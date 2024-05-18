Росія запустила "Шахеди" з півдня і півночі, - Повітряні сили
У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих "Шахедів" із Херсонської та Сумської областей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"БпЛА типу "Shahed" в Херсонській області, курс північно-західний! БпЛА типу "Shahed" в Сумській області, курс західний/південно-західний!" - йдеться у повідомленні.
"БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину. БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс західний", - додали згодом у Повітряних силах.
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Яр Холодний
показати весь коментар19.05.2024 03:53 Відповісти Мені подобається 0
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