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Новини
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Ворог завдав ударів по Харкову: п’ятеро поранених, серед яких двоє дітей, є руйнування житлової інфраструктури (оновлено)

Вибух у Харкові 18 травня

У Харкові пролунала серія вибухів. П’ятеро людей дістали поранення, серед них двоє дітей, є руйнування житлової інфраструктури

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

"У місті гучно. Серія вибухів. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що наразі профільними службами перевіряється інформація про постраждалих.

Згодом Синєгубов повідомив, що пʼять людей дістали уламкові поранення внаслідок ударів по Харкову. Серед поранених двоє дітей: 13 й 16 років - легкі.

Є руйнування житлової інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони України стримують ворожий наступ на Липецькому напрямку. У Вовчанську - важкі бої, триває евакуація населення

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Нагадаємо, 17 травня російські окупанти завдали ударів по Харкову КАБами, 4 людини загинули.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: обстріли Харкова, Липців та Куп’янська-Вузлового, є загиблі та поранені

Автор: 

обстріл (28274) Харків (5569) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+5
Харків - місто-герой.
блєтгород - город-підарас.
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18.05.2024 15:16
+5
Вся рф - країна-підар
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18.05.2024 15:21
+4
Головне щоб місто-герой не перетворилось на місто-фортецю
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18.05.2024 15:20
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Харків - місто-герой.
блєтгород - город-підарас.
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18.05.2024 15:16 Відповісти
Головне щоб місто-герой не перетворилось на місто-фортецю
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18.05.2024 15:20 Відповісти
А може воно вже давно треба було перетворити Харків на незламне Иісце фортецю?

Може требо було посилювати обороноздатність міста раніше?
Будувати защитні споруди на околиці? Противникові споруди на підходах?

Готувати місто до вуличніх боів?

Влаштовувати більше та якісних укриттів для мешканців? З туалетами, запасами їжі та води…

Харків надто близько від кордону . Довіри до кацапів немае.

хочешь миру- готуйся до війни.
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18.05.2024 16:38 Відповісти
Харків не повинен бути заручником кацапстану.

Якаб влада у Московії не буда.
які б Угоди про «Мир» подрисані не були…

Кацапстан не вилікується - доведено сторічною історією.

Харків мае бути Фортецію.

харків, як місто міліоннік, може багато чого зробити для захісту.

Архітектура міста може поеднати «військовий стиль» з мирним часом. Архітектори у Харкові е. Вони зможуть створювати шедеври. Світовий досвід е.

Харків до війни був квітучими містом.
Він може буте ще красивішим після Перемоги та востоновлення.

Не будемо байдужими. Разом до перемоги!
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18.05.2024 17:10 Відповісти
Вся рф - країна-підар
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18.05.2024 15:21 Відповісти
Це так русня захищає рускагаварящєє населеніє Харкова!
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18.05.2024 16:00 Відповісти
А почему в Харькове не формируют местное ополчение из числа боеспособного мирного населения, из числа тех у кого есть частное легальное оружие?! Харьков, по оценках Пентагона, в такой обстановке может продержаться неделю-две, но не больше! Его хотят обойти и окружить плотным кольцом. А потом забрасывать ракетами, бомбами, пока совсем всё не уничтожат.
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18.05.2024 16:02 Відповісти
Кацапка или дура?
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18.05.2024 17:30 Відповісти
Посадити двох головних зрадників в Харкові і обстріли зразу припиняться!
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18.05.2024 17:05 Відповісти
У нас тих порхатих зрадників не міряно...
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18.05.2024 18:45 Відповісти
 
 