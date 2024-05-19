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Радбез ООН на запит РФ обговорить військову допомогу Україні

Радбез ООН

У понеділок 20 травня Рада Безпеки ООН обговорить на запит Росії військову допомогу Україні.

Російська делегація вкотре намагатиметься "засудити" постачання західної зброї українській армії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ наклала вето на резолюцію ООН щодо недопущення ядерної зброї в космос, - Reuters

Засідання з цієї теми РФ скликає майже щомісяця, попри те, що представники секретаріату ООН та члени Радбезу наголошують на законності поставок зброї в Україну і вказують, що Росія сама активно ввозить боєприпаси та озброєння з Ірану й Північної Кореї.

Цього самого дня після на вечірньому засіданні Ради Безпеки Росія висуне на голосування власний проєкт резолюції про заборону розміщення зброї в космосі, аби реабілітуватися в очах світової громадськості після того, як наклала вето на проєкт документа стосовно нерозповсюдження ядерної зброї в космічному просторі, запропонований США та Японією.

Автор: 

пропаганда (2797) росія (64969) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+26
Это какой-то сюрреализм ... Страна-террорист , которая каждый день ракетами и бомбами сносит города и села под фундамент , имеет наглость собирать совет безопасности ООН с осуждением поставок оружия для защиты этих городов и сел .
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19.05.2024 00:30
+21
Це Радбез ООН, це новини з цирку якогось, де россия головний клоун
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19.05.2024 00:27
+14
Лучше бы по этому поводу СовБез собирали
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19.05.2024 00:22
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Бовдури
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19.05.2024 00:16 Відповісти
Чого б це?
Мають непогані З/П та привілеї на гроші платників податків, їм пох7й з якого приводу збиратися.
Бовдури платники податків які фінансують їх заможне життя.
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19.05.2024 12:23 Відповісти
Що?
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19.05.2024 00:22 Відповісти
Лучше бы по этому поводу СовБез собирали
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19.05.2024 00:22 Відповісти
Мені цікаво одне - це вони спеціально їх "нештатно скидають" (щоб не підставляться під удари нашої ППО), чи у них просто "роздовбані" бомботримачі і не тримають бомби належним чином? Уявляю, як з цього приводу між собою "собачаться" "лєтуни" з "ІАСовцями" "Лєтуни" верещать про "****** падгатовку техники", а інженери - про "бздыкливость лётчиков"...
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19.05.2024 03:47 Відповісти
МБД-Є , КД- 2-323 (вообще радість). Вони потребують постійного контролю у ТЕЧ. Неправильно закріплення на пілоні приводить до самозбросу.
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19.05.2024 05:39 Відповісти
Ну так "рукожопі" ж! Знайомий якось розказував про своє навчання в академії Так казав що викладач тактики вказував на те що у перший рік війни такий розгром танкових і авіаційних армад Червоної Армії мав просту причину - ПОГАНА ПІДГОТОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІКИ! "Дай дураку хрустальный член - они и член разобьёт и руки порежет!"
А зараз вони набирають у армію таких самих "недоучок"
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19.05.2024 05:58 Відповісти
Какие ваши доказательства?
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19.05.2024 11:48 Відповісти
Це Радбез ООН, це новини з цирку якогось, де россия головний клоун
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19.05.2024 00:27 Відповісти
Тільки сумний якийсь цирк. Не смішний і взагалі тупорилий та недолугий, а клоуни - дегенерати-підараси.
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19.05.2024 00:30 Відповісти
Головний клоун як раз саме цей Радбез ...
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19.05.2024 01:07 Відповісти
ця нікчемна конторка "ООН" також займається "великим крадівництвом..."
95-му кагалу є чому "повчитись" в них....
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19.05.2024 09:55 Відповісти
Это какой-то сюрреализм ... Страна-террорист , которая каждый день ракетами и бомбами сносит города и села под фундамент , имеет наглость собирать совет безопасности ООН с осуждением поставок оружия для защиты этих городов и сел .
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19.05.2024 00:30 Відповісти
так, прикол в тому, що оті клоуни збираються.
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19.05.2024 08:18 Відповісти
І жодне падло з ООН не послало паРашу з таким запитом, збираються в отару, як вівці. Дно.
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19.05.2024 10:41 Відповісти
А Вы не читали, что сотрудники оон попались на сотрудничестве с Хамасом? Армия Обороны Израиля собрала кучу доказательств, когда в осеннем нападении участвовало куча людей с корочками департамента оон!!
Вот так тратятся миллиарды на "гуманитарное пропитание палестинцев"
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19.05.2024 11:52 Відповісти
світовій цівілізації потрібно оголосити як мінімум, холодну війну деградованим варрварам, навіть, якщо вони володіють ЯЗ. І нехай вони тоді що хочуть виносять на ООН - на них ніхто не звертатиме уваги.
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19.05.2024 00:30 Відповісти
А що скотоморді й досі в ООН ???
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19.05.2024 00:32 Відповісти
Після Китаю, де путін отримав дозвіл(ярлик), путін збирається поїхати в Північну Корею.
Oскільки Корейська народна армія свого часу була створена Радянським Союзом, то досить велика кількість *********** там сумісна з російською зброєю.
Китаю зовсім не потрібне зростання російського впливу в КНДР. Китай вважає, що це його зона, його вотчина. Якщо Сі Цзіньпін занадто заграє з Лукашенком, це не сподобається і путіну. Якщо там щось буде досягнуто, то спочатку це було узгоджено десять разів з китайськими "товаришами". Щоб "товариш" Сі ніяк не думав про погане.
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19.05.2024 00:34 Відповісти
Україну там вже не обговорюють. Обговорюють тільки те, що від неї може залишитись. Міжнародна сволота чекає жертву людству. Подавитесь!
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19.05.2024 00:37 Відповісти
Як казав мій знайомий - кацапи, як жиди - б'ють і кричать "рятуйте"
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19.05.2024 00:38 Відповісти
Насправді в Раді Безпеки ООН мають погодитися не п'ять постійних членів, а два - США та Китай. Росія голосуватиме так само, як і Китай, а Британія та Франція голосуватимуть так само, як і США.
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19.05.2024 00:39 Відповісти
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19.05.2024 00:47 Відповісти
неплохую штуку таки делают!! (а ведь могут когда хотят) украинские инженеры
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19.05.2024 00:48 Відповісти
Найбільше з усіх країн зброї на територію України завозить мама московія. Це не важко порахувати. А ще свої війська на територію України відправляє!
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19.05.2024 01:06 Відповісти
Західну зброю Україні - не можна, а північнокорейську та іранську расії - можна. Не переплутайте.
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19.05.2024 03:01 Відповісти
Значить - кацапи "добре відгрібають"! Слухав недавно "стогони" одного з кремлівських пропагандонів "Плаче" що їх "контрбатарейка" має змогу працювать не далі 20 км А "у хахлов" "контрбатарейка" досягає 38-ми
КАцапня душить лише за рахунок великої маси авіації , *********** та "м"яса"
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19.05.2024 04:50 Відповісти
Клоунський Радбез взагалі абсурдне творіння, де 5 країн чомусь вищі і мають більше прав ніж решта 188.
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19.05.2024 03:48 Відповісти
Так. Бо у цих п'яти країн є ядерна зброя. Принаймні була на момент заснування ООН та його Радбезу.

Взагалі цей заклад планувався як місце, де можна і треба розмовляти ніж стріляти, і що за цим столом зустрічаються дорослі і притомні країни, які мають проблеми, але не хочуть згинути у "радіоактівном пєплє", і які готові рішати ці проблеми разом з іншими країнами.
Хто ж знав, що за цей стіл сяде божевільний підліток у стані тяжкого пубертату, та ще й із садистськими та суїцидальними схильностями?
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19.05.2024 09:51 Відповісти
На момент заснування ООН в 1945 році ядерка була тільки у США.З самого початку ООН було диктаторським проектом 5 країн,які мали право вето.По суті воно таким і залишилося до тепер.
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19.05.2024 15:23 Відповісти
Така собі "міжнародна інституція" як оона своє віджила.
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19.05.2024 05:31 Відповісти
Сталінський колгосп ООНа
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19.05.2024 07:00 Відповісти
Давно пора разогнать эту шарашкину контору высокоплачиваемых дармоедов.
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19.05.2024 07:42 Відповісти
Коли Ізраільский представник порізав надрукований на папері прапор ООН спочатку мене це обурило ，але зараз враховуючи сюрреалізм цього цинічного світу може він мав рацію ,коли агресор жаліється на жертву ，коли ті що коять геноцид звинувачують у геноциді жертву ，коли терористи мають голос в університетах США тощо
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19.05.2024 08:01 Відповісти
Пітерська підворітня почала рюмсати - как ето так, у нас ножики а ім мачете дают.
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19.05.2024 08:53 Відповісти
Мені не дивна поведінка представника фашистської ********* в ООН того лисого члена в окулярах. Я вже заздалегідь знаю про що ліцемер буде брехати і на чому наполягати. Мені дивна поведінка керівництва цій організації яка ведеться на провокації фашистів і на перший їх заклик влаштовує різні засідання, заслуховування, зустрічі, саміти, форуми і т.д., де фашисти намагаються заштовхнути своє «вялічіє» і нацистську філософію «рузськаго миру у мізки присутніх.
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19.05.2024 09:07 Відповісти
Це їх робота і основний обов'язок - збирати Радбез ООН за будь-яким закликом будь-якого з членів Радбезу. Його за цим і заснували - розмовляти замість стріляти.
Інша справа - що вже 10 останніх років неможлива ніяка притомна резолюція, бо незадоволені країни мають право вето і користуються їм, а обмеження цього користування, на жаль, не передбачено (бо сподівалися мати справу з дорослими, а не з пубертатними підлітками). Тому заклад, який мусив рішати проблеми, перетворився на цирк-шапіто.
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19.05.2024 10:00 Відповісти
А постачання кацапам китайських ракет не хочуть обговорити? Це вже світова війна іде! Може досить союзникам скиглити про ескалації!
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19.05.2024 09:30 Відповісти
а ха ха.феерические *************** дауны!оон где *** ежедневное осуждение о гибели УКРАИНЦЕВ?недоорганизация ***..........................................................................................................
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19.05.2024 09:53 Відповісти
Якщо русня почала скаржиться, значить ЗСУ херачить їх західною зброєю на повну...СЛАВА ЗСУ!!!
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19.05.2024 10:29 Відповісти
Нічого, обговорять та вирішать, що допомога недостатня.
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19.05.2024 11:08 Відповісти
А вдруг парашка потребует увеличить поставки западного оружия Украине?
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19.05.2024 13:03 Відповісти
А де наші запити?
Від Президента, Уряду,підтриманні Верховною Радою ?
Де ?
Де проголосовано більшістю ВР можливість знаходитися на нашій землі іноземним військовим союзників?
Де ОФІЦІЙНІ звернення, ДОКУМЕНТИ а не пістьдьож?
До гарантів Будапештській папірчик, НАТО, оон????
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19.05.2024 13:48 Відповісти
**@нуті, москалі самі ввозять зброю в Україну. Хай не ввозять і інші не будуть.
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19.05.2024 15:14 Відповісти
 
 