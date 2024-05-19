Совбез ООН по запросу РФ обсудит военную помощь Украине
В понедельник 20 мая Совет Безопасности ООН обсудит по запросу России военную помощь Украине.
Российская делегация в очередной раз попытается "осудить" поставки западного оружия украинской армии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).
Заседание по этой теме РФ созывает почти ежемесячно, несмотря на то, что представители секретариата ООН и члены Совбеза отмечают законность поставок оружия в Украину и указывают, что Россия сама активно ввозит боеприпасы и вооружение из Ирана и Северной Кореи.
В этот же день позже на вечернем заседании Совета Безопасности Россия выдвинет на голосование собственный проект резолюции о запрете размещения оружия в космосе, чтобы реабилитироваться в глазах мировой общественности после того, как наложила вето на проект документа по нераспространению ядерного оружия в космическом пространстве, предложенный США и Японией.
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Мають непогані З/П та привілеї на гроші платників податків, їм пох7й з якого приводу збиратися.
Бовдури платники податків які фінансують їх заможне життя.
А зараз вони набирають у армію таких самих "недоучок"
95-му кагалу є чому "повчитись" в них....
Вот так тратятся миллиарды на "гуманитарное пропитание палестинцев"
Oскільки Корейська народна армія свого часу була створена Радянським Союзом, то досить велика кількість *********** там сумісна з російською зброєю.
Китаю зовсім не потрібне зростання російського впливу в КНДР. Китай вважає, що це його зона, його вотчина. Якщо Сі Цзіньпін занадто заграє з Лукашенком, це не сподобається і путіну. Якщо там щось буде досягнуто, то спочатку це було узгоджено десять разів з китайськими "товаришами". Щоб "товариш" Сі ніяк не думав про погане.
КАцапня душить лише за рахунок великої маси авіації , *********** та "м"яса"
Взагалі цей заклад планувався як місце, де можна і треба розмовляти ніж стріляти, і що за цим столом зустрічаються дорослі і притомні країни, які мають проблеми, але не хочуть згинути у "радіоактівном пєплє", і які готові рішати ці проблеми разом з іншими країнами.
Хто ж знав, що за цей стіл сяде божевільний підліток у стані тяжкого пубертату, та ще й із садистськими та суїцидальними схильностями?
Інша справа - що вже 10 останніх років неможлива ніяка притомна резолюція, бо незадоволені країни мають право вето і користуються їм, а обмеження цього користування, на жаль, не передбачено (бо сподівалися мати справу з дорослими, а не з пубертатними підлітками). Тому заклад, який мусив рішати проблеми, перетворився на цирк-шапіто.
Від Президента, Уряду,підтриманні Верховною Радою ?
Де ?
Де проголосовано більшістю ВР можливість знаходитися на нашій землі іноземним військовим союзників?
Де ОФІЦІЙНІ звернення, ДОКУМЕНТИ а не пістьдьож?
До гарантів Будапештській папірчик, НАТО, оон????