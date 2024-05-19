Радбез ООН на запит РФ обговорить військову допомогу Україні

У понеділок 20 травня Рада Безпеки ООН обговорить на запит Росії військову допомогу Україні.

Російська делегація вкотре намагатиметься "засудити" постачання західної зброї українській армії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

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Засідання з цієї теми РФ скликає майже щомісяця, попри те, що представники секретаріату ООН та члени Радбезу наголошують на законності поставок зброї в Україну і вказують, що Росія сама активно ввозить боєприпаси та озброєння з Ірану й Північної Кореї.

Цього самого дня після на вечірньому засіданні Ради Безпеки Росія висуне на голосування власний проєкт резолюції про заборону розміщення зброї в космосі, аби реабілітуватися в очах світової громадськості після того, як наклала вето на проєкт документа стосовно нерозповсюдження ядерної зброї в космічному просторі, запропонований США та Японією.