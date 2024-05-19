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Совбез ООН по запросу РФ обсудит военную помощь Украине

Радбез ООН

В понедельник 20 мая Совет Безопасности ООН обсудит по запросу России военную помощь Украине.

Российская делегация в очередной раз попытается "осудить" поставки западного оружия украинской армии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ наложила вето на резолюцию ООН по недопущению ядерного оружия в космос, - Reuters

Заседание по этой теме РФ созывает почти ежемесячно, несмотря на то, что представители секретариата ООН и члены Совбеза отмечают законность поставок оружия в Украину и указывают, что Россия сама активно ввозит боеприпасы и вооружение из Ирана и Северной Кореи.

В этот же день позже на вечернем заседании Совета Безопасности Россия выдвинет на голосование собственный проект резолюции о запрете размещения оружия в космосе, чтобы реабилитироваться в глазах мировой общественности после того, как наложила вето на проект документа по нераспространению ядерного оружия в космическом пространстве, предложенный США и Японией.

Автор: 

пропаганда (3671) россия (95402) Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+26
Это какой-то сюрреализм ... Страна-террорист , которая каждый день ракетами и бомбами сносит города и села под фундамент , имеет наглость собирать совет безопасности ООН с осуждением поставок оружия для защиты этих городов и сел .
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19.05.2024 00:30
+21
Це Радбез ООН, це новини з цирку якогось, де россия головний клоун
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19.05.2024 00:27
+14
Лучше бы по этому поводу СовБез собирали
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19.05.2024 00:22
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Бовдури
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19.05.2024 00:16 Ответить
Чого б це?
Мають непогані З/П та привілеї на гроші платників податків, їм пох7й з якого приводу збиратися.
Бовдури платники податків які фінансують їх заможне життя.
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19.05.2024 12:23 Ответить
Що?
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19.05.2024 00:22 Ответить
Лучше бы по этому поводу СовБез собирали
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19.05.2024 00:22 Ответить
Мені цікаво одне - це вони спеціально їх "нештатно скидають" (щоб не підставляться під удари нашої ППО), чи у них просто "роздовбані" бомботримачі і не тримають бомби належним чином? Уявляю, як з цього приводу між собою "собачаться" "лєтуни" з "ІАСовцями" "Лєтуни" верещать про "****** падгатовку техники", а інженери - про "бздыкливость лётчиков"...
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19.05.2024 03:47 Ответить
МБД-Є , КД- 2-323 (вообще радість). Вони потребують постійного контролю у ТЕЧ. Неправильно закріплення на пілоні приводить до самозбросу.
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19.05.2024 05:39 Ответить
Ну так "рукожопі" ж! Знайомий якось розказував про своє навчання в академії Так казав що викладач тактики вказував на те що у перший рік війни такий розгром танкових і авіаційних армад Червоної Армії мав просту причину - ПОГАНА ПІДГОТОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІКИ! "Дай дураку хрустальный член - они и член разобьёт и руки порежет!"
А зараз вони набирають у армію таких самих "недоучок"
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19.05.2024 05:58 Ответить
Какие ваши доказательства?
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19.05.2024 11:48 Ответить
Це Радбез ООН, це новини з цирку якогось, де россия головний клоун
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19.05.2024 00:27 Ответить
Тільки сумний якийсь цирк. Не смішний і взагалі тупорилий та недолугий, а клоуни - дегенерати-підараси.
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19.05.2024 00:30 Ответить
Головний клоун як раз саме цей Радбез ...
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19.05.2024 01:07 Ответить
ця нікчемна конторка "ООН" також займається "великим крадівництвом..."
95-му кагалу є чому "повчитись" в них....
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19.05.2024 09:55 Ответить
Это какой-то сюрреализм ... Страна-террорист , которая каждый день ракетами и бомбами сносит города и села под фундамент , имеет наглость собирать совет безопасности ООН с осуждением поставок оружия для защиты этих городов и сел .
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19.05.2024 00:30 Ответить
так, прикол в тому, що оті клоуни збираються.
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19.05.2024 08:18 Ответить
І жодне падло з ООН не послало паРашу з таким запитом, збираються в отару, як вівці. Дно.
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19.05.2024 10:41 Ответить
А Вы не читали, что сотрудники оон попались на сотрудничестве с Хамасом? Армия Обороны Израиля собрала кучу доказательств, когда в осеннем нападении участвовало куча людей с корочками департамента оон!!
Вот так тратятся миллиарды на "гуманитарное пропитание палестинцев"
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19.05.2024 11:52 Ответить
світовій цівілізації потрібно оголосити як мінімум, холодну війну деградованим варрварам, навіть, якщо вони володіють ЯЗ. І нехай вони тоді що хочуть виносять на ООН - на них ніхто не звертатиме уваги.
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19.05.2024 00:30 Ответить
А що скотоморді й досі в ООН ???
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19.05.2024 00:32 Ответить
Після Китаю, де путін отримав дозвіл(ярлик), путін збирається поїхати в Північну Корею.
Oскільки Корейська народна армія свого часу була створена Радянським Союзом, то досить велика кількість *********** там сумісна з російською зброєю.
Китаю зовсім не потрібне зростання російського впливу в КНДР. Китай вважає, що це його зона, його вотчина. Якщо Сі Цзіньпін занадто заграє з Лукашенком, це не сподобається і путіну. Якщо там щось буде досягнуто, то спочатку це було узгоджено десять разів з китайськими "товаришами". Щоб "товариш" Сі ніяк не думав про погане.
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19.05.2024 00:34 Ответить
Україну там вже не обговорюють. Обговорюють тільки те, що від неї може залишитись. Міжнародна сволота чекає жертву людству. Подавитесь!
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19.05.2024 00:37 Ответить
Як казав мій знайомий - кацапи, як жиди - б'ють і кричать "рятуйте"
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19.05.2024 00:38 Ответить
Насправді в Раді Безпеки ООН мають погодитися не п'ять постійних членів, а два - США та Китай. Росія голосуватиме так само, як і Китай, а Британія та Франція голосуватимуть так само, як і США.
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19.05.2024 00:39 Ответить
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19.05.2024 00:47 Ответить
неплохую штуку таки делают!! (а ведь могут когда хотят) украинские инженеры
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19.05.2024 00:48 Ответить
Найбільше з усіх країн зброї на територію України завозить мама московія. Це не важко порахувати. А ще свої війська на територію України відправляє!
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19.05.2024 01:06 Ответить
Західну зброю Україні - не можна, а північнокорейську та іранську расії - можна. Не переплутайте.
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19.05.2024 03:01 Ответить
Значить - кацапи "добре відгрібають"! Слухав недавно "стогони" одного з кремлівських пропагандонів "Плаче" що їх "контрбатарейка" має змогу працювать не далі 20 км А "у хахлов" "контрбатарейка" досягає 38-ми
КАцапня душить лише за рахунок великої маси авіації , *********** та "м"яса"
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19.05.2024 04:50 Ответить
Клоунський Радбез взагалі абсурдне творіння, де 5 країн чомусь вищі і мають більше прав ніж решта 188.
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19.05.2024 03:48 Ответить
Так. Бо у цих п'яти країн є ядерна зброя. Принаймні була на момент заснування ООН та його Радбезу.

Взагалі цей заклад планувався як місце, де можна і треба розмовляти ніж стріляти, і що за цим столом зустрічаються дорослі і притомні країни, які мають проблеми, але не хочуть згинути у "радіоактівном пєплє", і які готові рішати ці проблеми разом з іншими країнами.
Хто ж знав, що за цей стіл сяде божевільний підліток у стані тяжкого пубертату, та ще й із садистськими та суїцидальними схильностями?
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19.05.2024 09:51 Ответить
На момент заснування ООН в 1945 році ядерка була тільки у США.З самого початку ООН було диктаторським проектом 5 країн,які мали право вето.По суті воно таким і залишилося до тепер.
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19.05.2024 15:23 Ответить
Така собі "міжнародна інституція" як оона своє віджила.
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19.05.2024 05:31 Ответить
Сталінський колгосп ООНа
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19.05.2024 07:00 Ответить
Давно пора разогнать эту шарашкину контору высокоплачиваемых дармоедов.
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19.05.2024 07:42 Ответить
Коли Ізраільский представник порізав надрукований на папері прапор ООН спочатку мене це обурило ，але зараз враховуючи сюрреалізм цього цинічного світу може він мав рацію ,коли агресор жаліється на жертву ，коли ті що коять геноцид звинувачують у геноциді жертву ，коли терористи мають голос в університетах США тощо
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19.05.2024 08:01 Ответить
Пітерська підворітня почала рюмсати - как ето так, у нас ножики а ім мачете дают.
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19.05.2024 08:53 Ответить
Мені не дивна поведінка представника фашистської ********* в ООН того лисого члена в окулярах. Я вже заздалегідь знаю про що ліцемер буде брехати і на чому наполягати. Мені дивна поведінка керівництва цій організації яка ведеться на провокації фашистів і на перший їх заклик влаштовує різні засідання, заслуховування, зустрічі, саміти, форуми і т.д., де фашисти намагаються заштовхнути своє «вялічіє» і нацистську філософію «рузськаго миру у мізки присутніх.
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19.05.2024 09:07 Ответить
Це їх робота і основний обов'язок - збирати Радбез ООН за будь-яким закликом будь-якого з членів Радбезу. Його за цим і заснували - розмовляти замість стріляти.
Інша справа - що вже 10 останніх років неможлива ніяка притомна резолюція, бо незадоволені країни мають право вето і користуються їм, а обмеження цього користування, на жаль, не передбачено (бо сподівалися мати справу з дорослими, а не з пубертатними підлітками). Тому заклад, який мусив рішати проблеми, перетворився на цирк-шапіто.
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19.05.2024 10:00 Ответить
А постачання кацапам китайських ракет не хочуть обговорити? Це вже світова війна іде! Може досить союзникам скиглити про ескалації!
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19.05.2024 09:30 Ответить
а ха ха.феерические *************** дауны!оон где *** ежедневное осуждение о гибели УКРАИНЦЕВ?недоорганизация ***..........................................................................................................
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19.05.2024 09:53 Ответить
Якщо русня почала скаржиться, значить ЗСУ херачить їх західною зброєю на повну...СЛАВА ЗСУ!!!
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19.05.2024 10:29 Ответить
Нічого, обговорять та вирішать, що допомога недостатня.
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19.05.2024 11:08 Ответить
А вдруг парашка потребует увеличить поставки западного оружия Украине?
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19.05.2024 13:03 Ответить
А де наші запити?
Від Президента, Уряду,підтриманні Верховною Радою ?
Де ?
Де проголосовано більшістю ВР можливість знаходитися на нашій землі іноземним військовим союзників?
Де ОФІЦІЙНІ звернення, ДОКУМЕНТИ а не пістьдьож?
До гарантів Будапештській папірчик, НАТО, оон????
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19.05.2024 13:48 Ответить
**@нуті, москалі самі ввозять зброю в Україну. Хай не ввозять і інші не будуть.
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19.05.2024 15:14 Ответить
 
 