В Харькове раздались взрывы, - полиция
В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове слышны взрывы. Не покидайте укрытия до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции "102", - говорится в сообщении.
"Повторные пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине", - сообщили Воздушные Силы ВСУ в 21:22.
"В Харькове был слышен взрыв, возможно, удар за пределами областного центра. ... В Харькове слышны взрывы", - сообщает корреспондент Укринформа.
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