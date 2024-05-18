Атака РФ на Харків 17 травня: кількість загиблих зросла до 4
У Харкові кількість загиблих внаслідок обстрілу Шевченківського району зросла до 4.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох - сьогодні в лікарні помер 33-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
Синєгубов додав, що 16 осіб лікуються на стаціонарі, двоє - у важкому стані.
Нагадаємо, 17 травня ворог завдав ударів по Харкову. У місті зафіксовано кілька прильотів. За попередніми даними ОВА, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Шевченківському району Харкова.
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Я знизився до небес...
Я люблю Харуів...
Харків...
а ти и!!
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).
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Останні дні, тільки лінивий не коментував ситуацію з лінією оборони навколо Харкова. Включили всі пральні машини, але хлопці з ЗСУ кажуть як є. І у всіх подив - як це так сталось, що 8 мільярдів витрачено, а щось не те. За 8 мільярдів, за два роки можна було море викопати на кордоні з Харківською областю, а не окопи по коліно викопати і то не скрізь.
А що ви хочете? Два роки наче все всіх влаштовувало, чи хтось не розумів, що в Харкові відбувається?
Синєгубов, який разом із Тереховим в перший день війни, замість оборони регіону чекали росіян в «Харків Плаза», вимкнувши телефони та відверто саботуючи умовний Київ. Чи ви мали надію на командира гарнізону Мельника він же Марсель? Так це наче він зачинив всі військкомати та заборонив видавати зброю 24.02.2022 року. І саме його найближчий друг отримав за це зірку героя росіі.
Можливо надія на начальника поліції Тимошко? Той, що керував розграбування ТРЦ «Нікольський»? І доречі мав слідкувати за грошима на фортифікацію. Чи Надія була на начальника УСБУ О.Куця? Який перші 21 рік жив у росіі, де отримував громадянство та військову освіту.
Він наче теж мав моніторити витрачання коштів на фортифікацію. Підтвердження вище викладеного на сторінка з назвою Роман Дудін на Фейсбуці, Ютубі та Тік-Тоці.
Доречі, мною по цим особам були відкриті кримінальні провадження, цікаво, що закриті вони були за вказівкою Охотніка (Малюка), але всі матеріали, фото, відео, покази свідків у мене збережені. Водночас це не цікавило нікого, окрім журналістів «Української Правди», «Громадського» та американського «Politico". При нагоді, Дякую їм за сміливість.
Офіс президента був задоволений приводом для усунення Баканова, Синєгубов, Терехов, Мельник, Тимошко святкували закриття кримінальних проваджень стосовно себе. Всі разом насолоджувались можливістю розграбовувати гуманітарку, а потім і кошти виділені на фортифікацію.
Відверто шкода в цій ситуації, окрім харківʼян та хлопців, яким своїми життями доведеться стримувати ворога, також - генерала М.Драпатого, якого призначили відповідальним за оборону Харківської області, та якого ймовірно будуть робити винним у всьому.
Окремо хотів би побажати всім хто відбілював цю публіку на протязі двох років, стати зараз замість простих хлопців на ті оборонні споруду, які підготовила харківська влада.
Але на жаль, марафон - марафонить, потвори - заробляють, хлопці гинуть.
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Тепер до аналізу ситуації - Дам пояснення, як людина, що приймала участь у стримуванні ворога у 2022 році.
Насамперед, географія Харківської області дозволяє росіянам наступати тільки певними маршрутами. Кому цікаво -дивимось наступи червоних у 1942-1943 роках. Рельєф не змінився. Так вони наступали і у Другій Світовій Війні, так наступали і у 2022 році, так будуть наступати і зараз. Насправді, на мою думку, це ще не наступ.
На мою думку, росіяни попруть на Дергачівському напрямку, саме це буде ключовим напрямком наступу. І різати вони будуть намагатись Харків по кільцьовій дорозі, до перехрестя траси Харків-Киів-Дніпро.
Але все ж таки цікаво на реакцію Зеленського. І що тепер Вова? Що будеш робити з цією компанією?
Але марафон каже, що то все ІПСО
Роман Дудін.