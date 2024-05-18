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Новости
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Враг нанес удары по Харькову: пятеро раненых, среди которых двое детей, есть разрушение жилищной инфраструктуры (обновлено)

Вибух у Харкові 18 травня

В Харькове раздалась серия взрывов. Пятеро человек получили ранения, среди них двое детей, есть разрушение жилищной инфраструктуры

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

"В городе шумно. Серия взрывов. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что сейчас профильными службами проверяется информация о пострадавших.

Позже Синегубов сообщил, что пять человек получили обломочные ранения в результате ударов по Харькову. Среди раненых двое детей: 13 и 16 лет – легкие.

Есть разрушение жилищной инфраструктуры.

Также читайте: Сутки на Харьковщине: обстрелы Харькова, Липцев и Купянска-Узлового, есть погибшие и раненные

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

Напомним, 17 мая российские оккупанты нанесли удары по Харькову КАБами, 4 человека погибли.

Также читайте: Враг нанес удары по Харькову

Автор: 

обстрел (26951) Харьков (7456) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+5
Харків - місто-герой.
блєтгород - город-підарас.
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18.05.2024 15:16
+5
Вся рф - країна-підар
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18.05.2024 15:21
+4
Головне щоб місто-герой не перетворилось на місто-фортецю
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18.05.2024 15:20
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Харків - місто-герой.
блєтгород - город-підарас.
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18.05.2024 15:16 Ответить
Головне щоб місто-герой не перетворилось на місто-фортецю
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18.05.2024 15:20 Ответить
А може воно вже давно треба було перетворити Харків на незламне Иісце фортецю?

Може требо було посилювати обороноздатність міста раніше?
Будувати защитні споруди на околиці? Противникові споруди на підходах?

Готувати місто до вуличніх боів?

Влаштовувати більше та якісних укриттів для мешканців? З туалетами, запасами їжі та води…

Харків надто близько від кордону . Довіри до кацапів немае.

хочешь миру- готуйся до війни.
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18.05.2024 16:38 Ответить
Харків не повинен бути заручником кацапстану.

Якаб влада у Московії не буда.
які б Угоди про «Мир» подрисані не були…

Кацапстан не вилікується - доведено сторічною історією.

Харків мае бути Фортецію.

харків, як місто міліоннік, може багато чого зробити для захісту.

Архітектура міста може поеднати «військовий стиль» з мирним часом. Архітектори у Харкові е. Вони зможуть створювати шедеври. Світовий досвід е.

Харків до війни був квітучими містом.
Він може буте ще красивішим після Перемоги та востоновлення.

Не будемо байдужими. Разом до перемоги!
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18.05.2024 17:10 Ответить
Вся рф - країна-підар
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18.05.2024 15:21 Ответить
Це так русня захищає рускагаварящєє населеніє Харкова!
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18.05.2024 16:00 Ответить
А почему в Харькове не формируют местное ополчение из числа боеспособного мирного населения, из числа тех у кого есть частное легальное оружие?! Харьков, по оценках Пентагона, в такой обстановке может продержаться неделю-две, но не больше! Его хотят обойти и окружить плотным кольцом. А потом забрасывать ракетами, бомбами, пока совсем всё не уничтожат.
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18.05.2024 16:02 Ответить
Кацапка или дура?
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18.05.2024 17:30 Ответить
Посадити двох головних зрадників в Харкові і обстріли зразу припиняться!
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18.05.2024 17:05 Ответить
У нас тих порхатих зрадників не міряно...
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18.05.2024 18:45 Ответить
 
 