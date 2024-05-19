Совбез ООН по запросу РФ обсудит военную помощь Украине

В понедельник 20 мая Совет Безопасности ООН обсудит по запросу России военную помощь Украине.

Российская делегация в очередной раз попытается "осудить" поставки западного оружия украинской армии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ наложила вето на резолюцию ООН по недопущению ядерного оружия в космос, - Reuters

Заседание по этой теме РФ созывает почти ежемесячно, несмотря на то, что представители секретариата ООН и члены Совбеза отмечают законность поставок оружия в Украину и указывают, что Россия сама активно ввозит боеприпасы и вооружение из Ирана и Северной Кореи.

В этот же день позже на вечернем заседании Совета Безопасности Россия выдвинет на голосование собственный проект резолюции о запрете размещения оружия в космосе, чтобы реабилитироваться в глазах мировой общественности после того, как наложила вето на проект документа по нераспространению ядерного оружия в космическом пространстве, предложенный США и Японией.