Наслідки авіаудару РФ по Харкову: постраждали шість осіб, зокрема три дитини, пошкоджено щонайменше п’ять домоволодінь. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 18 травня, ворог вчергове атакував Харків, унаслідок чого постраждали шість мирних мешканців, серед яких діти.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Так, 18 травня приблизно 15:15 російська армія завдала авіаудару по приватному житловому сектору в Шевченківському районі м. Харкова.
Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали пʼять людей, серед яких: двоє чоловіків 47 та 74 років, 47-річна жінка, 13-річна дівчинка та хлопець 16 років.
Крім того, 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.
Також унаслідок обстрілів зазнали пошкоджень щонайменше пʼять приватних домоволодінь, авто.
За попередніми даними, війська РФ вдарили по Харкову УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Нагадаємо, сьогодні в Харкові пролунала серія вибухів.
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