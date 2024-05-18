Враг нанес удары по Харькову: пятеро раненых, среди которых двое детей, есть разрушение жилищной инфраструктуры (обновлено)
В Харькове раздалась серия взрывов. Пятеро человек получили ранения, среди них двое детей, есть разрушение жилищной инфраструктуры
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.
"В городе шумно. Серия взрывов. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.
Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что сейчас профильными службами проверяется информация о пострадавших.
Позже Синегубов сообщил, что пять человек получили обломочные ранения в результате ударов по Харькову. Среди раненых двое детей: 13 и 16 лет – легкие.
Есть разрушение жилищной инфраструктуры.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.
Напомним, 17 мая российские оккупанты нанесли удары по Харькову КАБами, 4 человека погибли.
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блєтгород - город-підарас.
Може требо було посилювати обороноздатність міста раніше?
Будувати защитні споруди на околиці? Противникові споруди на підходах?
Готувати місто до вуличніх боів?
Влаштовувати більше та якісних укриттів для мешканців? З туалетами, запасами їжі та води…
Харків надто близько від кордону . Довіри до кацапів немае.
хочешь миру- готуйся до війни.
Якаб влада у Московії не буда.
які б Угоди про «Мир» подрисані не були…
Кацапстан не вилікується - доведено сторічною історією.
Харків мае бути Фортецію.
харків, як місто міліоннік, може багато чого зробити для захісту.
Архітектура міста може поеднати «військовий стиль» з мирним часом. Архітектори у Харкові е. Вони зможуть створювати шедеври. Світовий досвід е.
Харків до війни був квітучими містом.
Він може буте ще красивішим після Перемоги та востоновлення.
Не будемо байдужими. Разом до перемоги!