Россия запустила "Шахеды" с юга и севера, - Воздушные силы

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" из Херсонской и Сумской областей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"БпЛА типа "Shahed" в Херсонской области, курс северо-западный! БпЛА типа "Shahed" в Сумской области, курс западный/юго-западный!" - говорится в сообщении.

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"БпЛА в западной части Сумщины, курсом на Черниговщину. БпЛА в восточной части Николаевской области, курс западный", - добавили впоследствии в Воздушных силах.