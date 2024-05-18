Атака РФ на Харків 17 травня: кількість загиблих зросла до 4

У Харкові кількість загиблих внаслідок обстрілу Шевченківського району зросла до 4.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох - сьогодні в лікарні помер 33-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов додав, що 16 осіб лікуються на стаціонарі, двоє - у важкому стані.

Нагадаємо, 17 травня ворог завдав ударів по Харкову. У місті зафіксовано кілька прильотів. За попередніми даними ОВА, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Шевченківському району Харкова.

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