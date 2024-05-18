Ворог завдав ударів по Харкову: п’ятеро поранених, серед яких двоє дітей, є руйнування житлової інфраструктури (оновлено)
У Харкові пролунала серія вибухів. П’ятеро людей дістали поранення, серед них двоє дітей, є руйнування житлової інфраструктури
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
"У місті гучно. Серія вибухів. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що наразі профільними службами перевіряється інформація про постраждалих.
Згодом Синєгубов повідомив, що пʼять людей дістали уламкові поранення внаслідок ударів по Харкову. Серед поранених двоє дітей: 13 й 16 років - легкі.
Є руйнування житлової інфраструктури.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
Нагадаємо, 17 травня російські окупанти завдали ударів по Харкову КАБами, 4 людини загинули.
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блєтгород - город-підарас.
Може требо було посилювати обороноздатність міста раніше?
Будувати защитні споруди на околиці? Противникові споруди на підходах?
Готувати місто до вуличніх боів?
Влаштовувати більше та якісних укриттів для мешканців? З туалетами, запасами їжі та води…
Харків надто близько від кордону . Довіри до кацапів немае.
хочешь миру- готуйся до війни.
Якаб влада у Московії не буда.
які б Угоди про «Мир» подрисані не були…
Кацапстан не вилікується - доведено сторічною історією.
Харків мае бути Фортецію.
харків, як місто міліоннік, може багато чого зробити для захісту.
Архітектура міста може поеднати «військовий стиль» з мирним часом. Архітектори у Харкові е. Вони зможуть створювати шедеври. Світовий досвід е.
Харків до війни був квітучими містом.
Він може буте ще красивішим після Перемоги та востоновлення.
Не будемо байдужими. Разом до перемоги!