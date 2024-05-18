У Харкові пролунали вибухи, - поліція
У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомила повідомила поліція Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
"В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102", - йдеться у повідомленні.
"Повторні пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", - повідомили Повітряні Сили ЗСУ о 21:22.
"У Харкові було чутно вибух, Можливо, удар за межами обласного центру. ... У Харкові чути вибухи", - повідомляє кореспондент Укрінформу.
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