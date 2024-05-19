Радбез ООН на запит РФ обговорить військову допомогу Україні
У понеділок 20 травня Рада Безпеки ООН обговорить на запит Росії військову допомогу Україні.
Російська делегація вкотре намагатиметься "засудити" постачання західної зброї українській армії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).
Засідання з цієї теми РФ скликає майже щомісяця, попри те, що представники секретаріату ООН та члени Радбезу наголошують на законності поставок зброї в Україну і вказують, що Росія сама активно ввозить боєприпаси та озброєння з Ірану й Північної Кореї.
Цього самого дня після на вечірньому засіданні Ради Безпеки Росія висуне на голосування власний проєкт резолюції про заборону розміщення зброї в космосі, аби реабілітуватися в очах світової громадськості після того, як наклала вето на проєкт документа стосовно нерозповсюдження ядерної зброї в космічному просторі, запропонований США та Японією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мають непогані З/П та привілеї на гроші платників податків, їм пох7й з якого приводу збиратися.
Бовдури платники податків які фінансують їх заможне життя.
А зараз вони набирають у армію таких самих "недоучок"
95-му кагалу є чому "повчитись" в них....
Вот так тратятся миллиарды на "гуманитарное пропитание палестинцев"
Oскільки Корейська народна армія свого часу була створена Радянським Союзом, то досить велика кількість *********** там сумісна з російською зброєю.
Китаю зовсім не потрібне зростання російського впливу в КНДР. Китай вважає, що це його зона, його вотчина. Якщо Сі Цзіньпін занадто заграє з Лукашенком, це не сподобається і путіну. Якщо там щось буде досягнуто, то спочатку це було узгоджено десять разів з китайськими "товаришами". Щоб "товариш" Сі ніяк не думав про погане.
КАцапня душить лише за рахунок великої маси авіації , *********** та "м"яса"
Взагалі цей заклад планувався як місце, де можна і треба розмовляти ніж стріляти, і що за цим столом зустрічаються дорослі і притомні країни, які мають проблеми, але не хочуть згинути у "радіоактівном пєплє", і які готові рішати ці проблеми разом з іншими країнами.
Хто ж знав, що за цей стіл сяде божевільний підліток у стані тяжкого пубертату, та ще й із садистськими та суїцидальними схильностями?
Інша справа - що вже 10 останніх років неможлива ніяка притомна резолюція, бо незадоволені країни мають право вето і користуються їм, а обмеження цього користування, на жаль, не передбачено (бо сподівалися мати справу з дорослими, а не з пубертатними підлітками). Тому заклад, який мусив рішати проблеми, перетворився на цирк-шапіто.
Від Президента, Уряду,підтриманні Верховною Радою ?
Де ?
Де проголосовано більшістю ВР можливість знаходитися на нашій землі іноземним військовим союзників?
Де ОФІЦІЙНІ звернення, ДОКУМЕНТИ а не пістьдьож?
До гарантів Будапештській папірчик, НАТО, оон????