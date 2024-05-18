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Росія запустила "Шахеди" з півдня і півночі, - Повітряні сили

Шахед

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих "Шахедів" із Херсонської та Сумської областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"БпЛА типу "Shahed" в Херсонській області, курс північно-західний! БпЛА типу "Shahed" в Сумській області, курс західний/південно-західний!" - йдеться у повідомленні.

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"БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину. БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс західний", - додали згодом у Повітряних силах.

Повітряні сили про запуск Шахедів

Автор: 

безпілотник (4110) атака (338) Повітряні сили (2605)


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У 2:45 прокинувся Знову оголосили повітряну тривогу За два роки вже звик спать вночі двічі: "з вечора до трьох" і "після п"яти -до ранку"
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19.05.2024 03:53 Відповісти
 
 