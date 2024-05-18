Ворог завдав ударів по Харкову: п’ятеро поранених, серед яких двоє дітей, є руйнування житлової інфраструктури (оновлено)

У Харкові пролунала серія вибухів. П’ятеро людей дістали поранення, серед них двоє дітей, є руйнування житлової інфраструктури

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

"У місті гучно. Серія вибухів. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що наразі профільними службами перевіряється інформація про постраждалих.

Згодом Синєгубов повідомив, що пʼять людей дістали уламкові поранення внаслідок ударів по Харкову. Серед поранених двоє дітей: 13 й 16 років - легкі.

Є руйнування житлової інфраструктури.

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Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Нагадаємо, 17 травня російські окупанти завдали ударів по Харкову КАБами, 4 людини загинули.

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