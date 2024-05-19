РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4652 посетителя онлайн
Новости Война
1 326 1

Россия запустила "Шахеды" с юга и севера, - Воздушные силы

Шахед

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" из Херсонской и Сумской областей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"БпЛА типа "Shahed" в Херсонской области, курс северо-западный! БпЛА типа "Shahed" в Сумской области, курс западный/юго-западный!" - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли ракетный удар по инфраструктуре пригорода Сум: погибла женщина (обновлено)

"БпЛА в западной части Сумщины, курсом на Черниговщину. БпЛА в восточной части Николаевской области, курс западный", - добавили впоследствии в Воздушных силах.

Повітряні сили про запуск Шахедів

Автор: 

беспилотник (3548) атака (373) Воздушные силы (2266)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У 2:45 прокинувся Знову оголосили повітряну тривогу За два роки вже звик спать вночі двічі: "з вечора до трьох" і "після п"яти -до ранку"
показать весь комментарий
19.05.2024 03:53 Ответить
 
 