюємо критичну інфраструктуру. Це теплопостачання, водопостачання, лікарні. Другий етап - заживлюємо населення. Третій етап - заживлюємо промисловість. Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів", - розповів прем'єр.

"Укренерго" та Міністерство енергетики будуть повідомляти всі додаткові деталі.

Читайте: Внаслідок атаки РФ на Миколаївщині пошкоджено об’єкт енергоінфраструктури

Автор: 

обстріл (29234) енергетика (2616) Шмигаль Денис (4648) знеструмлення (63)


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Заколупав своїми прогнозами.
Упевнений,що орки вночі не повторять?
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22.03.2024 18:31 Відповісти
Потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів Джерело:

https://559.slovaronline.com/ Орфографічний словник української мови ЗАЖИВИТИ

https://1675.slovaronline.com/10542-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8 ЗАЖИВИТИ
ГО́ЇТИ (виліковувати пошкодження на тілі), ЗАГО́ЮВАТИ, ЗАЖИВЛЯ́ТИ, ЗГО́ЮВАТИ діал.; ЗАЛІКО́ВУВАТИ (за допомогою ліків, лікування)

https://1548.slovaronline.com/46765-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F ЗАЖИВИТИСЯ
дієсл. недокон. виду (що робити?)Дієприслівникова форма: заживившисьзаживитьсяДеепричастная форма: заживившись

https://1550.slovaronline.com/53717-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F ЗАЖИВИТИСЯ
-ивлюся, -ивишся; мн. заживляться; док., розм. Задовольнити потребу в їжі; наїстися.

https://1531.slovaronline.com/51034-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F ЗАЖИВИТИСЯ
-ивлюся, -ивишся; мн. заживляться; док. , розм. Задовольнити потребу в їжі; наїстися.

Но кацап, это все-равно я, потому что моя фамилия Пономарёв, а не Пономаренко или Шмыгаль, и родной для меня русский, а не украинский ...
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22.03.2024 18:37 Відповісти
 
 