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Наслідки авіаудару РФ по Харкову: постраждали шість осіб, зокрема три дитини, пошкоджено щонайменше п’ять домоволодінь. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 травня, ворог вчергове атакував Харків, унаслідок чого постраждали шість мирних мешканців, серед яких діти.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, 18 травня приблизно 15:15 російська армія завдала авіаудару по приватному житловому сектору в Шевченківському районі м. Харкова.

Наслідки удару по Харкову 18 травня

Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали пʼять людей, серед яких: двоє чоловіків 47 та 74 років, 47-річна жінка, 13-річна дівчинка та хлопець 16 років.

Крім того, 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

Наслідки удару по Харкову 18 травня

Також унаслідок обстрілів зазнали пошкоджень щонайменше пʼять приватних домоволодінь, авто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Харків 17 травня: кількість загиблих зросла до 4

Наслідки удару по Харкову 18 травня

За попередніми даними, війська РФ вдарили по Харкову УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Наслідки удару по Харкову 18 травня
Наслідки удару по Харкову 18 травня
Наслідки удару по Харкову 18 травня

Також читайте: На Харківському напрямку відбулося вже 10 боєзіткнень, 8 разів окупанти намагалися покращити тактичне положення, - Генштаб

Наслідки удару по Харкову 18 травня
Наслідки удару по Харкову 18 травня

Нагадаємо, сьогодні в Харкові пролунала серія вибухів.

Автор: 

обстріл (28449) Харків (5594)


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