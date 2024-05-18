Враг нанес удары по Харькову: пятеро раненых, среди которых двое детей, есть разрушение жилищной инфраструктуры (обновлено)

В Харькове раздалась серия взрывов. Пятеро человек получили ранения, среди них двое детей, есть разрушение жилищной инфраструктуры

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

"В городе шумно. Серия взрывов. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что сейчас профильными службами проверяется информация о пострадавших.

Позже Синегубов сообщил, что пять человек получили обломочные ранения в результате ударов по Харькову. Среди раненых двое детей: 13 и 16 лет – легкие.

Есть разрушение жилищной инфраструктуры.

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Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

Напомним, 17 мая российские оккупанты нанесли удары по Харькову КАБами, 4 человека погибли.

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