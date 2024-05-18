В Харькове раздались взрывы, - полиция

В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышны взрывы. Не покидайте укрытия до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции "102", - говорится в сообщении.

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"Повторные пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине", - сообщили Воздушные Силы ВСУ в 21:22.

"В Харькове был слышен взрыв, возможно, удар за пределами областного центра. ... В Харькове слышны взрывы", - сообщает корреспондент Укринформа.



