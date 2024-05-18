Последствия авиаудара РФ по Харькову: пострадали шесть человек, в том числе трое детей, повреждено по меньшей мере пять домовладений. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 18 мая, враг в очередной раз атаковал Харьков, вследствие чего пострадали шесть мирных жителей, среди которых дети.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
В частности, 18 мая около 15:15 российская армия нанесла авиаудар по частному жилому сектору в Шевченковском районе Харькова.
В результате вражеского обстрела ранения получили пять человек, среди которых двое мужчин 47 и 74 лет, 47-летняя женщина, 13-летняя девочка и парень 16 лет.
Кроме того, 8-летняя девочка получила острую реакцию на стресс.
Также в результате обстрелов получили повреждения по меньшей мере пять частных домовладений, авто.
По предварительным данным, войска РФ ударили по Харькову УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).
Напомним, сегодня в Харькове прогремела серия взрывов.
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