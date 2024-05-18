Атака РФ на Харьков 17 мая: количество погибших выросло до 4

В Харькове количество погибших в результате обстрела Шевченковского района возросло до 4.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"К сожалению, количество погибших в результате вчерашнего удара по Харькову возросло до четырех - сегодня в больнице умер 33-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что 16 человек лечатся на стационаре, двое - в тяжелом состоянии.

Напомним, 17 мая враг нанес удары по Харькову. В городе зафиксировано несколько прилетов. По предварительным данным ОВА, оккупанты нанесли два удара КАБами, в частности по Шевченковскому району Харькова.

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